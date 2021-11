Herrera: “Imagine cómo sería su salario si no le quitaran un 30% de lo que le cuesta su puesto de trabajo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Qué tal están? Son las ocho de la mañana, son las siete en Canarias y hay un viaje de virus respiratorio por ahí dando vueltas. Está el covid, que ese sigue ahí dando vueltas, pero es que luego hay 18.000 primos hermanos del covid que están haciendo estragos. Y fíjense ustedes, estamos ante un escenario de no demasiado frío, las temperaturas no son frías, hombre puede haber un algún amanecer en alguna parte de España en el que haya que echarse algo; pero realmente los mediodías en la mayoría de la Península, ya no hablemos de Canarias, Baleares está debajo de un aguacero permanente; pero bueno, lo demás. Están ahí los virus, entran, salen, te pillan, te atizan y menos mal que está la vacuna y otra vacuna que ya está en fase de ensayo clínico, una vacuna española, Hipra, de la que se habla y muy bien. Hoy igual conocemos algo más, a lo largo del día.

EL RÉGIMEN BLINDA CUBA ANTE LAS MANIFESTACIONES

Miren, era previsible, lo de Cuba era previsible. Cuando se anuncia una manifestación y el régimen además, ese régimen tiránico del castrismo sabe que no son ni tres ni cuatro sino que son muchos, militariza literalmente el país, saca a toda la Policía, todas esas ratas que tienen en forma de colaboracionista revolucionarios del CDR y compañía, a todos los militares ybloquean literalmente las casas de las personas que encabezan, que son la referencia de esas manifestaciones en todo el país. Es una triste canción y el soniquete se repite una y otra vez. La población está cada vez más harta de mal vivir de las migajas del comunismo, bajo la tiranía del comunismo. La isla es una cárcel para 11.000.000 de personas y siguen ahí. Saben que el movimiento es imparable, pero desde luego hasta el último aliento sacarán todas sus fuerzas represivas para impedir manifestaciones de libertad.

Hemos hablado conSaily González, que denuncia que ha recibido amenazas en su propia casa.Como les digo, todas estas ratas el día que caiga el régimen, que caerá, serán los primeros en correr a ponerse a salvo, ya lo verán ustedes. Espero que los cubanos tengan buena memoria para saber distinguirlos. SailyGonzález, de Santa Clara, ha calificado al comunismo de “daño antropológico”, que debe ser superado ya de una vez por todas.