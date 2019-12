Herrera a las 8, miércoles 11 de diciembre

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días

Qué felices van a estar hoy los neuróticos del frío, los que creen que hace frío a todas horas y que hace muchísimo frío porque, es que hoy van a bajar las temperaturas prácticamente en toda España, a excepción de Canarias, de Baleares, de parte del Mediterráneo, hoy las temperaturas caen porque el invierno se acerca peligrosamente. Quedan 10 días para que abramos la puerta a un invierno de tres meses que luego ya nos dejará a los pies de la primavera. Todo llega. Todo llega.

Va a llegar hasta el Gobienro, va a llegar hasta la investidura de Pedro Sánchez, imagínense si llegan cosas. ¿Y cuándo va a llegar? No tengo ni idea. ¿Le va a encargar el Rey que forme gobierno? No tengo ni idea. ¿Tiene el Rey toda la idea? Pues seguramente tampoco porque hay quienes no van a ver al Rey, a contarle sus planes, por ejemplo, Esquerra Republicana, que es con lo quien negocia Pedro Sánchez.

Y Pedro Sánchez ha transformado está esta sesión, estas consultas del jefe del Estado, en un trámite burocrático al que acude como cortesía, pero realmente la investidura la está trabajando él, afuera parte, en una reunión con unos señores que no van a ver al jefe del Estado, que quieren acabar con el jefe del Estado si pudieran y con el país si pudieran también, pero bueno, eso como ya lo hemos dicho varias veces y ya lo sabemos todos, tampoco creo que con esto les aporte nada nuevo.

Bueno, seguramente el Rey esta tarde cuando haya escuchado a todos y haya echado cuentas va a proponer al líder socialista como candidato. Y Pedro Sánchez le dirá: "De tener, tener, tener, tengo seguro 159 diputados, todavía me quedan hasta los 176 de mayoría absoluta, unos cuantos. Eso sí quiero ser investido de primera intención, si lo quiero ser de segunda, pues a lo mejor con los 160 pues voy tirando porque alguno se abstendrá, especialmente ERC.

Bueno, el Rey le puede encargar formar gobierno a Sánchez aunque no tenga los apoyos cerrados. En el 2016 pasó eso. Rajoy ganó las elecciones con 123 diputados, tres más de los que tiene Sánchez ahora, y Rajoy no tenía garantizada la investidura y así se lo dijo al Rey, pero el Rey le propuso como candidato. Y entonces Rajoy rechazó el encargo del Rey, supongo que lo recuerdan, porque sabía que iba a subir a la tribuna y en fin... No iba a conseguir reunir los votos necesarios. Aquella fue la primera que Pedro Sánchez intentó formar gobierno. Él se presentó como candidato alternativo con un acuerdo firmado con Ciudadanos, supongo que lo recuerdan, y el Rey también lo propuso a pesar de que no contaba con los apoyos necesarios.

Hay una diferencia, no obstante, entre lo que hizo Rajoy en 2016 y lo que pretende ahora Sánchez. Y es que, Rajoy sí respeto los tiempos y sí espero a negociar antes de ver al Rey. Sánchez no, tiene cerrado su acuerdo con Podemos, mandó al Rey a Cuba, forma el abrazo con... y se reúne ahora con Felipe VI mientras negocia con Esquerra. Y de esas negociaciones, pues dependerá el voto de muchos de los partidos pequeños: el de Teruel Existe, el de Cantabria, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, claro, que dice que no tiene... Escúchenla.

Claro, y que si pudeiran destrozar, romper, acabar con este país, lo harían. Ya lo han intentado y lo volverán a intentar y realmente con quien está negociando Sánchez es con un señor que está en la cárcel condenado por dar un golpe de Estado, que, además, insiste en que lo va a volver a dar y, además, no es la primera vez que negocia.

Bueno, en cualquier caso, en fin, de las negociaciones entre ERC y el PSOE no me pregunten mucho porque mucho no sé. Vamos, no sé yo ni sabe nadie. Hacen comunicados conjuntos diciendo qué bien que nos encanta reunirnos y avanzamos mucho, somos estupendos y nos queremos y nos respetamos y tal y cual. Pero bueno, de la manteca colorada no hablan, de lo que hay. Siempre hablan de la cordialidad, de los instrumentos necesarios para encauzar el "conflicto político" de Cataluña. Lo que sí que está claro es que hablan de "conflicto político", cosa que hace no demasiado tiempo decían que no existía, ahora existe.

Reconocer un conflicto político es reconocer que España como tal, el Estado como tal, tiene una deuda con Cataluña, una deuda no satisfecha de respeto histórico o de respeto nacional, una deuda económic. España se ha portado mal con Cataluña, ha sido España muy... Eso es un conflicto político que hay que solucionar en una mesa de igual a igual, Cataluña España, y eso es lo que este tipo, Sánchez, ya reconoce, asumiendo la palabrería adecuada para ello, asumiendo lo del conflicto político "desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo".

Ahora se van a ver de nuevo, no sabemos cuándo ni para qué, pero con la idea de que esto vaya adelantando. Tengo la impresión de que antes de fin de año no va a poder ser Sánchez presidente, pero él mantiene la esperanza de que así sea. Bueno, pues estupendo.

Por otra parte, además de las novedades que hay en el caso de los EREs de las que luego les voy a hablar, porque aquí cada vez que se abre una caja fuerte encuentras dinamita para los pollos, en la Junta de Andalucía, sigue la polémica en la Universidad del País Vasco porque saben ustedes que ayer esta universidad, regida por una Nekane, porque se llama Nekane la rectora, que está por la libertad de expresión,convocó y permitió y aupó a un asesino de ETA a dar una conferencia con su abogado, que también forma parte de la estructura de la banda, el señor matanzas porque hay apellidos, ¿verdad?

Bueno, pues José Ramón López de Abetxuko delante de un centenar de estudiantes con los ojos en blanco, conmovidos por estar delante de un asesino, valiente asesino etarra, pues fue a dar una conferencia sobre las enfermedades graves que sufren algunos etarras en prisión y pidiendo comprensión por el miedo que pasan en la soledad de su celda, que es una cosa que ciertamente nos ha conmovido, a mí me ha abierto los ojos.

Pasan miedo estos asesinos en la soledad de su celda. Pobrecitos. ¿Cómo no hemos tenido eso en cuenta? Estos tíos que no tenían miedo cuando vaciaban un cargador en la nuca de una persona o cuando ponían una bomba como la de la casa cuartel de Zaragoza, que ahora hace 32 años, y que se llevó por delante la vida de 11 personas, 6 de ellas niños. Y ahora hay que preocuparse porque pasen miedo en la soledad de su celda asesinos como Abetxuko a los que la Universidad del País Vasco abriga, protege, cuida, invita a dar conferencias. Asesinos a los que la Universidad del País Vasco les ha dado títulos universitarios, regalados, literalmente regalados, es decir, que aquí sería bueno que no confundiéramos quiénes son los buenos y quiénes han sido y siguen siendo los malos. Una conferencia de López de Abetxuko coincidiendo con el Día Universal de los Derechos Humanos, que tiene narices la cosa, eh.