Herrera: “Si las cosechas se pierden podemos quedarnos sin productos en los supermercados”

Es Miércoles Santo, es 8 de abril del 2020, es 8 de abril y se cumple un mes de aquel fatídico 8 de marzo en el que a pesar de los avisos reiterados de la Organización Mundial de la Salud se celebraron en España todo tipo de concentraciones de gente: las manifestaciones del 8 de marzo, el mitin de Vox, partidos de fútbol, mascletás y más cosas…No fue el único ¿eh?, como otros países que también lo hicieron.

Este 8 de marzo es el gran pecado de falta de previsión del Gobierno que nos ocupa, como también lo fue del Gobierno de Francia, oigan ayer 1400 fallecidos en Francia, que permitió que se celebrarán unas elecciones en plena expansión de la pandemia o fallos semejantes en el Reino Unido donde su primer ministro está ahora mismo en una UCI, vuelos a Estados Unidos donde Nueva York está, seguramente usted sabe cómo está.

Pro miren los problemas de otros países son un magro consuelo cuando tenemos la mayor cifra de víctimas mortales del mundo en relación a nuestra población. El Gobierno que tenía todos los datos para haber actuado con prudencia y ordenado, como pedía la OMS, la suspensión de concentraciones de gente y no lo hizo. Así que como hoy dice o decía ayer en unas declaraciones Miguel Sebastián, el que fuera mano derecha de Rodríguez Zapatero, en materia económica: “hombre ha sido un error de toda la sociedad”. No, no, no Miguel no; porque no toda la sociedad tiene la información que tiene el Gobierno. La OMS no le manda una circular a cada ciudadano a su casa y le dice quédese en casa, no salga que hay por ahí un bicho dando vueltas. Eso lo sabe un Gobierno y tiene que tomar decisiones políticas y las responsabilidades es de quien es. En la prensa internacional el New York Times, Bloomberg, el Garden.. están empezando a destacar el caso español, las gravísimas consecuencias de haber ignorado el aviso sobre la enfermedad y luego superados por los acontecimientos, acumular negligencia tras negligencia y así estamos hoy en una situación en la que ni siquiera sabemos si las desoladoras cifras de muertos reflejan la realidad o no.

Todo esto es evidente que lo superaremos antes o después pero desde luego no va a ser por la gestión de este gobierno ni por su previsión ni por su eficacia ni…. Lo vamos a superar por disciplina, por la disciplina de los españoles al quedarnos en casa, por la entrega del personal sanitario y otras circunstancias más. Pero que eviten al menos el bochorno que produce ver a miembros del Gobierno echarse flores acerca de lo bien que están haciendo las cosas en ruedas de prensa, en nodos, en reportajes y calificando bueno de terror el terror facha suelto a todo aquel que se atreva a criticarlos.

Tal y como ya advertíamos ayer, como advertía también el Gobierno, la comunidad científica, todo el mundo, se podría producir un repunte de la cifra de afectados y efectivamente se produjo. El número de fallecidos 743 ha crecido respecto al lunes que eran 637, pero hombre si lo comparamos con el de la semana pasada, el martes de la semana pasada 849, la reducción también es clara también existe, es decir, estamos en una fase de estabilización en el número de contagios, las urgencias se va normalizando las UCIs no tanto, el número de personas que recibe el alta es de 43000. La única evidencia de todo esto es que los datos son solamente orientativos, orientativos de la evolución del brote pero no de su auténtico impacto, de su extensión, porque no sabemos el número real de infectados ni el número real de víctimas siquiera, acaso solo es fiable el número de trabajadores sanitarios infectados porque ellos sí que hacen tests de forma regular pero los demás…

Miren, los responsables de Sanidad quieren hacer un muestreo general con 30.000 familias para tratar de dibujar un mapa más fiables del impacto; los epidemiólogos estiman, fíjense ustedes, que el coronavirus podría haber afectado a un porcentaje de entre el 5 y el 15% de la sociedad española con una distribución no homogénea. Hay zonas como Madrid donde casi el 40% de la población podría haber pasado la enfermedad u otros como en Huelva, en Huelva el número de afectados no llega a 4 al 4 %. Llógicamente hay un desconocimiento real de la extensión de la enfermedad pero que también afecta el número de víctimas mortales y las diferencias de cifras oficiales de muertos por coronavirus y las cifras reales de sepelios, eso lo dijo el TSJ de Castilla-La Mancha, es evidente.

Hoy ‘El Mundo’ lleva en la portada una terrible foto de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, una de las tres morgues que han abierto en la capital de España, y bajo ella la información de que el número de fallecidos podría doblar la cifra oficial.

El ministro de Sanidad Salvador Illa ha intentado despejar esta polémica asegurando que España es uno de los países donde la definición de víctima del coronavirus es más precisa, pues será muy precisa pero es profundamente engañosa porque depende de que se haya realizado previamente un diagnóstico de la enfermedad o una autopsia. Pero es que no tenemos tests suficientes para detectar la enfermedad, ni capacidad para hacer autopsias a tanta gente que fallece. Conocer la cifra real de infectados o de fallecidos por coronavirus no es una cuestión política es, para empezar, una cuestión de salud, pero es una cuestión de dignidad ciudadana. Ya que no se ha sabido prevenir la expansión del virus, hombre al menos habrá que hacer todos los esfuerzos precisos para delimitar cuál ha sido el alcance real de la enfermedad entre los españoles.

Porque otras consecuencias sí las conocemos, miren, las económicas. La Unión Europea sigue sin cerrar un acuerdo sobre mecanismos para financiar la lucha contra la enfermedad y el imprescindible programa posterior de recuperación económica que va a tener que hacerse porque la cosa va a venir muy dura. Pues las diferencias siguen ahí, parece que España vaevolucionado hacía una oposición más pragmática, el Gobierno junto a Francia y podría admitir en un primer momento la ayuda del MEDE con condicionalidad light para luego seguir negociando la creación de un fondo europeo de reconstrucción económica. La ayuda del MEDE al gobierno no le acaba de gustar porque es como más o menos decir que está siendo rescatado y eso bueno, en fin…

La Organización Internacional del Trabajo ayer dijo que las medidas de confinamiento que se han adoptado en todo el mundo para frenar la expansión de la pandemia pueden destruir hasta 230 millones de empleos en tres meses. En España se han puesto esta semana en marcha los avales públicos para dar liquidez a las empresas por valor de 20000000, los empresarios solicitan ya una nueva ronda de hasta 50000000, bueno.

Y además, importante el Gobierno ayer autorizó que inmigrantes y parados puedan trabajar como temporeros en el campo para evitar que se pierdan las cosechas porque no hay trabajadores, es que en el campo español se pueden necesitar hasta 80.000 temporeros. Es que si las cosechas se pierden no es lo que pierda el agricultor o lo que pierda el trabajador del campo, no, no, no… es que podría tener muchas consecuencias no sólo en los precios también en el abastecimiento, es que nos podemos quedar sin productos en los supermercados porque nadie ha recogido en el campo los productos de la cosecha.

Así que esta autorización del Gobierno es preceptiva y seguramente se debería llegar a un poco más, es decir, que alguien puede incluso moverse, excitar un poco más a los jóvenes para que se vayan al campo, de forma coordinada, al campo más cercano a su localidad, todas las localidades hay campo y trabajar con los agricultores porque ojo con ese detalle que lo veríamos no ahora pero sí dentro de un par de meses.