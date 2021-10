Herrera: "¿Hay algo legal, decente o presentable que haya hecho este Gobierno?"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Esto de que sean las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y en buena parte de España todavía sea de noche es una cuestión de un par de días más porque cambiaremos la hora este fin de semana y ahora, más o menos, habrá entrado ya la luz, que a lo mejor ha entrado por la parte más oriental de España, pero que a medida que te vas yendo hacia el Atlántico la cosa es..., vamos serían las 9 de la mañana y todavía sería de noche.









Les hablo desde COPE Marbella, aquí en Avenida Ricardo Soriano, en esta reinaugurada COPE Marbella con su nuevo estudio que me entusiasma inaugurar, esta mañana, con mis compañeros de COPE Marbella y con todos ustedes para contarles lo habitual de un día en el que podríamos volver a hacernos siempre la misma pregunta: “Oiga, hay algo legal, decente o presentable que haya hecho este Gobierno? ¿Por qué les digo eso? Porque el Tribunal Constitucional, de nuevo, vuelve a erigirse en noticia (bueno es noticia con el Betis, que ya saben ustedes está ahí arriba en La Liga, encabezando La Liga, la verdad que son unos pocos, pero el Betis es el más infrecuente en esa lista).

El Constitucional ha dicho, como se esperaba, que también fue ilegal el segundo estado de alarma y el churrete de la cogobernanza autonómica que se sacó Sánchez de la manga para limpiarse las manos en la peor crisis sanitaria de nuestras vidas. Bueno, casi terminamos antes citando lo poquito que haya hecho bien este Gobierno, que ha sido cuando se ha tomado más días de vacaciones para irse a la bartola. Porque todo lo demás produce vergüenza ajena, es inmoral, es ilegal, engorda, indultar golpistas, blanquear terroristas, pactar con lo que ha pactado, arruinar al país, llenarlo de paguitas, poner en solfa a la Constitución, a la Corona, extender el odio guerracivilista, atacar la separación de poderes, engañar a Europa y, ¿qué quieren que les diga? Es que necesitaría toda la programación. Esto se resume en dos resoluciones del Constitucional, que es la síntesis perfecta del sanchismo, el tipo que no quiso ver venir la pandemia porque había que celebrar el 8-M, como fuera, dedicó más tiempo a ponerle una mordaza a la gente y al Parlamento que al virus. Y eso que decía él que tenía un “comité de expertos” o un no sé qué o un algo que le aconsejaban en Moncloa .



¿Pero qué expertos? ¿Pero qué golfería es esa? Si no había ningún experto, eran fake todos los expertos, no había ni un solo experto, era lo que él quería hacer: encerrar ilegalmente a la ciudadanía y el Congreso, aprovechar la pandemia -que no supo mitigar- para aplicar una ley mordaza a la democracia con la que escurrir el bulto. Todas las herramientas que ha utilizado Sánchez, ha dicho el Constitucional, que fueron inconstitucionales. Ya es una costumbre. Lo cual tendría que abochornar, también, a todos los que en el Parlamento, bovinamente, admitieron esa prórroga de seis meses sin el tío dar cuentas (en seis meses fue tres veces al Parlamento). Ese es el gran tanto que se apunta Vox. Esto, claro, hace que algunos se pongan directamente de los nervios. Sí, sí, Vox y Foro Asturias fue el que se opuso, el único que se opuso, y además lo ha llevado al Constitucional y ha ganado.

Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Miren, estos son los que gobiernan España, ahora, con lo mejor de cada casa, como ya saben ustedes. Pero por la mitad, de la mitad, de la mitad, con un gobierno de centroderecha España estaría hoy ardiendo. El Congreso estaría hoy rodeado y con barricadas. Está golfería de sindicatos -que nos acompaña en el caminar de la vida-, estarían convocando una huelga general indefinida. Los medios de comunicación sanchistas -que son bastantes, casi todos-, exigiendo la caída del presidente, alertando del fin de la democracia en España, alentando que se rodeen las sedes del PP... Pero, como aquí gobierna Sánchez, no pasa nada. El Constitucional es un atajo de fachas. Otegi es un hombre de paz y ustedes, aunque hayan perdido el negocio o un familiar, tienen que sonreír, aplaudir y callar porque gracias a “mister Mordaza” salimos más fuertes.

Miren, hoy vamos a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre y el IPC adelantado de octubre. Hasta Nadia Calviño empieza a reconocer lo que el Gobierno había negado hasta ahora, que la luz, la crisis de los suministros, va a afectar a las previsiones económicas. Ayer, los últimos que se desmarcaron del optimismo del Gobierno fueron Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que ha rebajado la previsión de crecimiento para este año y lo hace en más de un punto, en más de un punto. Así que imagínense hasta dónde puede ir el desbarajuste real entre lo que gastemos y lo que ingresemos. Y este fin de semana, como va a entrar el vigor el horario de invierno, decimos adiós al gasoducto argelino que nos suministraba hasta el 20% de gas que consumimos, el que pasa por por Marruecos. Se fue Argel Teresa Rivera, la ministra de Transición ecológica a pedir un poquito de por favor a los argelinos y bueno, los angelinos le han dicho: 'intentaremos por el gasoducto que queda echaros un poquito más de gas', pero el que faltará porque se cierra el que pasa por Marruecos por los líos que tienen los argelinos con Marruecos de toda la vida del Señor, el que faltará vamos a ver cómo se consigue, porque hay que conseguirlo. ¿Cuál es el tema? Buscar barcos que transporten gas licuado y estamos tratando de contratar barcos nigerianos, qataríes, el que se deje contratar, pero es que ese sistema de transporte ya es más caro de por sí que el gasoducto. Además, ahora el precio de esos buques se ha multiplicado por cuatro y está subiendo,o sea, que aquí nadie puede descartar que toda la fiesta, toda esa fiesta, la acabemos pagando en la factura del gas y de la luz.

El guirigay de la Reforma Laboral: Yolanda Díaz versus Nadia Calviño

Y luego el guirigay de la Reforma Laboral y todo lo demás. Bueno, ayer tuvimos nueva función, la cosa pintaba mal porque Yolanda Díaz y la portavoz Isabel Rodríguez volvieron a enzarzarse en esa discusión de si PSOE y Podemos se han peleado por el contenido de la Reforma o solo por la metodología del trabajo. Es un guirigay de Gobierno, este Gobierno está cogido por alfileres y cada día que pasa tiene un contratiempo nuevo y lo que le espera en la negociación de los Presupuestos. Ahora van a tener reuniones para alicatar un cuarto de baño. Ya el Gobierno anunciando que dos directores generales se van a reunir con dos secretarios de estado que es una cosa absolutamente inaudita, inaudita. Todos ahí metidos a ver si son capaces de hacer una Reforma Laboral en tiempo récord que convenza a Bruselas, cuando a Bruselas lo que le convence es que la cosa se quede más o menos como está y que no meta mano Yolanda Díaz, que se supone que llevar gorro de capitana de la negociación, la han puesto escolta, ¿eh? En fin”.

