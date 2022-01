Herrera: "Con los test, se está poniendo en marcha un confinamiento paralelo"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Es lunes, de acuerdo hace fresco, hay algunas zonas de España que lamentan hoy tener heladas y algún frío, pero mucha gente está muy feliz por poder hablar de que hace frío, encontrarse diciendo: 'vaya la que está cayendo, vaya pelua de hoy. ¿eh? Esto no hay quien lo aguante”. Esta gente feliz, no hace tanto frío, pero bueno se van haciendo a la idea.

Es lunes 17, les digo el Blue Monday, ese ese día desganado, ¿no? Ese día triste, lunes triste del año, se acabó la Navidad, la cuesta de enero es como es, hace fresquito, los propósitos -como siempre-, se han dido al desván, Djokovic no va a jugar el Open de Australia. Fíjate tú qué problema. Djokovic es el ejemplo perfecto de como uno, un tío sólido profesionalmente, gran deportista, cuidado que tiene 34 años, puede perder la proyección final de su vida por una tontería. Por no querer adaptarse a las normas que ha dictado un país soberano, que bueno, dice que sin vacunar no se entra y, además, mintiendo... Ojo, a ver qué le va a pasar en Rolan Garros, en el Abierto de Estados Unidos, en Wimbledon, etcétera, etcétera.

En España, hemos vivido la final de la Supercopa de Arabia, que ha ganado el Real Madrid y, el partido cumbre de la Copa del Rey que era el Betis-Sevilla, que, en lo técnicamente futbolístico, un partido en la primera parte que se vio y la segunda que no se vio, espléndido. Pero va un descerebrado tira una cosa de plástico, le da a uno en la cabeza (también el teatro María Guerrero ha hecho lo suyo, el 'método kominsky', este ha hecho mucho). Se suspende y los clubes tienen varias responsabilidades: una de ellas es vigilar a determinados sectores de sus aficiones a los que no les puede permitir el acceso al campo de fútbol, porque se cargan el fútbol. Se han cargado una fiesta del fútbol sevillano, con dos equipos magníficos, en buena forma, segundo y tercero de la Liga, a cuenta de un descerebrado que tira un palo, bueno ni siquiera era un palo, era un plástico, pero se conoce que de una de una dureza tremenda por lo que se vio. Más allá de todo eso, enhorabuena al vencedor y a seguir adelante.

Se está poniendo en marcha un confinamiento paralelo

Y la pandemia, ¿qué les cuento de la pandemia? Pues que hay muchos contagios. Y eso, ¿a quién le sorprende? ¿Y, cómo sabemos que hay muchos contagios? Porque nos estamos haciendo 17 test todos los días. Hay un artículo de Álvaro Nieto en The Objetive, que les aconsejo, que dice: déjen ya de hacerse test, por favor. Porque ahora mismo se está poniendo en marcha un confinamiento paralelo que no es el que dicta la autoridad sino el que dicta la cuarentena a la que se somete uno, al que le sale positivo, pero no tiene síntomas.

Hay que fijarse en las cifras hospitalarias, que son cifras ( y, además ahora se mete en el hospital al que llega con un poquito de síntomas, eh), son cifras que no hablan de un momento de gravedad, en el que además se está estancando, o parece que, la tendencia es a estancarse, de la pandemia.

Aquí lo que hay que saber son dos cosas: primero, cuántos de los que fallecen no estaban vacunados – ese es el dato que tiene que dar Sanidad- y segundo, cuántos de los que fallecen, fallecen con covid, en lugar de por covid -que también ayudaría mucho a aclarar el panorama-, que posiblemente vaya despejandose mientras que, en determinados países, se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria: Austria, en Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien, pero la opción general de las autoridades de los países, de todos los países, es hacer que los suyos se vacunen. Miren, este que les habla es covid positivo, porque lo dice el PCR. Yo, realmente, tengo cierta flojera, pero nada más. Sí yo no tuviera las tres vacunas con la edad que tengo, lo más probable es, que ahora mismo, estuviera en una situación delicada. Por eso es importante la pauta de vacunación, nada más que para eso, que no es poco, que no es poco.

Moreno ha demostrado que no se comía a los niños

Bueno, vamos a ver, el panorama de elecciones. Como saben ustedes las hay en Castilla y León, seguro, en Andalucía ya veremos, las habrá, pero ya veremos cuándo. Hoy, cuenta ABC, GAD3 que el Partido Popular podría superar a toda la izquierda junta, rozar, prácticamente la mayoría absoluta. También, en una encuesta de Sigma Dos para El Mundo, se analiza o se vaticina que Juanma Moreno estaría cerca de la mayoría absoluta, cerca de una mayoría, quizá no conseguida todavía o, no claramente conseguida, después de tres años ciertamente de un gobierno moderado.

Hoy se cumplen tres años de un hecho histórico, la investidura de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, han sido cuatro décadas ininterrumpidas con el PSOE gobernando la comunidad que dieron para todo, también pero algunas cosas buenas, pero que los abusos, corrupciones variopintas, claro han llegado incluso a ocultar. Porque aquí abajo no había un gobierno, había un régimen, clientelista y todo ello, lo resume el monumental fraude los EREs -que es desviar dinero público para mantener un sistema de captación de votos, voluntades y luego que los tuyos, hombre, no lo pasen demasiado mal-.

Bueno, pues todo eso término hace tres años con este tipo, que es un tipo tranquilo, bien socorrido en la labor de gobierno por buenos consejeros de Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, que va según el día. Ahora Sánchez va diciendo por ahí que si la oposición crispa y que tiene que doblegarse porque sí... Oiga, cuando Moreno fue investido, el PSOE fletó autobuses para empañar la investidura, con cientos de militantes rodeando el Parlamento andaluz y, Pablo Iglesias -que todavía no era vice nada del Gobierno-, se inventó esa bobada de la alerta antifascista, provocó disturbios que aún perduran, porque no hay día que no salga un tonto diciendo que el PP tiene que aislar a Vox, Vox que no ha matado ni ha secuestrado a nadie ni ha dado golpes de Estado ni se quiere cargar la Constitución ni al Rey ni todo eso. ¿Puede decir lo mismo el PSOE de sus socios, Podemos, Esquerra, Bildu...?

El tiempo ha demostrado que Moreno no se comía los niños, que con sentido común se puede gobernar y se puede gobernar bien. Andalucía, insisto, es la comunidad con más potencial de España y ha dejado de destacar por la corrupción, el paro y aparece en las estadísticas de crecimiento económico, de creación de empleo, de exportaciones, de atracción de inversiones, de decencia. Y eso, pese a la pandemia.

La solución de Sánchez: subir muchísimo los impuestos

Veremos, tanto una como otra, esas elecciones y, más ahora, que el Gobierno como quiere exprimir y acabar con la clase media, que todos seamos unos asalariados, con un sueldecito que decida el Gobierno social comunista, empieza ya con los autónomos y directamente les va a doblar las cotizaciones a 3.000.000 de autónomos, con el agua al cuello y vienen estos -que tienen que mantener cada día más empleo público y gastar y gastar y mantener chiringuitos y demás cuestiones-, y la solución que aportan es ponerle a usted boca abajo y exprimirle, apretarle dónde pueda.

Bueno, siguiendo la última sugerencia del gurú del socialismo tonto que es Thomas Piketty, en el círculo de Bellas Artes, con Yolanda Díaz, la vice no se qué del Gobierno diciendo que hay que subir muchísimo más los impuestos, por supuesto. Claro que sí y congestionar las empresas, que ya saben ustedes lo eso quiere decir: nosotros decidiremos cómo y cuándo las empresas progresan o no progresan y todos dependerán de nosotros. Bueno, si quieren Sánchez, tomen Sánchez y lo que le cuelga Sánchez que es todo lo que tiene alrededor”.