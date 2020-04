El PP no se fía del Gobierno para reeditar los Pactos de la Moncloa

Reeditar los pactos de la Moncloa nos evoca a tiempos donde el consenso fue posible, donde todos los partidos cedieron en aras de un bien mayor: que España pudiera tener una democracia. Desde el Gobierno se ha instado estos días a volver a ese espíritu, pero en el PP se temen que esa oferta sea un señuelo para esconder varias cosas. Para esconder, por ejemplo, un cambio de régimen encubierto, cuando nuestro país ya es una democracia, y pertenece a la Unión Europea. Pablo Casado recordaba, por tanto, que cualquier diálogo tiene que pasar por el parlamento, que es donde reside la soberanía nacional, un parlamento que, recuerdan en Génova, sigue cerrado de facto a día de hoy.

El líder del PP se teme, además, que esa mano tendida, sea un señuelo del Ejecutivo para ocultar su ineficacia en esta crisis, para no rendir cuentas, y para no resolver los problemas que están sufriendo millones de españoles... Y es que, si hay una frase que repite estos días Casado es que, la lealtad no implica complicidad con los errores del Gobierno. En Génova dudan además de la sinceridad del Ejecutivo, ya que Sánchez tardó la última vez casi dos semanas en llamar al líder de la oposición para recavar de nuevo su apoyo, por eso el líder del Gobierno suele definir la labor del Gobierno con tres palabras: “arrogancia, mentira e incompetencia”.

Casado ha adelantado que votarán otra vez a favor de la segunda prórroga del estado de alarma, siempre y cuando no incluya la extensión de la paralización de los servicios no esenciales; pero no apoyarán más prórrogas si no se recupera el control democrático del Ejecutivo, si no se reabre el parlamento. Y es que, asegura, “nunca hemos tenido un Gobierno con unas competencias tan extraordinarias y con menos control ordinario”.

Los populares desgranan estos días sus propuestas para hacer frente a la crisis económica que nos acecha. La última, que los familiares de fallecidos por coronavirus no paguen impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Casado reunía hoy a todos sus grupos parlamentarios a través de videoconferencia. En ese encuentro se concretaba el dinero que los altos cargos del PP van a restar de su sueldos para luchar contra el coronavirus: 250.000 euros que servirán para comprar comida para ancianos y material para los hospitales.