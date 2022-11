Herrera: “El caos en la gestión del dinero europeo lo reconocen hasta en los documentos internos del Gobierno"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, ¡qué tarde! Las 8 de la mañana de un día en el que va a haber nubes en casi toda España, en lo que respecta a la mitad sur de la Península quizá alternarán con el sol; también en el archipiélago canario; ciudades autónomas; en el resto, nubes, nubes, con agua que va a caer con intensidad en Galicia, Cantabria y País Vasco.





SESIÓN DE CONTROL: PSOE CONTRA FEIJÓO





Es 3 de noviembre ya, jueves de este 2022, que veremos cómo acaba. ¿Por qué le digo eso? No, no, un canto aquí a la ceniza, ni nada parecido. Es que sencilla llanamente cada vez que vemos una sesión de control, un algo; qué es lo que falla, qué gotera está funcionando y no es reparada, y la labor de Gobierno, y la labor de funcionamiento del Estado, etc, etc… pues un día antes o después se cae. Pero bueno. Miren, ayer, por ejemplo, tenía que haber sido, según el guion, el día de la escenificación parlamentaria de la bronca entre el Gobierno y el PP a cuenta de la ruptura de las negociaciones del Poder Judicial. Hubo algo de eso, porque los 700 tíos que pagamos todos, tíos y tías, señoras y señores, que hay trabajando en la Moncloa, asesores de Pedro Sánchez; el papel que le preparan es: ‘hay que decir que Feijóo es una calamidad, hay que descalificar a Feijóo como sea’, porque este ha llegado, tiene un background, tiene tres mayorías absolutas, ha sido un buen gestor en sus diferentes épocas en las administraciones diferentes , administraciones del Estado, es un tipo que ha funcionado razonablemente… bueno, pues hay que decir que Madrid le queda ancho o hay que decir lo que sea. Bueno, y efectivamente, como todos son los loros aborregados, pues van todos con la misma consigna.