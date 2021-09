Herrera: "Díaz, adolescente mental es capaz de llevarnos a la ruina frente a los que saben como Escrivá"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días":

Son las 8.00 de la mañana de un miércoles 29, un día de cielos soleados en la mayor parte de la Península, con temperaturas, bueno, que ascienden en el oeste de Andalucía y Galicia; bajan en Aragón, Cataluña, Baleares, también en Canarias donde ya tenemos la gran respuesta a la gran pregunta de la isla de La Palma, cuándo iba a llegar la lava al mar. Bueno, pues ha llegado ya, ha llegado ya, digamos que la playa de los Guirres, cerca del puerto de Tazacorte, y si no han visto las imágenes es una lava mucho más líquida, más rojiza, como todo está expulsando el volcán y ha provocado, hasta ahora, no demasiados gases tóxicos, no obstante, los que ha provocado la nube tóxica que de momento -ya les digo no es de grandes dimensiones- ha hecho que el Cabildo haya pedido a vecinos y periodistas que se mantengan a un mínimo de 3 kilómetros y medio de distancia. Llegó un momento en el que las Fuerzas de Seguridad desalojaron a la prensa, a todo el que no fueran personal estrictamente necesario por cuestiones de seguridad.

Las personas a salvo, pero la fauna marina, algas, moluscos, todo eso lo van a tener complicado; el pescado sale huyendo ¿no?, también se espera un cierto cambio en su comportamiento, pero el mejillón ya me dirá usted a dónde va. Y además, veamos qué es lo que está provocando porque son ocho carreteras cortadas, muchos vecinos confinados en Tazacorte, más de 700 edificios -entre viviendas y obra civil- destruidos.









Los precios de la energía compromete la recuperación mundial



Siento darles el desayuno, pero el precio de la luz bate hoy otro récord histórico, a eso hay que sumarlo al precio del gas que también está desbocado, el petróleo tres cuartos de lo mismo. Quiero decir que esas materias primas que sirven para la generación de energía, para la producción de no pocas empresas, están por las nubes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala mundial, a escala global, que compromete la recuperación económica de escala global y también representa o azuza el fantasma de la inflación, de la subida de la cesta de la compra en momentos particularmente delicados.









¿A quién prefieren al ministro Escrivá o a la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Ayer, miren en esta vida..., la verdad es que todo es tan tan complicado, ¿verdad? Pero si usted tuviera que elegir, es un poquito pregunta de Trivial: ¿quién cree usted que maneja mejor los datos de la Seguridad Social? Antes yo les hacían pequeño croquis: José Luis Escrivá que es economista, experto en econometría, expresidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, exjefe de la División Política Monetaria del Banco Central Europeo, exdirector para las Américas del Banco Internacional de Pagos, o Yolanda Díaz que solamente es una licenciada en Derecho comunista. Bueno, pues, ella presume de ello. Pues oiga, la que le echa la bronca a Escrivá por decir lo que piensa sobre las pensiones es Yolanda Díaz y al final tuvo que poner paz la portavoz Isabel Rodríguez.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Adolescentes mentales que son capaces de llevarnos a la ruina frente a los que saben como Escrivá, pero, pero, pero, claro como en su día hizo Pedro Solbes, callan y tiran hacia adelante como sea con tal de seguir en la Moncloa. El panorama es ese.

Miren, la enorme polémica suscitada por la disposición del ministro de Seguridad Social a retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años es síntoma de un problema mucho mayor. Hay que reformar a fondo todo el sistema de pensiones en España, pero el Gobierno se niega a hacerlo porque eso tiene un coste político. Es evidente.

En realidad Escrivá (y tiene razón en cuando dice que hay que leerse bien sus declaraciones), no defiende generalizar la ampliación de la edad de jubilación sino permitirlo a quienes de manera voluntaria quieran hacerlo -que no es lo mismo-, porque tener a una persona hasta los 75 trabajos trabajando es evitarse la pensión y además cobrarle la cotización. A la ciudadanía le ha sonado a futuro de imposición; dicen algunos, bueno, igual es un globo sonda, una hipótesis para ir preparando a la opinión pública. Pues es una confusión inevitable, a lo mejor, incluso, alimentada desde dentro del propio Gobierno.

¿Cómo no va a temerse lo peor, la ciudadanía, si hay una sonora disputa entre el PSOE y Podemos y además se escenifica en una comparecencia conjunta en el Consejo de Ministros? En realidad, todo nace de la apuesta electoral de Pedro Sánchez por aprobar el pasado verano una reforma parcial y menor del Sistema de pensiones para revalorizarlas. Revalorizar de nuevo con arreglo al IPC, eliminando el factor de sostenimiento que aprobó Rajoy para limitar las subidas al 0, 25%.

La reforma de Sánchez, desechó estudiar una reforma que tuviera en cuenta la esperanza de vida; el estado de la Seguridad Social; el envejecimiento de la población; la elevada tasa de paro, todo eso son factores que influyen en la cuestión, se limito a convertir este asunto estructural en otro acto de propaganda. Y, en esta reforma, lo que se introdujo fue la penalización a la jubilación antes de los 65 años denotando la preocupación por la viabilidad de un sistema, que oiga, consume más de 10.000 billones al mes, que junto con el coste de los funcionarios, es el 25% del PIB nacional, por lo cual, esa inquietud explicada del globo sonda de Escrivá.

Si la esperanza de vida en España es de 81 años, se impone el trabajo hasta los 75, pues claro cobras la pensión solo durante 6 años -10 menos que la actualidad-. Baja natalidad, desempleo, la pirámide poblacional envejecida, eso exige una reforma mayor que se explica en muy pocos datos. España tenía un 8% de mayores de 65 años en 1960, en el 2020 alcanzó el 23% y en el 2050, según previsiones, pasará del 31%. Con toda esta gente mayor, ¿qué haces? Pues tienes que ponerla a trabajar más tiempo. Si luego,además, la pirámide por debajo va a incorporando con más dificultad jóvenes al al trabajo que además que con el sueldo que le pagan a un joven ya me dirá qué cotización puede pagar para pagar la pensión de una persona mayor de 2.000 euros o 1.500 euros”.