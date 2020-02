Herrera a las 8,viernes 28 de febrero

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes 28 de febrero del 2020 en el que hoy, evidentemente, la comidilla, la información sigue pasando por una evidencia, la evidencia que todos sabíamos que iba a ocurrir con el coronavirus, que es que los casos se duplican en un día, que tenemos 23 casos confirmados en seis comunidades autónomas.

La que más ha crecido es la Comunidad Valenciana con ocho casos, el viaje del Valencia a Milán para jugar un partido de la Champions ha provocado muchos contagios y, bueno, luego trataremos de charlar con Kike Mateo, el periodista deportivo que, además, es un tipo grande y es importante hablar con alguien que está viviendo esa gripe para que nos demos cuenta que no se está muriendo,que está como si hubiera tenido un pequeño trancazo,nada más.

No hay que generar alarmismo, pero es evidente que la gente se pone nerviosa y la gente colapsa los servicios sanitarios al primer síntoma y seguramente la Sanidad no está preparada para acoger a un chorro de personas diciendo que tiene síntomas cuando tengas tos y tengas algo de fiebre, que es un proceso, por cierto, que se tiene a lo largo del año al menos una vez o dos veces, pues ya crees que tienes dentro el bicho del siglo.

HERRERA, SOBRE EL CORONAVIRUS

Salvo un hombre en Torrejón todos los casos son leves. Este hombre de 77 años tiene una neumonía leve, está en la UCI, y no se sabe cómo se contagió, es lo que se llama contagio autóctono, ¿no? Como en Andalucía hay un caso, un sevillano que no viajó al extranjero, pero estuvo en un encuentro profesional en Málaga, visitó un tablao flamenco, había turistas, bueno... Oiga, si el virus corre así, cualquier virus corre así, pues, oiga, hasta en un besamanos. Como les de ahora a los de Milán por ir al besamanos, pues seguramente también podrá usted pensar que...

A ver, no hay que perder los nervios, se lo volvemos a decir, lo que pasa que es que eso los periodistas también tenemos nuestra culpa diciendo oiga, no se vuelvan locos ahora queriendo comprar mascarillas o fabricar mascarillas porque las mascarillas, las no mascarillas. Vamos a ver, lo que tú no puedes hacer es mandar ese mensaje y hacer las crónicas de televisión con una mascarilla puesta. O una cosa o la otra.

HERRERA, SOBRE EL DÍA DE ANDALUCÍA

Hoy es el Día de Andalucía, hoy es el día en que los andaluces celebramos lo que pasó hace 40 años, 40 años, el referéndum de Andalucía que algún ignorante todavía cree que lo que aquí se celebró fue un referéndum de autodeterminación. Oiga, y de tontería en tontería ha llegado a vicepresidente del Gobierno, o sea, que no descarten ustedes poder progresar cualquiera.

Aquel referéndum lo que hizo fue tumbar un diseño del Estado con autonomías de primera y de segunda. Y eso lo contamos cada vez que llega el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Aquella fue una apuesta por la igualdad de los españoles que encabezaron los andaluces. Y desde entonces eso lo han intentado olvidar los nacionalistas, por ejemplo, los catalanes. Los que ayer pactaron el techo de gasto con Pedro Sánchez inventándose el hecho diferencial catalán o cualquier otra ocurrencia que les permita diferenciarse del resto de España. Diferenciarse al alza, claro; diferenciarse para obtener privilegios es esa diferencia

¿Y cuál es el hecho diferencial catalán hoy? Ahora se lo contaré: que sus presos no cumplen condenas como los demás y los inhabilitados siguen actuando como si no lo estuvieran. En Andalucía conviene decir que hace poco más de un año con esa solemnidad tan democrática que suelen exhibir los menos convencidos de la democracia, Pablo Iglesias activó una alerta antifascista y el PSOE la secundó enviando, incluso, autobuses de protesta a la investidura de un nuevo gobierno que encabezaba el PP de Moreno secundado por Ciudadanos de Marín.

Que sí, que sí, que enviaban autobuses a protestar a esa investidura. "Me han quitado a mí el poder, ¿pero con qué derecho? Nosotros, que yo, Susana, que soy, que esto es mío". Bueno, y esa checa, era una checa retórica que anunciaba grandes males para Andalucía y de paso para España. Como si allí y aquí una vez depuesto en las urnas el régimen socialista campante durante casi 40 años se fueran a reencarnar en una sola persona: Franco, Pinochet, Mussolini, Hitler y la mala del tren de la bruja.

Miren, pues hoy Andalucía celebra su día grande, conviene hacer un pequeño balance. Antes de nada en este tiempo de cambio aquí no se ha comido nadie a nadie, no se han comido los niños, a las mujeres se les protege igual que el resto de España y no se fusila a nadie por ser de izquierdas o de la Ponferradina, da igual.

Pero sí han pasado unas cuantas cosas buenas que considero muy necesario recalcar: primero, en el último año completo de gestion la inversión extranjera ha subido un 61%, mientras bajaba exactamente lo mismo en España. El PIB andaluz interanual ha subido un 2,1% bajando impuestos, es decir, lo cual demuestra que si se gestiona bien pueden bajar impuestos y crecer. Ha subido una décima más que en todo el país, ocho décimas más que la Unión Europea. Andalucía es la segunda comunidad que más exporta de España, la tercera con más afiliados a la Seguridad Social, que después de un año malo para el empleo en general, el empleo ha sido razonablemente bueno para los andaluces. El trabajo crecía un 1,8 en nuestro país y en Andalucía un 2,1. La tasa de crecimiento de las sociedades mercantiles ha triplicado la media nacional, el tejido empresarial ha crecido "por cima" de la media nacional.

Oiga, y no se conocen escándalos como los EREs ni gastos en prostíbulos a cargo del erario público ni los mil chiringuitos para dar de abrevar a todo quillo viviente a cambio del voto cautivo, que en eso aquí hemos sido los mejores. Y quedan muchas cosas por arreglar y este gobierno hará muchas cosas mal y no habrá ningún empacho en decirlo, pero la prevención ideológica sectaria con la que se recibió un cambio de Gobierno en Andalucía ha resultado absolutamente imperante y, como vemos por los datos, absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula.

Por cierto, si es verdad que Sánchez quiere promocionar a María Jesús Montero como la nueva lideresa socialista en Andalucía, oiga, que deje de ejercer de portavoz del diálogo con los sediciosos porque se está haciendo con una hemeroteca que va a lastrar el futuro político.

HERRERA, SOBRE LA SEMILIBERTAD DE JUNQUERAS

Y en cuanto que los presos catalanes no cumplan con el como los demás, hay quienes inmediatamente miran o de soslayo o directamente al Tribunal Supremo como si fuera el responsable de todo eso. Vamos a ver, conviene recordar que la decisión de los Servicios Penitenciarios de la Generalidad se basa en el artículo 100 del Reglamento Penitenciario. Algunos fiscales puede que estén aprovechando esa decisión para hacer valer rencillas personales que seguramente se pusieron de manifiesto en el desarrollo del juicio.

La posibilidad de obtener esos permisos no tiene nada que ver con la decisión del Supremo de no imponer el cumplimiento de la mitad de la condena como requisito para obtener el tercer grado. Los permisos, los que se les están dando son a presos clasificados en segundo grado, aunque el Supremo hubiera cogido íntegramente el criterio del fiscal, estos permisos se seguirían concediendo porque el Supremo no le faculta el Código Penal a aumentar la condena, sino a retrasar el paso al tercer grado, al tercero, no al segundo.

Para que los presos del proceso disfruten de permiso no es necesario que hayan sido progresados al tercero. De ahí que cuando aún hubiera el Supremo fijado el límite del fiscal no habría impedido nada.

¿Y por qué pasa eso, que es la reflexión más dura quizá de todo lo que te estoy contando? Por dos razones: primero, porque los jueces de Cataluña saben que si los vuelven a meter en la cárcel, a partir de ese día no pueden llevar a sus hijos al colegio y tiene que vivir escoltados porque se está repitiendo el problema del País Vasco que justificó el funcionamiento de la Audiencia Nacional. Y la segunda razón es el sinsentido que representa que lejos de aprender, se quiera repetir el mismo problema en el País Vasco para facilitar la salida y el fin de los presos de ETA.

Oiga, atentos a eso. Pronto se va a revisar la sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que hacer comprender a jueces europeos que el Supremo imponga 13 años de cárcel a los tíos con los que está negociando el Gobierno y a los que las autoridades políticas sacan de la cárcel. Y si luego, además, la sentencia es cuestionada no solo por el nacionalismo, sino por los medios más claramente constitucionalistas, el Supremo no sobrevive a ese fuegfo cruzado. Anoten esa reflexión.