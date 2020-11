Herrera, ante la Ley Celaá: "Buscan que los niños crezcan pensando que Franco sigue vivo y que ETA no existió"

Más tropelías: el adoctrinamiento político. ¿Saben ustedes cómo se va a llamar la 'Educación para la ciudadanía Zapaterista 2.0'? 'Valores cívicos y éticos'. Eso va a ser la formación del espíritu plurinacional. Eso incluye el estudio de todos los derechos del mundo mundial: humanos, de la infancia, de los animales... Sin hace incidencia en la otra cara de la moneda, que son las obligaciones. Aquí solo derechos, pero no obligaciones. Con eso lo que tienen son futuros adultos infantilizados. Pero no se pierdan lo mejor: en las pocas obligaciones que van a enseñar a los muchachos, está la de pagar impuestos. Les van a dar la chapa sobre el papel social de los impuestos y la justicia fiscal. Es decir, ¿van a ir preparando al futuro de izquierdas? Métete a fuego que está muy bien que el Gobierno gaste mucho y para ello te exija cada vez más impuestos. Oiga, es normal que no les inviten a evadir impuestos o que a Panamá se va por ahí. Pero no estaría de más que les explicasen también que la experiencia empírica demuestra que allí donde se sube el gasto y los impuestos sin ton ni son, o no hay crecimiento o es débil. Y eso está ahí, en la experiencia de los países. Y en cambio, donde se bajan impuestos y se ponen facilidades para crear empleo - que es la verdadera clave de la prosperidad - la cosa va a mejor. ¿Ejemplo? La muy socialista Portugal, que sí ha bajado impuestos. Tranquilos, que la homilía que les van a contar sobre los impuestos será la que le conviene al discurso político-económico del PSOE y de Podemos. Pero eso sí, que no se diga que hay adoctrinamiento político.

Otra maldad, acabar con la cultura del esfuerzo y la excelencia académica. Sólo se podrá repetir una vez en primaria y dos veces en todo el ciclo educativo. Eso quiere decir que se ponen duros con el nivel de exigencia, ¿no? Pues no, porque al mismo tiempo les dicen a los profesores que, aunque el alumno tenga algunas asignaturas suspendidas, depende de ellos dejarle pasar o no. ¿Qué mensaje reciben los profesores? Déjale pasar y no te metas en lío. Así que ya verán vamos a estar cuando para la próxima pandemia nos tengan que investigar la vacuna los que han pasado el Bachillerato con asignaturas suspendidas.

¿Qué se busca con la destrucción de una educación de calidad? Tener a votantes cautivos. Sólo los hijos de la élite - incluida la casta política de izquierdas, como la ministra Celaá, que envió a sus hijos a la escuela privada pudiéndoselo pagar. ¿Por qué lo que puede hacer ella no lo pueden hacer los demás? - podrán ir a la escuela privada de élite. Y la clase media, que se escapaba de la mediocridad con la escuela concertada, a esa no la empujas hacia arriba, sino que la arrastras hacia abajo.

Porque aquí ni se plantea potenciar el buen sentido de la escuela pública, que sería la clave de verdad. Haz como en el Reino Unido, donde hay colegios públicos de excelencia, donde a los 11 años llevan a los críos de los barrios humildes que sí tienen capacidad para estudiar. Pues no, vamos a hundir al que está en el escalón medio

Y luego hay una infamia moral. Mala sangre. El ahogo de la educación especial. Con esto seguimos el patrón típico de la izquierda: la obsesión por igualar a todo el mundo. No todos los críos con discapacidad tienen el mismo nivel de limitación. Y eso lleva a que no todos los padres acepten que su hijo necesita ir a un colegio especial, aunque eso sea lo mejor para él. Es humanamente comprensible. No todas las familias aceptan las cosas como son, o a la misma velocidad.

Pues como algunos padres se quejan de que su hijo le envíen a un colegio de educación especial, porque preferirían que fueran a uno normal, la ONU - que tiene a mucha gente ociosa haciendo informes de 'El rincón del vago' - emitió un informe que hablaba de que obligar a los padres a ir a la educación especial es segregador. Es una palabra mágica de los progres. ¿Solución del progre ibérico? Idear un plan especial para que en diez años saque a todos los críos de la educación especial. Incluidos, a los de un grado más severo.

La idea es que los niños de España crezcan pensando que Franco sigue vivo, que las mujeres tienen que ser como Irene Montero, que hablar en español es de catetos, que la fe es de fachas, que Colón era una genocida, que Rodrigo Lanza es mejor que Víctor Laínez y, por supuesto, que ETA no existió. Este es, en resumen, la España que perfila esa mezcla de socialistas, de colorados, de comunistas caribeños y de separatistas unicejos.

La LOMLOE. Algunos lo hemos llamado la 'Lolailo'.