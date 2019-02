Herrera a las 8, lunes 4 de febrero

Tiempo de lectura: 2



¡Qué nervios, Señor! ¡Qué nervios! Esto no es forma de vivir. Esto no es forma de vivir. Así no se puede... A las 8 de la mañana y hasta las 10 no sabemos cómo va a reconocer Pedro Sánchez a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Dios mío, con la noche que he pasado. Bueno, con la noche que hemos pasado todos porque, claro, ha vencido el plazo y ahora hay que dejar de reconocer a Maduro, aunque le llamemos tirano y aunque le pidamos que organice elecciones, y reconocer al que ha elegido la Asamblea Legislativa. La de verdad. La votada por el pueblo bla bla bla. Bueno, pues eso.

En fin... Lunes 4 de febrero del 2019. Hoy van a subir las temperaturas un poquito, así que anden ustedes con tranquilidad. No crean que va a ser salir a la calle y... En un país en el que... Vamos a diferenciar: no hace frío pero algunos pasan frío. Es decir, frío en España no hace. Lo lamento, no hace. Pero es verdad que algunos pasan frío. Y como esto es sensación térmica más que otra cosa, más que la verdad de lo que diga el termómetro, pues reconozcámosle a alguno el derecho tener frío. Hoy suben las temperaturas, con lo cual, quedarán vientos en alguna parte de Cataluña, Mallorca y Menorca básicamente. Ibiza seguramente se salva.

Y como les decía, pasaron los ocho días. Es curiosa esta forma de reconocer a un tirano, al que le llamas tirano, a un individuo como Maduro, y decirle que organice elecciones. Él. Fíjense, él, que no es precisamente el más indicado para organizar elecciones. Bueno, pues en eso estamos. Que han pasado los 8 días y no ha organizado elecciones y, por lo tanto, ahora Pedro Sánchez es sujeto de su propia advertencia, que no amenaza. Advertencia.