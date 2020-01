Herrera a las 8, viernes 31 de enero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy es viernes, hoy acaba el mes de enero y acaba también la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Allí los partidarios del Brexit se preparan para celebrar su salida del club comunitario y seguramente los que no son partidarios estarán deseando de que salga ya porque ya esta situación de interinidad es agotadora y la inestabilidad política y tantas otras cosas más.

Bueno, pues a Plaza del Parlamento británico va a ser como la Puerta del Sol de Madrid en Nochevieja, en fin, dará las horas, tirarán cohetes y encenderán luces. Y en Gibraltar, pues a las doce de la noche una ceremonia solemne porque a partir de ahora la Unión Europea acaba en la Línea de la Concepción. Gibraltar no es Unión Europea.

¿Eso en qué va a cambiar las cosas? Bueno, si quieren ustedes a lo largo de esta mañana analizaremos estas circunstancias, la circunstancia que hace que a partir de ahora durante once meses el Reino Unido tenga que llegar o negociar un acuerdo comercial para ver cuál es el estatus de las cosas. Mientras tanto se queda como miembro sin derecho a voto pero con obligaciones, pero fuera de alguna manera, fuera virtualmente de la Unión Europea y realmente cuando se acabe el acuerdo comercial.

Pero el sainete, el mitin, el la tortura de ayer estuvo en varias cosas, pero desde luego en una: el hecho de que el Gobierno de España no le ha afectado el coronavirus, pero le ha afectado seriamente el virus de la toxicidad política de Cataluña porque de otra forma no se puede explicar el vodevil que ayer nos ofreció, la verdad que para regocijo del periodismo.

Torra se fue a una radio por la mañana y dijo que él lo que va a negociar con Pedro Sánchez es la amnistía y la autodeterminación. Tiene que salir Carmen Calvo y dice: "Oiga, si eso se produce tendría que ser el marco de la ley". Es que otra cosa no podía decir la vicepresidenta.

Bueno, y saltan las alarmas y Moncloa confirma a las 12:36 minutos en un comunicado oficial que habrá reunión con Torra el 6 de febrero, pero que la Mesa esa famosa de negociación política se aplaza para después de las elecciones. Esas elecciones que dice Torra que va a convocar o que ha anunciado que anunciará, pero que no ha dicho cuándo.

"El Gobierno espera iniciar el diálogo cuando haya un nuevo Gobern y tal y cual". Y en ese momento Esquerra Republicana monta en cólera, emite un comunicado flamígero y manda a Gabriel Rufián a la Moncloa. El estadista Rufián con el estadista Sánchez y Rufián diciéndole : "Te recuerdo por dónde te tenemos cogido".

Y obligan al Gobierno a rectificarse a sí mismo. Por la tarde, donde dije digo digo Diego. Y a las siete de la tarde el Gobierno emite un segundo comunicado donde dice: "No, no, sí, la mesa de diálogo, sí, sí, la celebraremos antes de las elecciones catalanas". Y sale por ahí Adriana Lastra diciendo que el diálogo es el diálogo y "nos hemos dado cuenta de que sin el diálogo..."

Estas cosas pasan por tratarse tanto con los desquiciados protagonistas de la política catalana, que se contagia a uno el virus del caos. Y entre esos el 100.000 departamentos de nueva creación en Moncloa, pues habría que dedicar uno a uno misión específica, que es el departamento de ahorrarle bochornos a los ciudadanos. También pueden aprovechar una de esas infinitas Direcciones y Subdirecciones Generales para hacer la Dirección General de Autodesmentidos.

Miren, Sánchez es presidente y no lo va a derrocar nadie con una frase artera metida en una, de forma extemporánea, en una sentencia que nada tiene que ver con su gestión, es decir, Sánchez no va a tener a un Ricardito de Prada en contra. Ahora, que nos ahorre ciertas obligaciones como las que asumió ayer innecesariamente.

Y el Gobierno se desvive en atenciones a Torra, Esquerra, las comunidades autónomas que no son del PP, pero ojo, ojo, las del PP pero también las del PSOE, las comunidades autónomas, viven en la asfixia financiera porque el Gobierno no les da los 2.500 millones de la liquidación del IVA.

Y aquí, es que no sé, es que parece que haya que hacerse independentista, desobedecer a las instituciones para que el Gobierno de Sánchez te preste algo de atención. Me gusta especialmente el editorial de hoy de ABC. Miren ustedes, el CIS, pues podrá maaquillar la realidad todo lo que quiera, es un clásico, pues proverbial partidismo de Tezanos. Ábalos podrá donde quiera, como quiera después del mitin de su reunión con Delcy Rodríguez, Teresa Ribera podrá interferir como le dé la gana en las empresas públicas y echar a Jordi Sevilla y Pablo Iglesias podrá culpar a las urbanizaciones de los desastres y los temporales, pero Pedro Sánchez no tiene derecho a negociar con golpistas la ruptura de España. Y sobran más expresiones o sobran más consideraciones.

Y ayer el campo, de nuevo, el campo en una secuencia de manifestaciones que vamos a vivir durante los próximos días, no sé cuántos días, y en todos los sectores. Ayer fue el olivarero de Jaén, que cortó la A4, cosa que yo censuró el primero porque si se lo censuró a los CDR, también lo hago a los olivareros de Jaén. Pero ayer tuvieron que vivir un hecho particularmente cruel. Que uno de estos liberados de UGT de los que, en fin, estos no dan un palo al agua, se dedican a negociar convenios nada más, qué sabrá del campo Pepe Álvarez, el medio separatista metido a sindicalista líder de la UGT que a los agricultores que se manifiestan, a los agricultores cuyos costes de producción están por encima del beneficio que les deja su labor agrícola, les ha llamado derecha terrateniente y carca, o sea, fachas.

Todos ustedes, queridos amigos del campo que nos estáis escuchando, que os habéis levantado a las cinco de la mañana, que estáis ahora en vuestras labores o que vais a estar a lo largo del día, que estuvisteis ayer hasta las tantas. Todos los que vendéis a no sé cuántos centímos el kilo de naranjas que cuesta esperar a arrancar del árbol,todos los que estáis removiendo la tierra, todos los que estáis agachándoos a coger patatas sois unos fachas por protestar, por protestar acerca de lo que os cuesta a vosotos, lo que os exigen a vosotros, los estándares de calidad que os piden, las condiciones laborales de las personas a las que contratáis o vosotros mismos ante la competencia de otros territorios que ni tienen esos estándares de calidad ni, desde luego, esas condiciones laborales, pero cuyo producto compite con el vuestro, por supuesto más barato. A todos vosotros que sabéis exactamente cómo la cadena de distribución apoya mucho más en la distribución que en la producción en el sector primario el margen de los beneficios. A todos vosotros que mantenéis el campo para que no se vacíe, a todos vosotros que hacéis posible que no sea un desierto este país, este os llama fachas. Sois unos terratenientes carcas.

Esa manía de la izquierda de llamar facha a todo lo que no es como ellos o al que no piensa como ellos o al que protesta por la puntilla del caso que ha sido el salario mínimo interprofesional. Esta era una conflictividad a la espera. Y veremos hasta dónde llega.