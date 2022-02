Herrera: "Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es lunes, es 28 de febrero del 2022. Se dan varias circunstancias que hacen de este día un día particularmente peculiar, por ejemplo es el día de Andalucía sin ir más lejos, luego hablaremos de eso.

GUERRA EN UCRANIA

Y que hemos sido testigos de la cuarta noche de bombardeos en Ucrania. Está amaneciendo el quinto día y hay una hay una reunión preparada entre invasor e invadido en la frontera de Bielorrusia. El presidente ucraniano Zelenski, al que muchos intentan caricaturizar como nazi siendo judío, no tiene muchas esperanzas de que salga algo bueno de esa reunión porque cuando Rusia se aviene a dialogar lo hace desde el chantaje que supone estar machacando militarmente al otro. Y no nos engañemos, Ucrania aguanta las embestidas y aguanta las embestidas mejor de lo que se esperaba, tanto que no ha hecho de esto una guerra relámpago; pero también es cierto que el Kremlin apenas ha utilizado hasta ahora una parte de sus tropas y de su poderosísimo armamento, que es devastador sin necesidad de acudir a la energía o a la tecnología nuclear. Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, que es el 45 % de todas las armas atómicas del mundo, con eso se puede destruir el planeta varias veces, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto y que las ojivas nucleares estén dispuestas. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo, para la preocupación mundial. Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear, pues acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin.

OCCIDENTE REACCIONA

Miren, en la Segunda Guerra Mundialsurgió un equilibrio entre las potencias vencedoras. Era era lo que se llamaba la doctrina MAD, Destrucción Mutua Asegurada, y como todos sabían que el que, hombre, el primero que aprieta el botón normalmente lleva mucha ventaja pero, si uno aprieta el botón y lo aprieta el otro esto se va todo al carajo. Eso, normalmente hasta ahora, esa doctrina ha calmado a los más poderosos, pero no te quita la inquietud. Y no te quita la inquietud, a pesar de que la inquietud te la calma un poco ver que Occidente está empezando a reaccionar. Putin está desconcertado con la resistencia y, desde luego, tiene razones para enfadarse por las sanciones y por las confiscaciones de fortunas, fortunas opacas en Estados Unidos y en la Unión Europea, que también va a traer consecuencias y ahora si quieren ustedes hablamos de ello. Pero hay varias cosas, varias decisiones que ha tomado Occidente que son dignas de ser subrayadas: sacar a cinco bancos rusos del sistema de pagos Swift, es decir, eso supone Estados Unidos y Europa están dispuestos a asumir un perjuicio económico de miles de millones de euros, porque también en Europa y en Estados Unidos hay estados y bancos que son acreedores, es decir, Rusia les debe mucha deuda y con esto no se lo va a pagar realmente nunca. Que la Unión Europea financie por primera vez el envío de material ofensivo a otro país, eso también es una importante novedad; o Alemania, miren Alemania siempre ha sido la potencia reticente, un país muy condicionado por su pasado que no ha vuelto a querer saber nada de acciones militares de envergadura. Bueno pues, con las amenazas de Rusia a Occidente, incluso con consecuencias graves a Suecia y a Finlandia si entran en la OTAN, Alemania ha despertado. Scholz ha anunciado una inyección de cine mil millones para modernizar el ejército alemán, inversión mínima del 2% del PIB en defensa, el PIB el alemán es muy alto. Eso es, créanme ustedes, en Alemania toda una noticia, se rearma por primera vez desde que rompió los límites del Tratado de Versalles, es ocho veces, esos cien mil millones, es ocho veces el presupuesto de Defensa de España. Bueno, es importante. Sería deseable una primera moraleja: Putin queriendo aprovecharse de la decadencia de Europa ha provocado la mayor cohesión de Occidente en muchísimo tiempo, y sumen ustedes que comienza a cundir la sensación, incluso en Rusia, de que esto no está siendo una guerra relámpago. Puede crecer en Rusia hasta adquirir, hombre, ciertas cifras de masa crítica, la población resistente a esta invasión; entonces la seguridad rusa no lo va a poder contener y allí Putin va a decir… la desestabilización dentro de Rusia puede ser una realidad. Porque Putin creía que esto iba a ser como Crimea, llego, pego el golpe, no me hacen frente, patalean un poco y me llevo Crimea; y pretendía que Kiev se rindiera pronto y el gobierno ucraniano fuese depuesto y, sin embargo, no están siendo tan fáciles las cosas. Las tropas están cerca de Kiev pero han desmentido que la capital haya sido sitiada por completo. La segunda ciudad de Ucrania en importancia, Járkov, quehabía sido tomada por los rusos parece que ha conseguido hacer retroceder nuevamente a los rusos a base de resistir con uñas y dientes.