Herrera a las 8, lunes 2 de diciembre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Oiga, es el día 2 de diciembre. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Hoy llueve. Felizmente llueve. Es una bendición esta lluvia que cae en casi todo el país. Desde luego, buena parte de la península, también Baleares, Melilla, con temperaturas que no son insoportables. Le queda al otoño 20 días mal contados y cuando llegue el invierno ya veremos, pero de momento esto va bien.

Miren, hoy sé que pasan muchas cosas, pero hoy quiero acordarme de una familia que está pendiente de la decisión que debe tomar un juez en los próximos días, la familia de Diana Quer que, tal vez sea prolijo, pero le recuerdo que estuvo sin saber nada de su hija durante 550 días. En unas dos semanas, un magistrado de La Coruña debe decidir qué pena le impone al El Chicle tras ser declarado culpable por un jurado popular.

¿Culpable de qué? De rapto, de agresión sexual, de asesinato con alevosía, pero dice el jurado: "No digo que no la violara, pero no tengo evidencias porque él se encargó de que no las hubiera al hundir el cuerpo en agua y tenerlo oculto durante tantos días, nada menos que 500". ¿Con esto en las manos el juez puede condenar a prisión permanente revisable a José Enrique Abuín? Sí, pero también no. Es una decisión que toma él. En cualquier caso, no se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, yo que sé, 10 años en la cárcel, así que vamos a ver cómo se lo monta el sistema.

Su padre ha pasado por el fin de semana de COPE, Juan Carlos Quer, y ha reconocido que solo ha sacado fuerzas para luchar para que se haga justicia y que no duerme porque sigue escuchando a su hija.

Y a lo largo de esta semana prepárese para ver a Sánchez a todas horas porque el Sánchez que ha estado unos cuantos días, 18, metido en manteca, pues ha estado metido ahí sin decir ni una palabra, sin aparecer, tapando el vendaval que venía con la sentencia de los EREs y otras cosas más, ahora tiene la Cumbre del Clima que él se trajo para España después de que Chile viera que no podía organizarla.

Y esta Cumbre es políticamente correcto, es maravilloso, es luchar contra el perverso movimiento del capitalismo mundial que lo que hace es ensuciar la atmósfera. Y va a poder hacer como de Jefe de Estado. Va a ser... No es el jefe del Estado, el jefe del Estado, pues yo me imagino que lo inaugurará y lo cerrará. Por medio no le van a dejar hacer nada más porque estando Sánchez para qué va a estar el Rey. Y venga aquí y foto con este y foto con el otro y rueda de prensa con este. Bueno, y ya si viene Greta, ya si viene la perturbada esta que viene en el barquito, en el barquito de papel, más todavía. Viene a salvar a la humanidad, es el Mesías la tal 'Gretita'.

Bueno, pues, empieza en Madrid esa Cumbre del Clima. La verdad que es una cumbre que va a demostrar que en España se pueden hacer bien las cosas cuando hay tiempo, como se demostró en el año 92, pero también se pueden hacer bien cuando otros se ahogan en un vaso de agua. Oiga, unos montan una cumbre del clima, que montar eso no es fácil, solamente la seguridad tarda mucho tiempo en planearse. Y en este caso, en un mes ha habido que garantizar la seguridad de Jefes de Estado y de Gobierno y de varias personalidades que vienen y luego, hombre, blindar la ciudad porque es muy atractiva una cumbre como esta para empezar a poner petardos y hacerse el antisistema, así que en menos de un mes 5.000 agentes. Y luego se mantiene la alerta 4, dispositivo para garantizar la seguridad de 25.000 asistentes, pero es que ya no solo es el hecho de mantener esa seguridad, es que hay que poner mesitas y los remaches y poner sillas y diseñar escenarios y lugares para ruedas de prensa y para visionados, para encuentros bilaterales, para muchas cosas. Hay que poner micrófonos. Eso no se tiene en un almacén, hay que buscarlo.

Bueno, total, el objetivo de esta cumbre, que es lo importante, es pasar de la teoría a la práctica, es decir, que los países pongan en marcha las medidas necesarias para cumplir con el Acuerdo de París de hace 4 años, en el que se acordó reducir las emisiones para limitar el aumento de la temperatura, que es esa cosa que se llama el calentamiento global, que puede haber negacionistas que nieguen, pero el calentamiento global existe. Hay que determinar de forma científica, que no política, cuánto está en la mano del hombre, precisamente, revertir esa cifra de calentamiento global.

Aquí hay un gran problema en estas cuestiones del clima que es la politización del mismo: en la creación de una serie de apocalípticos, inquisidores, tipo la 'Gretita' esta. Muchos no tienen ni idea de lo que hablan, pero que, oiga, alimentan de qué manera a los negacionistas, a los que dicen que no pasa nada, que tampoco porque empiezan los apocalípticos a decir barbaridades y los de la negación dicen: "¿Lo veis? Lo que dicen estos no puede ser, no pasa nada". Pues sí que pasa, es evidente.

Hay argumentos para que el ser humano se ponga de hoz y coz a intentar evitar el clima extremo que llega con el calentamiento global. Eso es un acuerdo entre muchos países, pero sobre todo entre los países que más contaminan. ¿Y quiénes son los que más contaminan? Los que tienen más actividad industrial: EEUU y China. EEUU se quita de en medio porque Trump no cree en estas cosas. Y los chinos te dicen que sí, que sí, que van a cumplir los acuerdos, pero es mentira. No cumplen nada. Oiga, cada tres días se inaugura una central de carbón en China. Cada tres días. Si no es cada tres es cada dos. Bueno, y luego eso no, pues no se preocupen que Eslovenia va a cumplir. Ya, pero que cumpla Eslovenia nada más no sirve prácticamente de nada. No es despreciable, pero no sirve de nada, es decir, concienciación la máxima posible dentro del discurso científico y lo más científico que podamos escuchar y realizar.

Y luego todos estos Mesías, todos estas histéricas, la inquisidora, esta niña que viene en el barquito de papel y tres grados y... Pues le reímos el chiste. No, ya verán ustedes, vendrá, dirá que le han robado la infancia, se pondrá así con esa cara de tremendismo, de niñata riñiendo a señores, por otra parte, bastante imbéciles, la mayoría de los de la ONU que se ponen luego a aplaudir como tontos. Estas cosas pasan.

Pero ya les digo, esto va a servir para que reaparezca Pedro Sánchez, de una rueda de prensa hoy, ya veremos lo que dice, y luego, me imagino, que se ponga a trabajar para la investidura. Hablará con los de 'Junts per Fricandó', con la gente de Puigdemont, hablando con los de Esquerra tiene bastante, pero bueno, pues querrá.

Parece que el PSOE quiere mantener a Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados, pero en el Senado ha pensado en la jueza especializada en violencia machista Pilar Llop. Esta jueza es una persona interesante, eh. Es una señora muy aplicada, que sacó su oposición en poco tiempo, que habla cinco idiomas, basante sensata, bastante sensata y, desde luego, no extremista, con lo cual, si tiene los pies en la tierra, pues puede ser muy interesante verla en el Senado y no ver al señor Manuel Cruz. Le recuerdo que ABC denunció que Manuel Cruz había plagiado alguno de sus libros y esto digamos que le trajo más de un problema que él justificó diciendo que lo hace prácticamente todo el mundo, pero bueno.

Bueno, veremos cómo queda la Mesa del Congreso también porque el objetivo del PSOE y de Podemos es vetar la entrada de Vox en la Cámara Baja, en la Mesa del Congreso. Nunca hasta ahora la tercera fuerza política se había quedado sin representación en el Congreso, en la Mesa del Congreso. ¿Pero eso por qué? Ah, pues como es la ultraderecha fanática... Hombre, desde luego, bastante menos enemiga de la Constitución que muchos de los grupos que sí van a estar en esa Mesa del Congreso y que, vamos, directamente no es que sean enemigos de la Constitución, es que quieren acabar con España, desmontar España, deshacer España.