Herrera: "Si se aprueba una renta mínima para que Iglesias se tire el rollo, se quitarán otros subsidios"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Bienvenidos al Martes Santo, bienvenidos al martes 7 de abril del 2020 y que la luz de la Candelaria nos marque el camino, nos marque el camino en el que vamos comprobando la evolución positiva de la enfermedad en España.

Empecemos por eso, de forma categórica, las cifras de víctimas siguen siendo escalofriantes: 637 fallecidos en las últimas 24 horas y casi da apuro decir que esas 637 tragedias son con ello la cifra registrada menos lesiva desde el pasado 24 de marzo, es decir, la menos lesiva en 15 días y la tendencia es positiva también en cuanto nuevos contagios, solamente crecen al ritmo del 3,3%, se normalizan más o menos las urgencias hospitalarias, lo cual quiere decir que el confinamiento general, el sacrificio que estamos realizando está dando frutos. Sacrificio de toda la sociedad, el que ha permitido empezar a controlar la enfermedad una vez que la epidemia se disparó de manera descontrolada por los errores de previsión del Gobierno.

HERRERA Y LA ARTIMAÑA DEL GOBIERNO DE OCULTAR DATOS

Hoy se cumple un mes de aquel día en el que salió el señor el doctor Fernando Simón se le ocurrió decir aquello que aconsejaría a su hijo a hacer lo que quisiera respecto a la manifestación del 8M, aquel mismo días el diario ‘El País’ advertía, y tengo aquí las tres portadas, que la magnitud de la epidemia permanecía oculta por falta de pruebas diagnósticas; el diario ‘El Mundo’ anunciaba que el Gobierno estaba ya preparando un plan de mayores después de haberse detectado seis fallecimientos; el ‘ABC’, más alarmado, señalaba que España había pasado de tres a ocho muertos en 24 horas. Eso es lo que se conocía entonces, luego hemos sabido que se habían registrado hasta cinco avisos de las autoridades sanitarias internacionales que el Gobierno decidió ignorar, y ahora un mes y 13000 fallecidos después o vaya usted a saber cuántos, podemos empezar a contemplar un horizonte de salida de esta crisis sanitaria.

El Gobierno habla de desescalada y trabaja ya los escenarios para que podamos salir de casa a recuperar la normalidad, poco a poco, esto va a ser lento. De esta crisis hay que sacar conclusiones y enseñanzas, que es lo menos que le debemos a los miles de muertos y la primera exigencia debe de ser conocer de forma fiable y segura las cifras del impacto de la enfermedad. Hace unos cuantos días el dirigente del PP extremeño Monago hablaba de que las cifras de fallecidos podrían ser muy superiores, lo decían profesionales de la funerarias, lo evidenciaban estadísticas del Carlos III, ayer el TSJ de Castilla-La Mancha informó de que las licencias de enterramientos solicitados del mes de marzo duplican a las registradas en el mismo mes del año anterior, triplican la cifra oficial, triplican la cifra oficial.

HERRERA HABLA SOBRE LOS PACTOS DE MONCLOA

Y ayer el Gobierno volvió a hablar en su rueda de prensa permanente de los Pactos de la Moncloa, lo hizo Ábalos por la mañana, MarlasKa por la tarde y la verdad es que nadie, ninguno de ellos ha precisado en que consistirían esos pactos. Miren, la trayectoria de este Gobierno, de sus socios no digamos ya, es todo lo contrario al espíritu de los Pactos de la Moncloa. En su ADN está grabado el gen de la división, del frentismo, que es todo lo contrario al pacto y el consenso. Yo les recuerdo que Podemos ni siquiera ha firmado el Pacto Antiterrorista después de los atentados de Barcelona, ni siquiera. Pero no hablemos del pasado, basta con mirar el presente y el futuro.

Hasta el momento a la hora de gestionar esta crisis el Gobierno ha actuado de forma arbitraria, unilateral y por cierto, cada vez, más influenciado por el programa electoral de Podemos y en cuanto al futuro, oigan ¿alguien puede confiar en que Sánchez deje de ser quién es? ¿Y además por esos Pactos de Estado? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las llamadas a los partidos de la oposición, a los agentes sociales? ¿Qué les va a proponer? Porque sin contenidos los Pactos de la Moncloa ni son creíbles, ni son admisibles.

Si el Gobierno quiere ayuda tendrá que decir para qué, sobre qué premisas, con qué objetivos concretos; todo lo que no sea eso será marear la perdiz. Estos juegos de estrategia son tan aficionados los aficionados de Moncloa que además son inútiles a la hora de gobernar el país.

HERRERA SOBRE LA BATALLA IGLESIAS VS SÁNCHEZ

Y parece que a nivel interno del Gobierno se está librando otra sorda batalla por las exigencias y las urgencias de Podemos de poner en marcha el ingreso mínimo vital, la renta mínima. Que si es una renta para una temporalidad por urgencias puede ser comprensible para los más necesitados, pero cuidado porque estos son una panda de tramposos importante, es decir, que conviene no picar. Si se aprueba una renta mínima para que Pablo Iglesias se tire el rollo se quitarán otros subsidios, aquí la gente no va a cobrar más cobrará con otro nombre.

Y ayer apareció Pablo Iglesias en el telediario para urgir la aplicación de la medida cuanto antes, y al parecer dicha comparecencia sorprendió a Moncloa donde no se sabía ni una palabra de los planes. Así que veremos hoy el Consejo de Ministros que decide al respecto si la hay, fumata blanca, indicará que Iglesias le ha vuelto a ganar el pulso a Sánchez y al sector más responsable del Ejecutivo, en este Gobierno hay gente responsable, pero este tiene mucha facilidad para estar en el Gobierno y en la oposición y además la función de lo que más convenga en cada minuto.

LA REUNIÓN DEL EUROGRUPO Y LA PETICIÓN DE SÁNCHEZ

Y luego atención el Eurogrupo se reúne para volver a estudiar mecanismos europeos de financiación de la lucha contra la enfermedad. Sánchez quiere un acuerdo para la mutualización de la deuda, que va a ser gigantesca, muy pesada, sobre todo más para unos países que otros. Y miren, al margen de los incumplimientos del Gobierno español, al margen de la presencia de esta especie de Varoufakis que es Pablo Iglesias, hombre sería muy buenp para España y para Europa que se alcanzara un acuerdo. Hasta el momento con los actuales instrumentos hay 400 millones en el MEDE, 200000 en el Banco Europeo de Inversiones, un billón de euros que ha prometido el Banco Central; eso es mucho dinero. Lo que pasa que Sánchez quiere eurobonos y no quiere recurrir a mecanismos que existen, ¿para qué?, para no cargar con una especie de estigma de rescate. Pero debes saber que difícilmente los alemanes, por ejemplo, el Parlamento alemán para aprobar eurobonos sin explorar antes lo de lo que le he dicho el MEDE, el banco central, del Banco Europeo de Inversiones y etc, etc.

Alemania ha dicho que está dispuesta a que se rebaje la condicionalidad esa tan estricta que tenía el MEDE de durante la crisis del euro en 2012, hombre para que no resulte tan humillante no como como resultó el rescate soberano de entonces, ese rescate que algunos le reclamaban, en comentarios editoriales, en diversos medios de comunicación al Gobierno de Rajoy: “pida el rescate ya inmediatamente”. Luego todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor que pudo pasar de España es que no se pidiera el rescate.

HERRERA DEFIENDE EL DERECHO A LA SALUD

El Ministerio Sanidad, por demás, ha matizado que la propuesta de aislamiento de los contagiados asintomáticos -como le vengo contando esta mañana- ,es decir, de aquellos que tienen contagio pero no tienen síntomas y que por lo tanto son bombas silente que pueden contagiar a los demás, ese aislamiento se plantea con carácter voluntario porque aunque sanitariamente es muy razonable, legalmente deja pues lgunas dudas sobre cómo habría que hacerlo ¡no?. El derecho a la salud no debe anular otros derechos fundamentales, eso creen muchos juristas y es un debate que está abierto y me parece bastante interesante.

CARLOS HERRERA SOBRE BORIS JOHNSON

Y luego fíjense lo que son las cosas Boris Johnson, el que decía seguir en los pubs bebiendo no pasa nada,etc, ect; primer ministro británico, en la UCI de un hospital por un agravamiento de su estado, ¡qué cosas!.