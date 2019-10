Herrera a las 8, miércoles 9 de octubre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos si ahora mismo se conectan, se despiertan, se espabilan o, sencillamente, nos atienden a este miércoles 9 de octubre del 2019 y a este programa de su preferencia que está aquí hasta la 1 de la tarde, desde las 6 contándole todas las cosas.

Contándole, por ejemplo, que hoy se cumplen 20 años de aquel caso que seguramente usted si estaba en condiciones de recordar o si andaba vivo, uno de 22 años no se acordará, pero usted si tiene más sí: el caso de Rocío Wanninkhof y el peligro de los juicios paralelos.

Se encontró el cadáver de aquella joven de Málaga en octubre de 1999, una muerte violenta. Aquello fue un torbellino policial, judicial, mediático. Se sospechó del novio de Rocío, pero finalmente de una pareja de la madre de Rocío que llegó a ser detenida llamada Dolores Vázquez, que fue puesta en la picota. Se sospechaba que tenía una mala relación con Rocío. Aquella investigación fue un desastre: contradictoria absolutamente, las sospechas eran todas muy inciertas, pero el caso es que sin pruebas concluyentes eso fue a juicio y la madre de Rocío sospechaba de Dolores, la Fiscalía también, que si la mató con un estilete, que si la llevó a un paraje donde fue encontrado el cuerpo...

Bueno, pues hubo un juicio y un jurado popular. Estaba echando a andar la Ley del Jurado, una ley que, perdonen, es una opinión muy personal, pero se la podía haber guardado perfectamente el legislador. Bueno, pues acabó ese jurado con una presión mediática impresionante condenando a 15 años a Dolores. Y cuando llevaba 17 meses en prisión resulta asesinada otra joven llamada Sonia Carabantes. Y cuando cotejan el ADN, y menos mal que lo del ADN ya se podía cotejar, si no esta pasa el resto de sus días, entonces resulta que los dos ADN cotejados pertenecen a Tony Alexander King, un británico que fue denunciado por su propia mujer. Y Dolores salió a la calle. Yo no sé si con indemnización o no, pero bueno, 17 meses en la cárcel que se tragó, además de los insultos y tantísimas otras cosas. Los insultos de muchos 17 meses en prisión.

Bueno, damas y caballeros, bajan las temperaturas hoy de forma notable en España, pero no son lo único que baja. Bajan muchas cosas, suben otras, el desahogo, por ejemplo, se cotiza al alza. Mire, el Fondo Monetario Internacional tiene una nueva directora gerente, que es una búlgara, Kristalina Georgieva, es una economista búlgara de mucho prestigio, que no le van a poder acusar de ser muy optimista. En su primera comparecencia en el cargo ha dicho que las guerras comerciales pueden provocar un frenazo económico global que puede afectar a toda una generació

¿Por qué? Porque se frena el comercio mundial, los aranceles, y eso está en la economía global. Al menos el 90% de países del mundo van a crecer este año menos que el año pasado, pero es que el año que viene crecerán también menos que este y al otro menos que el año que viene y el otro y el otro y el otro. Si a eso, además, le suman en una zona concreta como en la Unión Europea el desastre del Brexit, que vamos de cabeza directamente a un Brexit duro, que es el empeño de Boris Johnson, pues, oiga, la verdad es que se dice pronto, pero 637.000 millones de euros es lo que puede costar el conflicto arancelario, es decir, llega un tiemp...

La OCDE ha completado un croquis para España, la economía española se está ralentizando el doble que la del resto de la eurozona, es verdad que estábamos creciendo más que el resto de la eurozona, pero vamos a decrecer más que el resto. Es una fatiga que no lo puede ocultar nadie, ni el gobierno de Sánchez, que en eso sigue las máximas del libro gordo de Zapaterete, que es aquí se niega todo, aquí no pasa nada y, además, tira para delante, corre.

Con ese panorama inquietante, con ese panorama de estancamiento de la economía, falta de crecimiento, qué es lo que promete Sánchez ahora, que tiene una campaña en la que empieza a detectarse un cierto nerviosismo solamente promete gastar. Claro, no cuenta la segunda parte, que es de dónde. En un escenario de desaceleración muy larga, además, gastar en qué. Le voy a subir las pensiones y, además, lo voy a hacer por decreto y, además, el salario mínimo interprofesional, que ya sé que no lo decido yo, pero bueno, voy a hacer que se ponga 1.200 € y voy acabar con el copago farmacéutico y, además, hombre, un clásico, voy a Andalucía, que ahí la cosa la tengo un poquito regular y voy a decir que bajo el número de peonadas necesarias para obtener el perro. Y un día de estos a ver qué le prometo a los funcionarios o a ver cómo meto por ahí el 2% de subida a los funcionario.

¿Y todo eso qué consigue? Lo que consigue es, como no lo impida Bruselas, aumentar el déficit. ¿Y eso qué hace? Que tengamos más deuda, pero a estos les da igual, ya vendrá otro que lo arregle. Miren, conforme más se suben las pensiones, más difícil va a ser para un joven encontrar empleo porque en un escenario de desaceleración, si además tú subes cotizaciones, impuestos para poder pagar desde una seguridad social que, además, la tienes con un déficit apabullante, tú lo que estás impidiendo es que un empresario contrate a un trabajador, a un joven, porque no, porque no le salen las cuentas.