Herrera a las 8, martes 15 de mayo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es 12 de mayo del 2020, es el 59 día de confinamiento para la mitad de España, segundo día de la fase 1 para la otra mitad. Los resultados o las cifras de muertos de este lunes es de 123 contagios 373. Datos esperanzadores, aunque el dato general sea desolador. 26.774 víctimas mortales contadas por el Gobierno, que son 40 veces más que Grecia, un 10% más que Italia con arreglo a la población de cada uno, que es como se mide el impacto real del coronavirus.

Pero mire, el Gobierno presume de avances, saca pecho por las cifras, pero luego lanza la idea de que al estado de alarma le quedan dos prórrogas por delante. Y, además, ya estamos viendo a diario imágenes como las de antes: terrazas llenas de gente en Zaragoza, playas con público en la costa, ciudades con más corredores que la San Silvestre de Vallecas, locales comerciales con el doble de la afluencia permitida, alguna terraza sevillana o bilbaína con demasiada gente, 400 fiestas en domicilios personales, 100 botellones en Madrid.... Bueno, por no recordar la gente que ha viajado hasta ahora en transporte público sin mascarilla porque era más difícil encontrar unas mascarilla que te tocara la bonoloto.

Bueno, pues, sea porque el Gobierno levanta la mano y desescala allí donde le apetece según el criterio del comité de expertos, que son expertos sobre tod en ocultarse, o sea porque algunos irresponsables se saltan las normas, lo cierto es que la imagen en la mitad de España es de calles llenas.

HERRERA LLAMA A RESPETAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

O sea, dejamos que la gente se desconfine un poco a su aire, pero queremos mantener confinado el Estado de Derecho. Es que es al revés. Y el miedo a la enfermedad no puede ser un salvoconducto para la excepcionalidad democrática eterna de un Gobierno caprichoso. Aquí lo dijo ayer Marty Baron, el director de "The Washington Post": "Algunos gobiernos se han aprovechado de la pandemia para aumentar el poder y evitar la crítica".

Y, bueno, qué quieren que les diga. Hay polémica, claro que hay polémica con las fases, pero recuerden antes que otros países con sistemas de control, con seguimiento mucho más intenso que el nuestro se mantienen muy alerta. Y miren, en el caso de Corea del Sur se ha detectado un nuevo brote originado en una discoteca. En China se ha cerrado de nuevo una ciudad a causa de un nuevo brote. El bicho está ahí. Como hagamos el tonto volvemos a estar metidos en cada otros 50 días. Por favor, un poco de sentido común.

Madrid y Andalucía van a pedir esta misma semana una nueva valoración de las condiciones sanitarias para poder alcanzar la fase que les permita ir recuperando la actividad económica. Valencia está igual de indignada que Madrid y que Andalucía y exige al Gobierno criterios públicos y transparentes. Parece mentira que se tengan que pedir, pero es que es así.

Ayer Elías Bendodo, que es consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, explicaba cómo la tarde que se comunicó la decisión, los responsables de la Junta recibieron tres llamadas de Madrid que comunicaron tres decisiones distintas. Eso son criterios científicos del Gobierno.

HERRERA, SOBRE EL DESCONFINAMIENTO EN EL PAÍS VASCO

El País Vasco, como saben consiguió el primer premio en esa especie de lotería trucada que el Gobierno ha convertido el proceso, pero ello no ha librado al lehendakari de críticas y de problemas. En realidad el PNV ha tratado de ocultar que la provincia que realmente no está para pasar el filtro es Vizcaya, que es su gran feudo. Para salvar la imagen de Vizcaya ha establecido unas condiciones tan duras que se han creado agravios comparativos con los otros territorios. Hasta Podemos ha dicho que esto es un arreglo político.

Y ahora hay otro frente autonómico: el reparto de los 16 mil millones prometidos a las autonomías, que veremos cómo acaba. Y también el mar de fondo a propósito de la nueva prórroga que el Gobierno va a tener que pedir dentro de unos días.

¿Qué va a hacer Cs? ¿Mantendrá su apoyo al Gobierno dando sí a un Ejecutivo que ha organizado este carajal autonómico con la salud de los españoles. con el trato de favor del PNV? ¿Qué va a hacer el PP? ¿Presentará alguna alternativa, alguna enmienda a las prórrogas que el Gobierno plantea como único escenario?

De momento el Gobierno ayer consiguió una foto que le conviene para ir a Europa a pelear las ayudas económicas que está negociando. A falta de un acuerdo con el principal grupo de la oposición, que Sánchez nunca buscará, solamente si en el último segundo lo necesita porque está ahogado. Sánchez va a presentar un acuerdo con los agentes sociales. Un acto frío, sin discursos.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal, advirtió que si había discurso, él diría lo que piensa de la gestión del Gobierno. Y no hubo discursos. Los empresarios han conseguido rebajar las pretensiones del Gobierno: abrir la posibilidad de mantener los ERTE para después de junio en aquellos sectores más afcetados por el cese de la actividad. ¿Cuál? El turismo evidentemente. Y luego decidir el futuro de esas empresas en conversaciones tripartitas sectoriales. Hoy eso se va a aprobar seguramente en Consejo de Ministros.

Ayer se presentó ante el Supremo una querella contra el Gobierno por homicidio imprudente. La llevan más de 80 abogados que representan a más de 3.000 personas que han perdido a algún familiar en esta criris. Los querellantes acusan a los miembros del Ejecutivo con su presidente a la cabeza de homicidio imprudente y negligencia.

LA POLÉMICA DE MARCOS DE QUINTO E IGLESIAS

Y Podemos, bueno, antes de hablarle de lo que Podemos ha pedido, hay gente que todavía no sale de su asombro ante el detalle freudiano que nos ha dejado Pablo Iglesias. Resulta que el diputado de Cs, Marcos de Quinto, se le calentó la boca y le llamó payaso a Iglesias. Bueno, pues el vicepresidente, que se le da por hacerse el digno, ese típico discurso "si me llaman payado es un orgullo porque la profesión de payaso es muy digna..." En fin, toda esa... Pero qué pasa, que en vez de acompañar el tweet con una foto de Miliki o de Fofó, pone una foto del Jocker el payado que como el otro consigue triunfar se vuelve un psicópata, amargado y se pone a matar a diestro y siniestro.

Bueno, pues el aprendiz de Jocker, este que tenemos de vicepresidente del Gobierno, lidera un partido que se ha sumado a todos los nacionalistas habidos y por haber para pedir que haya una excarcelación de presos con la pandemia como excusa. Están todos, está lo mejor de cada casa. Podemos, el PNV, ERC, JuntsperCat, Bildu, Más País, la CUP, el BNG y Compromís. A ver si es que se contagian los pobres presos, que los hay con algún achaque.

¿Qué es lo que buscan haciendo ver que ser preocupan de los preos demasiado? Que salgan los asesinos de ETA y que salgan los condenados por el proceso catalán. Esto es así. Los que no somos delincuentes seguimos encerrados en casa, y los presos a la calle, especialmente los de ETA. Para eso es Podemos el manporrero y, ademas, está en el Gobierno.

Y luego, lo de los socialistas catalanes es de nota. No defraudan. Son lo que son y no hay pandemia que valga con el sectarismo. El PSC vuelve por donde solía. Le vale cualquiera menos el PP. Se acordarán que el alcalde de Badalona tuvo que dimitir después de que lo detuvieran porque se puso a pegarle bocados a un guardia, iba borracho y tal. Bien, pues con tal de que no gobierne el candidato más votado de largo, que es Xavi García Albiol, el PSC le ha ofrecido la Alcaldía a la CUP. Quieren proponer repartirse el mandato con el apoyo de los separatistas. Todo para evitar que gobierne el que ganó de lejos las elecciones. El problema de España no son los nacionalistas, que ya son bastante, es el sectarismo enfermizo del PSOE y particularmente de sus cachorros del PSC.