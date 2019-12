Herrera a las 8, miércoles 4 de diciembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es miércoles. Es 4 de diciembre del 2019. Hoy es el día de Santa Bárbara, que es la patrona de los artilleros. Cuando truena nos acordamos de Santa Bárbara. Hoy nos tenemos que acordar de los hombres y mujeres artilleros del ejército español que están en misiones por el mundo, por ejemplo, la batería de misiles Patriot lleva años en Turquía, y otros muchos lugares. A todos ellos, a todos los artilleros un fuerte abrazo desde aquí, de un cabo primero de ingenieros, que no está mal, escala OTAN. Eso en ferrocarriles equivale a cantante como poco.

Bueno, damas y caballeros, ayer vivimos la noche de los Cavia, que es la noche de los premios más importantes de periodismo que se entregan en España, que los entrega ABC, lo preside el Rey, los entregan los Reyes y el Rey apeló al espíritu de concordia. Miren, el Rey hizo un discurso que hoy es tercera de ABC. Discurso magnífico.

Pues este hombre es lo que nos queda. Cuando usted analiza la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, donde aproximadamente unos 100 fantoches, 100 gamberritos, 100 esperpentos, se dedican a hacerse el gracioso,el intenso, el revolucionario, cuando ves exactamente cuál es la mayoría que quiere formar el que quiere sustituir al Rey claramente, que es el presidente del Gobierno, que allá donde puede desplaza al Rey, lo quita de en medio, se pone él, incluso donde no pinta nada, cuando tú ves a este hombre y las cosas que este hombre desde la serenidad dice, pero bueno, menos mal que nos queda este, pero es que a este si pueden, vamos, lo convierten en Carlos Gustavo de Suecia, que ese puede llevarse sin ver al Gobierno, sin ver a su pueblo, sin aparecer en ninguna parte 6 meses o 7 meses, que en el fondo es lo que quieren estos.

¿Y quiénes son estos? Pues todos los que ayer en el Congreso de los Diputados evidenciaron el deterioro de las instituciones, el deterioro del Congreso jurando la Constitución con fórmulas, por cierto, contradictorias porque jurar por la República catalana y por Euskal Herria no se qué y por el no sé cuántos, no sé cuántos, todo eso es contradictorio con la Constitución. Si juras la Constitución no puedes jurar lo otro, pero aquí la presidenta del buen rollo, que es Meritxell Batet, es incapaz, literalmente incapaz, de decirle a alguien: "Oiga, usted con esa fórmula no toma posesión de su escaño. Lo siento mucho". Puede usted adornarse y decir que votas por las 'Trece Rosas', sí, también sería bueno decir que se vota por los otros que mataron a aquellas formaciones de las que formaban parte de las Trece Rosas, pero bueno. Pero hay fórmulas que no se pueden consentir.

Pero miren, oiga, eso es lo que votamos. Lo de ayer en el Congreso de los Diputados es el presagio de acuerdo de una película de terror, pero cuidado porque los guionistas de esa película de terror somos nosotros porque nosotros con nuestro voto hemos llenado los escaños de lo que hemos llenado. Y en el Parlamento, gente magnífica, muy buena, hombres y mujeres trabajadores, serios, responsables, sensatos, pero también hay una notable excrecencia, que es con la que quiere gobernar este individuo que se llama Pedro Sánchez

Y ayer, hombre, ya se vieron bastantes cosas. La España, desde luego, que evocaba el Rey brilló por su ausencia sobre todo, miren, entre otras cosas, en la formación de la Mesa del Congreso. ¿Por qué es importante la Mesa del Congreso? Pues mire, tiene mucha relevancia la composición y los mayores porque en ella se decide el calendario de plenos y comisiones y se califican los escritos y los documentos de índole parlamentaria. También como la admisibilidad o la inadmisibilidad. También se deciden los plenos extraordinarios o las comparecencias monograficas. Si la Mesa no quiere, a Pedro Sánchez no se le ve por allí más que cuando sea absolutamente imprescindible. Oiga, cuando hay una comparecencia, por ejemplo, para la corrupción, que han sido claves en pasada legislaturas, han de pasar por ese filtro, por eso es importante.

Y ayer el PSOE volvió a demostrar que es el más pillo de la clase. La izquierda se hizo con la mayoría de la Mesa, cuando la derecha sociológicamente tiene más peso. ¿Y qué pasó? Pues que el PSOE que prometía un cordón sanitario contra la malvada ultraderecha, etcétera, etcétera, al final permitió que Vox se hiciera con un puesto porque de esa manera podría conseguir la vicepresidencia primera. Mientras tanto Vox le acusa al PP de haber permitido con sus votos que Podemos tenga un puesto más de lo previsto en lugar de dar una secretaria Vox. Y el PP dice que Vox, que tanto adjura de la izquierda populista y de todo eso, con tal de que Ciudadanos no entrará en la Mesa, ha permitido que entrara este elemento hortifruticola llamado Gerardo Pisarello, pero más amable se puede decir de un individuo como este. Lo primero que hizo fue, recuerden, en el Ayuntamiento de Barcelona ultrajar la bandera española, retirar el busto del Rey, etcétera, etcétera. Ayer juraba por las 'Trece Rosas', que es una forma... El que se pensara que con la exhumación de Franco se acababa la utilización política del guerracivilismo se equivoca. Se equivoca literalmente.

Y ayer también ocurrió otra cosa interesante o importante si quieren ustedes. El PSOE ya le promete cosas por escrito a Esquerra Republicana de Cataluña. Ya hay cartas de amor. Y en las cartas de amor que, por cierto, una reunión con Junts per Catalunya se suspendió porque Adriana Lastra se dio un jardazo extraordinario y se torció el tobillo, bueno, el PSOE accedió a hablar de conflicto político y ahora se compromete por escrito a buscar una solución política a la cuestión catalana. Miren, perdón, con toda la humildad y también con toda la paciencia, en Cataluña no existe un conflicto político, en Cataluña existe un problema de convivencia y de orden público, de obediencia a las leyes. Eso no es un conflicto político, pero que este individuo esté ya manejando para formar sus mayorías la misma terminología que Esquerra Republicana nos da la idea de que, efectivamente, ese acuerdo va a llegar antes o después. Lo vestirán con algún tipo de desacuerdo escénico, pero llegará antes o después, y cuando llegue, hombre, nadie podrá llamarse a sorpresa porque de toda la excrecencia de ayer, de todo el esperpento de todos estos gamberritos que faltaban el respeto a la institución y al país porque es una forma de faltarle el respeto al país, son con los que Sánchez quiere formar gobierno y, por cierto, con quien lo va a formar porque le ayudan varias cosas: primero, su absoluta falta de escrúpulos; su absoluta insensatez, no es una expresión mía, que nadie se asuste, es una expresión del diario 'El País' que lo puso cuando el diario 'El País' cuando el diario 'El País' era otro 'País' por lo que se ve. "Sánchez es un insensato sin escrúpulos". Bueno, pues eso. Y, además, aderezado por la desunión de la derecha sociológica, política, el centro derecha, etcétera, etcétera.

Oigan, si España Suma hubiese sido una realidad, con los mismos votos que han obtenido hoy Ciudadanos tendría 40 escaños más, puede que el PP alguno menos, fíjense, pero eso más el apoyo de Vox, y si Vox no se hubiera presentado en sitios donde no ha conseguido ninguna representación y lo único que ha hecho ha sido impedir una representación de Ciudadanos o el PP estaríamos hablando de otras mayorías, estaríamos hablando de otra 'performance' completamente distinta, pero tenemos el país que tenemos. Y lo que les digo y vuelvo a repetir, menos mal que nos queda un tipo ahí de metro 95, de dos metros, que es el que mantiene un poco el interés y la cordura porque cuando se mira hacia abajo, madre mía.