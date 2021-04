Herrera, ante el advenimiento de 'Vacunator' Sánchez: "Ni se está vacunando rápido, ni salimos más fuertes"

Damas y caballeros, ¡qué alegría, qué alboroto! Por fin, después de tanto tiempo de desorientación, tanto tiempo sin una referencia, tanto tiempo sin el calor de su palabra, sin que los pies se apoyaran bien en el suelo después de andar por barrizales, después de cruzar desiertos sin ni siquiera una gota de agua, ayer compareció.. ¡Vacunator!

Y bajando de sus particulares cielos, con la capa anudada al cuello, tomó la palabra en la Moncloa. ¡Llegó Vacunator! Con su especialidad, esa gran especialidad que asombra a grandes y pequeños: la propaganda. Y con su mejor manejo de aquello que ha transformado en una auténtica maestría: el embuste. Llegó 'Vacunator'. Es un mensaje, además, tranquilizador y de servicio público. El presidente Sánchez está bien, ha sido visto de nuevo en la Moncloa, el encefalograma responde, no hay razón para preocuparse después de dos meses de desaparición.

¿Y ahora qué ha venido a decir 'Vacunator'? Lo mismo. Lo mismo de siempre. Yo os salvo. Seré yo quien os vacune. Yo consigo las vacunas. Van a venir todas en tropel y uno a uno os vacunaré. Porque yo me arremango. Porque cuando yo me arremango, yo arreglo las cosas. Fíjese en la secuencia que sigue Sánchez en este tipo de cosas. Primero saca a Tezanos, calienta el ambiente y da esperanzas a los suyos. Y después protagoniza un acto preelectoral con el argumento de las vacunas que, supuestamente, van a llegar en masa. Cuando él sale es porque le han dicho que van a llegar en masa. Y él, no es que haya hecho gestión para que lleguen en masa. Él sale cinco minutos antes de que lleguen en masa para que haya una conexión entre ambas circunstancias. Ya veremos si luego llegan en masa o no.