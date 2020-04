Alemania calcula que cada semana de hibernación económica le cuesta a España 20.000 millones

El Gobierno español no ha hecho este cálculo, al menos no en público, pero no son pocas las instancias que se preguntan cuánto le va a costar a la economía española la parálisis como opción para luchar contra el coronavirus. El Instituto de Investigación Económica de Múnich (IFO) calcula que cada semana de paralización económica le cuesta a España 20.000 millones de euros, lo que supone entre el 0,8% y el 1,6% del Producto Interior Bruto (PIB).

Según este dato, dos meses de cierre supondrían un coste de entre 101.000 y 171.000 millones de euros, lo que rebajaría el crecimiento anual de la economía española entre un 8,1% y un 13,8% del PIB. Y si la paralización de la actividad económica por motivos sanitarios se prolongase tres meses, los costes se dispararían a una horquilla de entre 141.000 y 250.000 millones de euros, con lo que el crecimiento económico se reduciría hasta en un 20%.

“Si las empresas deben cerrar por más de un mes, las caídas de la producción van a alcanzar rápidamente dimensiones equiparables a derrumbes que conocemos de recesiones previas y catástrofes naturales en la historia de la UE”, explica en un comunicado el presidente del IFO, Clemens Fuest, que añade que más allá de un mes, “nos encontramos ante la mayor recesión que ha vivido Europa desde la II Guerra Mundial”.

Una factura dura también para otros países

España, sin embargo, no es el único país que se enfrenta a semejante factura. Una semana de parálisis económica supone hasta 38.000 millones para Reino Unido, 35.000 para Francia, 27.000 para Italia, 10.000 para Suiza y 7.000 para Austria, según las estimaciones del Instituto IFO.

Tampoco Alemania escapa al desastre, con una estimación de pérdidas de unos 729.000 millones de euros en el peor escenario previsto y la destrucción de casi un millón y medio de empleos a tiempo completo, a pesar de los ingentes recursos destinados a financiar las reducciones de jornada, con una pérdida del 20,6% del PIB anual. Si Alemania lograse reducir la parálisis a dos meses, los costes oscilarían entre 255.000 y 495.000 millones, entre el 7,2% y e 11,2% del PIB. Cada semana supone para este país un coste adicional de entre 25.000 y 57.000 millones, entre 0,7% y 1,6% del PIB.

Ante este escenario, el Instituto IFO aboga por invertir fuertemente en salud, tanto por razones médicas como por motivos económicos, para aliviar la pandemia y favorecer la reapertura de colegios y empresas de forma escalonada. “Es muy urgente que las empresas encuentren una forma de combinar la defensa contra el coronavirus y la actividad”, recomienda Fuest, que considera que la recuperación de cada país dependerá de las semanas que necesite para placar la extensión del virus.