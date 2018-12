Monólogo de Herrera del martes 4 de diciembre

Tiempo de lectura: 3



Comienza el martes informado tras la pugna entre PP y Cs para presidir la Junta de Andalucía.

Susana Díaz tuvo más escaños que nadie, pero estás sola a no ser que la ayude Ciudadanos porque con la ayuda de Adelante Andalucía no basta. Juanma Moreno es el más votado del bloque de la derecha, que es claramente el ganador. Pero Juan Marín que es el tercero quiere que primero y segundo le apoyen para ser él presidente y no le importa que sigan los socialistas si es necesario en ese baile de permanencia dentro de la tostada del poder.

Y Susana Díaz y el PSOE, ¿qué dice el PSOE? De haber perdido la mayoría, de haber perdido una mayoría suficiente para gobernar en Andalucía, pues el PSOE de Pedro Sánchez da por amortizada Susana Díaz. Le enseña la puerta de salida. Y Susana Díaz no dimite ni se va aunque le abran la puerta. Y, además, intenta simular que aquí no ha pasado nada. “No, no ha pasado nada. Yo soy la más votada y, por lo tanto, voy a iniciar las gestiones para ver si consigo algún tipo de mayoría para gobernar”. Agita el miedo a los ultras para parar el cambio, no hace ninguna autocrítica y así estamos.

Por cierto, Susana Díaz, ¿con qué clase de ultras se puede pactar y con qué clase de ultras no? ¿Son ultras los votantes de Vox? Pues han surgido fascistas como las setas, vamos, de repente. ¿Pero no son ultras los votantes y los gobernantes de Podemos que claman contra el fascismo y se manifiestan, pero que se alían con cualquier contra constitucionalista, amigos de dictaduras, de los matones de Alsasua, de separatistas varios? ¿Qué vienen a defender ahora todos estos?

Bueno, pues damas y caballeros, miren, hay varios análisis a realizar. Uno de ellos es el que se pregunta el Partido Socialista por qué nos ha pasado esto, que supongo que... En fin, se reunirán y lo harán. Hay una cabeza bastante buena en el Partido Socialista en Andalucía, en Sevilla concretamente, que es Verónica Pérez, que es la secretaria de organización de Sevilla, que es una señora que ve las cosas con bastante crudeza, realismo , y ha dicho que hay que ponerse a reflexionar de verdad. No a hacer tonterías publicitarias.

Bueno, pues si se ponen a reflexionar de verdad, llegarán a la conclusión de que los asuntos endemicos de Andalucia, la mala gestión, la corrupción, el paro, los impuestos altos... Eso lo ha habido siempre. ¿Qué más ha habido que ha hecho que la gente que vota tradicionalmente al PSOE se quede en casa, incluso que algunos voten a Vox? ¡Que algunos voten a Vox!

Pues hay un elemento más, y ese elemento más ha sido el acierto que hayan tenido aquellos que han querido plantear en esta campaña no solo temas de Andalucía, sino también nacionales . Y volver la vista hacia Pedro Sánchez. Hasta este Pedro Sánchez que, en fin... Que ha pasado con quien ha pactado, que ha llegado a acuerdos hasta con Bildu y que está todos los días con paños calientes con los golpistas catalanes. Y Andalucía es muy España. Y, además, andar todos los días con pañitos calientes, con gente que se dedica a insultar a los andaluces, como toda esta chusma... Hombre, andemos con cuidado.

Bueno, pues eso... Eso no es culpa de Susana Díaz porque Susana Díaz, la verdad, no tiene nada que ver con Pedro Sánchez en todo eso. Pero es la que va a pagar, precisamente, esa factura.

Fíjense que, además, en este preciso instante, Susana Díaz pretende que de alguna manera los demás tengan en cuenta a ella para ella seguir dentro de eso que llamaría “el gobierno constitucionalista”. Y vuelvo a la pregunta anterior: ¿Es un gobierno constitucionalista el que quiere formar con Cs y con la anuencia del PP? Es decir, parta aislar a Vox que, por cierto, cuanto más les insulten, más van a crecer y, sin embargo, estaba encantada o estaría dispuesta, ya sé que encantada no, lo retiro, estaría dispuesta a recibir el apoyo de Adelante Andalucía que son infinitamente más anticonstitucionalistas que todos estos de Vox que, de momento, tienen que enseñar la patita más y hay que analizarlos un poco más.