Herrera, a los británicos: “Venirse aquí, que se está muy a gusto en Benidorm”

¿Cómo están, damas y caballeros? Espero que el día les vaya bien. Es un día de viernes, es un día de viernes, es el que hace cuatro ya de este mes de junio, que créanme ustedes, en nada nos hemos cargado la primera mitad del año, del 2021, que está empezando a tomar rumbo. Hay mucha impaciencia para que el 2021 lógicamente tome rumbo de éxito, éxito en la pandemia, éxito en la economía, en el turismo, en determinados sectores y la verdad es que la realidad no siempre responde a los deseos que todos podemos tener que son prácticamente los mismos, claro, de que esto progrese adecuadamente. Hombre progresa, pero es lento, pero progresa, la cosa progresa.

Vamos a ver, escollos que se encuentra el progreso de las cosas hasta el nirvana feliz que nos espera en el futuro que indudablemente tiene que ser mejor que el presente, porque si hay algo peor que lo que hemos pasado en el 2020 ya me dirán ustedes qué puede ser. Bueno, que qué tal habrá pasado la noche la Secretaría de Estado de Comunicación. Miren, dirán ustedes, esta información es muy de periodistas pero a nosotros… Vamos a ver, la Secretaría de Estado de Comunicación controla el tráfico de información que llega y que sale de un Gobierno, lo han hecho todos, lo tienen todos los gobiernos del mundo, etc, etc. Bueno, cuando una Secretaría de Estado de Comunicación sale a negar que el presidente del Gobierno está pensando en una crisis de gobierno es porque seguramente el presidente del Gobierno está pensando en una crisis de gobierno pero quiero contarlo él, no quiere que se lo cuenten otros, eso ha sido así desde siempre.

Miren, esto empezó porque una ministra Teresa Ribera dijo una frase que es… claro pues a los comunes de los mortales pasa normalmente desapercibida, a los que están todo el día con la lupa buscando las comas entre las comas esto les suena.

Fíjese lo que ha dicho esta mujer, tampoco es el fin del mundo. Bueno, pues sin embargo eso trasluce que en el grupo fundamental de la Moncloa efectivamente están pensando en remodelar el gobierno porque tendrá que haber una crisis de Gobierno cuando sobre todo Sánchez indulte a los que va a indultar. Remodelar el Ejecutivo, se ha ido Iglesias, hay algunos que están completamente quemados, otros que son absolutamente inservibles e inútiles, hay bastantes inútiles en el gobierno. Pero, bueno, eso efectivamente le corresponde a un presidente hacerlo.

Esto le pasó a Rodríguez Zapatero en el 2009, que tenía previsto cambiar a Solbes, ¿se acuerdan de Solbes?, el Solbes que se tragó todas las ideas geniales que tenía Rodríguez Zapatero y que no puso pero a ninguna y si puso pero desde luego fue un pero que no sirvió de nada, que nos llevó a una ruina. Decidió cambiar a Solbes. Estaba volviendo de Estados Unidos de haber visitado Obama, bueno feliz porque claro se habían encontrado dos santos progres juntos y esto era la felicidad completa. Y cuando llegaba a Estambul sale efectivamente publicado que tiene pensado quitar a Solbes y poner a Elena Salgado, entonces cogió un tremendo cabreo en pleno viaje, bueno y ahí estaba la secretaria Estado de Comunicación no hombre, o, que esto no es así…luego al final era así. Bueno, pues aquí ha salido la secretaría de estado comunicación hombre no que esto es esto tenéis que pensar en la pandemia, tenéis que hablar de la vacunación, tenéis que hablar de los… de acuerdo, pues me alegro mucho de saludarte.

HERRERA ANIMA A LOS BRITÁNICOS A VENIR A ESPAÑA

La pandemia, para hacerle feliz a la academia esta de la Secretaría de Estado. Ayer 50 fallecidos, 5.000 contagios, la incidencia más o menos está en lo que estaba. ¿Dónde está el gran problema ahora mismo? Pues que miren, que Gran Bretaña que es nuestro principal surtidor de turistas, nos manda 18 millones de criaturas. El Reino Unido nos ha dejado fuera de la lista de destinos seguros, quitando también a Baleares y Canarias. A ver tampoco es que lo haya hecho solo con nosotros también lo ha hecho con Portugal, por ejemplo y fíjense tiene una relación casi umbilical con el Reino Unido. Bueno, dentro de tres semanas revisan ese semáforo, ¿qué quiere decir? ¿Que hay un tío en la frontera no dejando salir a la gente que quiere venir a España? No, no, ni mucho menos, quiere decir que si viene a España cuando vuelva de España tiene que hacerse dos o tres PCR y estar 10 días en casa, que yo les digo a los británicos que nos oyen porque este‘Herrera en COPE’ es el programa más escuchado en Gran Bretaña, de los programas de fuera de Gran Bretaña para entendernos, allí somos líderes absolutos. Británicos de mi alma, ¿de verdad vais a dejar de venir 15 días a Benidorm, o a Palma de Mallorca, o a Tenerife Sur, porque luego cuando volváis os digan que tenéis que estar 10 días en casa, que ya veremos cuando volváis y segundo qué va a haber un guardia en tu casa controlando que tú no salgas de tu casa? ¿O sea, de verdad vais a dejar de venir? Dejarse de… Venirse aquí, que se está muy a gusto en Benidorm. Porque mira, Benidorm, entre otras cosas, que no haya británicos quiere decir que echan en falta el 65% de las visitas que normalmente reciben, ya veremos dentro de tres semanas esto cómo se reorganizan. Pero estamos casi todos prácticamente igual.

CC. AA. VERSUS GOBIERNO POR LAS RESTRICCIONES

Lo que no está igual, lo que ahora mismo es un conflicto es el que provoca que el Ministerio de Sanidad quiere de nuevo asumir un mando coordinativo que desdeñó en su día. Cuando el gobierno dijo ahora la papeleta yo ya me he lavado las manos, la papeleta es de las comunidades autónomas y cuando se acaba el Estado de Alarma además a mí no me vengáis a buscar. Sin embargo, Sanidad ha organizado un plan de obligado cumplimiento, dice Sanidad, para determinadas comunidades autónomas con restricciones que esas comunidades autónomas habían desechado, Andalucía País Vasco y especialmente Comunidad de Madrid. Porque cuando le preguntas a la ministra de Sanidad por el País Vasco y por Urkullu, por qué las cosas que dice de la Comunidad de Madrid no se las dice al País Vasco, claro le debe el puesto, entre otras cosas. Ella y los demás del Consejo de Ministros. Por lo cual de la que hay que hablar es de Isabel Díaz Ayuso. Pero fíjense ustedes estos se volvieron yonkis del Estado de Alarma, luego les dio la fiebre autonomista, de ahí a la cogobernanza famosa con tal de ponerse de perfil y ahora les vuelve a dar un ataque jacobino y pretenden cambiar el paso a las autonomías a las que dijeron que se buscaran la vida y que se aplicaran sus propios planes, ya…

LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL: EL ATAQUE DEL PSOE AL PP

Bueno y también vamos a seguir entretenidos con esa dialéctica tan curiosa que se ha establecido entre los indultos y el caso kitchen. O sea, ¿que la barrabasada de indultar a golpistas del 1 de octubre está desgastando al PSOE y tiene al PP al ataque? Bueno, pues entonces, el PSOE aprovecha la imputación de Cospedal en el caso Kitchen para contraatacar a estos, una cosa de manual. Ayer confirmaron o que les apuntábamos aquí, que van a querer estirar la Comisión de Investigación de la kitchen todo lo posible y más, llegar hasta diciembre, si es posible. Y es verdad, del asunto es delicado y corresponde a la etapa anterior a Pablo Casado, Pablo Casado ha dicho a mí que me registren, yo de esto ya no vuelvo hablar. Lo que pasa es que eso va a ser motivo de desgaste. Ayer los periodistas le volvieron a preguntar con ese asunto y llamó la atención cómo los presentes abuchearon a periodistas mientras Casado se ajustaba lo que ya anunció en su momento, que de lo que tenga que ver con su etapa anterior al liderazgo no piensa hablar.

Es que miren ustedes, las ruedas de prensa hay que darlas en sitios donde se pueden dar ruedas de prensa. Esta moda de las ruedas de prensa en la calle, yo qué quieren que les diga… Siempre están los hooligan, los amiguitos, los estos, los propios, los contrarios, los que silban, los que abuchean… Las ruedas de prensa hay que darlas donde se dan las ruedas de prensa.