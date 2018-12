Herrera a las 8, viernes 21 de diciembre

Tiempo de lectura: 3



Fíjense ustedes, hay varios detalles de esta reunión que resultan, cuando menos, humillantes. No digamos ya llamativos. La utilización de la palabra “conflicto”, que es una palabra que se utiliza en relaciones internacionales cuando entre dos países soberanos existe un asunto a dirimir que pone en cuestión las relaciones de ambos ejecutivos, de ambos pueblos, de ambos Estados. “Conflicto” es un término aceptado en relación internacional y abre la posibilidad de mediaciones internacionales.

¿Eso no lo sabe el que redacta en Moncloa ese comunicado? Pues, hombre, hay que suponer que si lo sé yo, lo sabrá él mejor que yo. Sin embargo, lo pone. Un conflicto para no decir golpe de Estado. Y se habla de avanzar en respuesta democrática a demandas de la ciudadanía de Cataluña en el marco de la seguridad jurídica. Fíjense ustedes el “retruecano”, marco de la seguridad jurídica, para no hablar de la Constitución o para no hablar del Estatuto de Autonomía. Es realmente en los pequeños detalles donde está el diablo, decían algunos, ¿no?

En enero según parece habrá otra reunión, pero la jornada de ayer fue una batalla por la imagen en la que Pedro Sánchez ha iniciado un camino personal de rendición. Y les digo que es verdad que ambos se necesitan, y para los independentistas lo mejor que puede pasar es que haya un tipo como Sánchez en La Moncloa. Ellos saben que este es el mejor que les podía tocar. Y Sánchez necesita que estos en el Congreso le aprueben los Presupuestos.

¿Qué es lo que le han aprobado? El techo de gasto que, digamos, es un gasto, hombre, no muy oneroso, no es un gran regalo porque luego eso se va al Senado, lo saben ellos, y en el Senado lo tumba la mayoría absoluta. Luego tiene que volver, etcétera, etcétera.

Pero bueno, de momento es una atención. Y más gestos porque la gestualidad en estas cosas importa mucho. Llega Sánchez a Pedralbes, a Palacio, y le espera el jefe de los Mossos. Le saluda como si fuera un jefe de Estado. Hay fotografía de todos los miembros que han participado en esta “cumbrecita”, que era algo que no quería, en principio, prácticamente no quería nadie. Quería, hombre, no tenía más remedio que quererla Pedro Sánchez, pero no crean ustedes. Torra quería una en la mesa con las dos, frente a frente en las dos líneas, con las banderas en medio. No, se ha buscado una intermedia. Las banderas situadas como cuando un jefe de Estado recibe otro. Y las flores amarillas en la mesa del centro. Menos mal que alguien de la Moncloa puso ahí una flor de pascua que, en fin... Y nada quedó a la improvisación.

Bueno, pues eso, miren, eso añadido a que, curiosamente, ayer terminó el ayuno de los presos de Lledoners. Los presos estos que más que en huelga de hambre, han estado en una ligera dieta que les habrá dejado más estilizados, sin haber conseguido nada, por cierto, ningún cambio procesal en su situación. Sigue exactamente igual, pero lo cambiaron ayer en ese momento de la cumbre previo, como saben, a un Consejo de Ministros hoy en Barcelona. Después de haber conseguido que se aprobase el techo de gasto en el Congreso, Sánchez dice: “Yo aguanto en Moncloa, aunque eso sí, a mis barones del Partido Socialista los mando al matadero. Pero lo primero soy yo, y a ver cómo reaccionan, si es que reaccionan, los barones, que no reaccionan nunca”. Pero saben perfectamente, perfectamente lo que se están jugando porque han visto a Susana Díaz en Andalucía.

La imagen de ayer, la imagen de humillación, el lenguaje de ambos gobiernos, un gobierno aquí, un gobierno allá... El Gobierno de España no puede negociar de tú a tú con otro otro gobierno dentro de España, un gobierno autonómico, un gobierno municipal. ¿Desde cuándo el Gobierno de España va a negociar con el Gobierno de Canarias o el Gobierno de Andalucía o el Gobierno de Cataluña? Negociará con el Gobierno francés o con el Gobierno chino o con el que le corresponda. Ambos Gobiernos