García Muñiz no es casualidad Sánchez hable mascarillas cuando van aprobar indultos

Muy buenos días, ¿qué tal están? Estamos en ‘Herrera en COPE’.

Bueno pues ya estamos en verano. La nueva estación ha comenzado a las 5:32 y va a durar 93 días y 15 horas, hasta el miércoles 22 de septiembre. ¿Y cómo va a ser este verano? Pues de nuevo más seco y más cálido, digo de nuevo porque este es el pronóstico con el que llevamos ya varios años. Un pronóstico que se cumple porque es verdad que cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas, con más olas de calor y con muy pocas lluvias.

Los negacionistas dirán que todo esto es casualidad, que el cambio climático no tiene nada que ver. Como también dicen que no hay virus, pero aquí estamos, 15 meses de pandemia que llevamos ya y un año con las mascarillas puestas.

FIN A LA MASCARILLA EN EL EXTERIOR

Un año viéndonos las caras a medias, muchas veces sin reconocernos cuando nos cruzamos por la calle, revisando antes de salir de casa que llevamos las llaves, la cartera, el bolso y la mascarilla. En fin, que es un elemento que ha pasado a ser parte de nuestras vidas. Quién nos lo iba a decir ¿verdad?, cuando hasta hace no tanto pensábamos que lo de la mascarilla en la calle era cosa de japoneses excéntricos, obsesionados con la higiene y con la salud. Pues ya ven cómo ha cambiado el cuento.

Bueno, que estamos en la cuenta atrás, esa que tanto le gusta a Pedro Sánchez que nos ha ido contando en sus comparecencias: cuántos días quedaban para el 18 de agosto, cuándo calcula que el 70 por ciento de la población estará vacunada y alcanzaremos la inmunidad de rebaño…

Pues hoy empieza la cuenta atrás para el fin de la mascarilla. Quedan 5 días, el sábado ya podremos salir a la calle sin ellas siempre y cuando podamos guardar la distancia interpersonal de metro y medio. Nos la podremos quitar al aire libre pero seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados; en las tiendas, los lugares de trabajo, dentro de un restaurante, o en el transporte público.

El anuncio del fin de la mascarilla lo hizo el propio Sánchez que no pierde la ocasión de apuntarse el tanto. Cada vez que hay alguna noticia buena, positiva ahí está él para contarla, como si la batalla contra el virus la estuviera librando él solo y las comunidades autónomas no pintaran nada.

Bueno la verdad que en este tema mucho no han pintado, porque es una decisión que ha adoptado el Gobierno de manera unilateral. Es un asunto que se había puesto ya encima de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades estaban pidiendo al Ministerio de Sanidad que se suprimiera su uso el 1 de julio, pero al final no ha habido opción de debatirlo. De hecho, a todas les ha pillado por sorpresa ese anuncio de Sánchez que, sin consenso alguno, ha marcado cuándo podremos quitarnos las mascarillas al aire libre. Dónde estará aquello de la co-gobernanza.

Desde luego el momento elegido no es casual por todo lo que ha pasado la semana pasada y lo que va a pasar en esta. Saben lo de las cortinas de humo, ¿no? Pues eso, luego vamos a entrar en ello. Pero tras este anuncio nos preguntamos ¿qué indicadores han tenido en cuenta el presidente del Gobierno para decidir que este sábado se ponga fin a la mascarilla?¿Con quién han contado para tomar esta decisión? ¿Con el famoso comité de expertos que luego se ha demostrado que nunca existió? No estaría mal que nos lo contara.

Y ¿es acertada o precipitada esta decisión? Sin duda, una buena noticia para el sector del turismo especialmente porque va a contribuir a una mayor movilidad y a atraer también más visitantes de fuera.

Pero entre los expertos hay dudas. Los hay que piensan que sí ha llegado el momento de dejarlas atrás porque los contagios van a seguir reduciéndose conforme avance la vacunación.

Por cierto, ya tenemos casi la mitad de la población con al menos una dosis puesta, 22 millones de españoles tienen una vacuna. La pauta completa la tienen el 30 por ciento, algo más de 14 millones de personas. Esto avanza, afortunadamente, a buen ritmo.

Pero también hay quien piensa que no pasaría nada por seguir un poco más con la mascarilla, porque quitarla puede crear una falsa sensación de seguridad, de que todo esto ya ha pasado y puede conducir a bajar la guardia.

El virólogo Estanislao Nistal recuerda que seguimos en medio de una pandemia, nos alerta también del peligro de la variante Delta y pide responsabilidad.

Pues, responsabilidad y cabeza para saber cuándo y dónde nos podemos quitar la mascarilla. Nos tiene que servir de ejemplo lo que ha pasado en Israel. Saben que allí ya se habían quitado la mascarilla porque su vacunación va avanzadísima, pues la han vuelto a poner obligatoria en algunas zonas del país debido a dos brotes que han surgido recientemente.

Esta semana, el jueves, habrá un Consejo de Ministros Extraordinario. Será entonces, cuando conoceremos la letra pequeña de este cambio legal para que las mascarillas dejen de ser obligatorias al aire libre.

CUENTA ATRÁS PARA LOS INDULTOS

Y les decía yo antes que todo esto no es casualidad ni en en tiempo ni en forma. No es casualidad que Sánchez, que no da puntadas sin hilo, haya elegido el tema de las mascarillas la misma semana en la que seguramente el Consejo de Ministros va a aprobar los indultos.

Este podría ser perfectamente el calendario de esta semana. Mañana martes aprueban los indultos y el jueves quitan las mascarillas.

Es posible que así sea, porque Sánchez se siente además respaldado para aprobar la medida de gracia tras el apoyo que recibió la semana pasada de los empresarios catalanes y hay quien interpreta que también por parte de la patronal española CEOE, con esas palabras de Garamendi que luego matizó de aquella manera.

Hoy por cierto Pedro Sánchez va a explicar los indultos en el Liceo de Barcelona ante 300 invitados entre representantes políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil catalana, un acto en el que no acudirán miembros del gobierno catalán porque lo consideran propaganda.

Vamos a ver cómo justifica Sánchez los indultos después de tener a la Fiscalía y al Supremo en contra y después que los condenados no se hayan arrepentido de sus delitos y que amenacen, además, con repetirlos.

Seguramente apelará a lo que ya le hemos escuchado estos días, la magnimindad, la concordia, la convivencia para indultar a los independentistas que en ningún momento se van a mostrar magnánimos con los que no piensan como ellos y a los que la concordia les da exactamente igual porque lo que buscan es imponer su hoja de ruta, que supondría romper precisamente la convivencia en Cataluña y en España.

Fíjense si les gusta, además, tensar la cuerda que ayer desde Bruselas Carles Puigdemont y el vicepresidente catalán Jordi Puigneró instaron a Pedro Sánchez a que en lugar de ir al Liceo a hacer marketing fuera al Parlamento Catalán a aclarar por qué ha tomado esta decisión de indultar a los líderes independentistas.

Pues ahí les tienen en su papel como siempre de víctimas, de represaliados, pidiendo siempre más y más porque para ellos los indultos son insuficientes, ellos lo que quieren es la amnistía .

Pero también se pronunció Oriol Junqueras, que un día hace un guiño al Gobierno y otro le hace un roto con sus declaraciones. Dijo que los indultos son un triunfo que demuestran las debilidades del aparato del Estado. Junqueras cree que si Sánchez apuesta por los indultos es porque teme que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acabe dando la razón a los separatistas. Este Tribunal está a punto de comenzar a analizar los recursos de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Cuxart contra la sentencia del Supremo que los envió a la cárcel por los delitos de sedición y malversación.

A esas declaraciones de Junqueras que hizo a Cataluña Radio contestaba poco después el alcalde de Madrid y Portavoz Nacional del PP, José Luis Martínez Almeida. Dice también Alemeida que los líderes del procés se están riendo de Pedro Sánchez y por extensión de todos los españoles.

Pues desde el Gobierno siguen defendiendo todos a una esta medida de gracia. El último en hacerlo ha sido el ministro de Transportes José Luis Ábalos que dice que los condenados por el procés no tienen por qué arrepentirse del 1 de Octubre y que no tienen que pedir perdón y que si lo vuelven a hacer, parece que lo da por hecho, el Estado responderá.

Ábalos defiende los indultos sin arrepentimiento y dice que que lo hace por España y por Cataluña.

Bueno, pues ya ven que la semana viene muy entretenida. Por cierto, la oposición quería que el presidente del Gobierno explicara los indultos en un pleno monográfico que se preveía para el 7 de julio, pro no va a ser así.

Será el día 30 de junio cuando Sánchez comparezca en el Congreso para informar primero de las conclusiones del Consejo Europeo que se va a celebrar unos días antes y, de paso, aprovechando que ya está por allí, pues hablará también de los indultos. Pero nada de un pleno monográfico como le pedían, no vaya a ser que la oposición disponga de demasiados minutos para criticarle y rebatirle esta medida que tanta polémica está generando.