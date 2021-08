Herrera: “Lo que importa es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un 16 de agosto que es el día en el que teóricamente a unos cuantos, digamos que a los cuantos que son los más suertudos del verano, hacen vacaciones de Virgen a Virgen, de la Virgen del Carmen a la Asunción, la Virgen de agosto a todas las vírgenes de agosto. Esto se acaba, hoy es día feriado en algunas comunidades que repercute en el día de ayer y luego a partir de mañana seguramente el que tenga trabajo se reincorpora, el que lo siga buscando lo va a buscar y el que ha marchado de su territorio habitual, volverá. Esto es así todos los años y ahora empezarán incluso ese clásico del periodismo nacional que consiste en analizar el síndrome postvacacional y en los consejos para adaptarse bien a la vuelta, que es una cosa que… ya les digo, de cada año, no falla.

Bueno, vamos a ver, todo va a la baja. Va a la baja la temperatura, se controlan los incendios; va a la baja la pandemia, va la baja también elrecibo de la luz. Y ¿qué es lo que va al alza? La información internacional y también alguna nacional que tiene que ver con la devolución de menores, los menores que Marruecos tiró por encima de la valla en la invasión ‘cuqui’ que realizó en su momento por el cabreo que tenía con las políticas españolas del Gobierno con el líder de los saharauis. Y a esos menores se les devuelve donde seguramente mejor van a estar que es con sus familias y no sueltos por ahí huyendo por las calles y buscándose la vida a pedradas. Lo que pasa que ahora a devolver menores ya no es facha, bueno hace 3 meses este mismo Gobierno puso el grito en el cielo porque Vox le pidió que se devolvieran a Marruecos a los que llegaron a Ceuta en esa crisis fronteriza. Entonces, eran unos fascistas, no tenían corazón, Herodes, esto y lo otro… Bueno, pues desde el viernes, este mismo gobierno va a repatriar en lotes de 15 a los menores que no hayan escapado o que no anden por ahí buscándose la vida y que no los encuentren. Ya les digo, mejor que en un centro de internamiento o sueltos por las calles, los menores están con sus familias. Miren, la emigración para que sea una oportunidad y no un problema hay que regularla, hay que poner condiciones y cupos que es la manera de que los que vienen vengan con dinero; y aquí ahora se ha movilizado la Fiscalía, el Defensor del Pueblo que nos hemos enterado que existe el Defensor del Pueblo no nos acordábamos, y parte del gobierno se enfrenta a otra parte del gobierno en una de esas cosas que te hace pensar pero ¿qué Gobierno tenemos? ¿Qué clase de majaretas? ¿Es que no hay una coordinación, una voz superior que dice cállate tú, habla tú y este tema lo sacas tú para adelante y no tú? Pues parece que no, porque el ‘Pocholo’ de Lanzarote, este Sánchez sigue allí en La Mareta y no da señales de vida ni las piensa dar, y mira que hay razones para darlas, a lo largo de estos días.

AFGANISTÁN

Pero bueno, el asunto fundamental hoy es Afganistán, Afganistán, la ciudad de Kabul, su capital, de la que ha huido el presidente legítimo del país y queya ha sido tomada por los talibanes. Una vez más, han vuelto los talibanes a crear un emirato asambleario, donde la sharia, la ley del Islam, sea fundamentalmente la Constitución que impere o a través de la cual se traduzcan todas las normas que se pongan en ese país. En ese país que, siempre les digo, es importante ver los mapas. Seguramente usted piensa que Afganistán es un país montañoso del norte, muy al norte de nosotros, no, no. Afganistán, si nosotros trazamos una línea desde España, desde Valencia hasta Oriente está por debajo de España, está ahí metido entre Irán, Pakistán y los restos de la Unión Soviética que se han diseminado en varias repúblicas. De hecho, ese lugar fue el lugar que en el año 1979, queridos niños hagamos historia, invadió la URSS, aquello le costó a la URSS muchos disgustos porque todavía imperaba la doctrina Brézhnev, esa de que yo envío el Ejército Rojo a socorrer a comunistas que me necesiten.

Bueno, las Olimpiadas de Moscú en 1980 se vieron resentidas por una cadena de boicots internacionales entre los que no estuvo España, por cierto. Bueno, el caso ¿cuál fue? Que llegaron los soviéticos, se metieron en guerras contra todas estas guerrillas de talibanes y al final se fueron en el año 1989 porque Gorbachov ya tenía bastante con lo que tenía. Los talibanes realmente se hicieron con el poder en el 96 y en el 2001 cuando las los atentados a las Torres Gemelas, la inteligencia estadounidense determinó que Afganistán y parte de Pakistán, pero fundamentalmente Afganistán, digamos que Pakistán es la almohadilla en la que se apoya Afganistán, había sido el centro de la preparación y de donde se hurdieron esa serie de atentados, con lo cual la 'Operación Libertad' para estabilizar a los talibanes y echarles del poder, prender al mulá Omar, a Bin Laden, etc, ect; se produjo con una coalición internacional, también países de la OTAN. Bueno, el caso es que efectivamente allí se colocó un gobierno, se entrenó durante mucho tiempo a un ejército, se crearon unas mínimas estructuras algo parecido a un estado democrático, que nunca llegó a funcionar del todo bien. Hoy Afganistán es un estado fallido, muy muy fallido, que ha vivido 40 años de guerra y de donde se han marchado los Estados Unidos y detrás lo que quedaba de la coalición internacional, porque los norteamericanos han dicho miren ustedes, hemos puesto ahí trillones en americanos, billones de dólares, han muerto 2,500 norteamericanos, cada vez me cuesta más explicar esto en EE. UU., lo que vinimos a hacer que fue quitar los talibanes ya lo hicimos, hemos intentado llegar con ellos a un acuerdo -los acuerdos de Doha- según los cuales los talibanes se comprometen a nunca más ser malos y los Estados Unidos se lo creyeron; bueno, total que nos vamos. Y al irse, el estado de descomposición, de la corrupción en Afganistán, de que el ejército efectivamente de 300.000 individuos sea un ejército que en determinadas provincias no les ha llegado el sueldo, en 5 meses se han entregado a los talibanes, no han puesto ninguna resistencia y estos han llegado de nuevo a la capital. ¿Y ahora qué? Pues ahora, prepárense para lo peor, porque realmente no es ya solo la suerte que van a correr los afganos, especialmente las afganas, Afganistán es el país más peligroso del mundo para las mujeres; se van a tener que acostumbrar a las normas casi medievales que estos individuos, que son incluso un poco más -si es que se puede- un poco más extremistas que los primeros talibanes del año 78 van a poner en marcha en aquel país.

Pero lo que realmente le importa o le debe importar a Occidente, además de la suerte de que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido, con la ayuda del norte de Pakistán, de nido de terroristas yihadistas, los cuales serán siempre bien recibidos. Estos son peores todavía que el Estado islámico, que el Daesh, estos- en fin- por mucho que le hayan prometido a los norteamericanos lo que le prometieron ya sabes ustedes aquí no va a pasar nada, esto será estupendo todo y nosotros nos vamos a portar bien… son lo que son y oigan, en fin, la negociación entre los talibanes y Estados Unidos en Doha fue el inicio de todo porque ahí EE. UU. empezaba a enseñar sus intenciones de reducir su presencia de manera paulatina para que los afganos se entendieran entre ellos, pero sabían perfectamente la inteligencia norteamericana calculó que en 6 meses, que difícilmente ese estado podría resistir mucho tiempo, un estado en mano de sátrapas y de consultores internacionales que no son otra cosa que mercenarios, que no solo entrenaban tropas también combatían, se largaron en días y que se habían convertido como con los señores de la corrupción de aquel país que tiene dos cosas fundamentalmente: opio y litio. El litio lo controlan ahora los chinos, los cuales -por cierto- son intocables, absolutamente intocables, también los rusos. Y el opio, que lo controlan los talibanes, que es con lo que obtienen los fondos necesarios para mantener un ejército de cerca de 100.000 individuos, que en clave de guerrilla han conocido o saben muy bien cuál es el efecto devastador que tiene el pánico, por lo que han dado máxima publicidad a las ejecuciones por degüello de colaboradores del gobierno, profesores de colegios de niñas, en fin todo aquel que se resistió. Y ahora, las imágenes son las de los helicópteros y los aviones sacando de allí a ‘corre-cuita’ que dicen los catalanes, a todas las personas que puedan. Una imagen que nos devuelve a las imágenes de Saigón en Vietnam, tantos años después.

Estas son algunas de las reflexiones que esta mañana nos iremos haciendo entorno a este país y la inestabilidad de Afganistán. Bueno, por cierto en una muy buena noticia para Pakistán y para el terrorismo islamista, Pakistán coge masa crítica con esa especie de glándula suprarrenal que le aparece por encima.