Pilar García Muñiz: "Está claro que en propaganda a este Gobierno no hay quien le gane"

Pilar García Muñiz ha centrado su editorial de este viernes en la vuelta al cole y las circunstancias tan especiales por la pandemia provocada por la COVID:

"Cuando se crea tanta expectación, tanto interés entorno a una cita o una reunión, se espera tanto de ella que el resultado a veces no satisface a todo el mundo. Pues algo así es lo que ha pasado en esa reunión entre el ministerio de Educación con las CC.AA. para abordar el inicio, el complicado inicio, que vamos a tener del curso escolar.

Hay que destacar que hubo acuerdo, que hubo voluntad de consensuar las medidas, lo hicieron en un documento con 29 puntos que han apoyado todas las autonomías menos el País Vasco que dice que esta reunión llega tarde.

Hombre, tarde la reunión si que llega, esto es así porque las CC.AA., en ausencia de pautas comunes ya habían presentado su propio plan de vuelta al cole. Lo cierto es que el documento que se ha aprobado apenas aporta nada nuevo. Y, sí, en cambio, deja algunas cuestiones importantes sin aclarar.

Pautas de obligado cumplimiento

Los centros escolares van a abrir sus puertas y se va a priorizar la presencialidad, especialmente en los ciclos de infantil y primaria. Se van a crear los ya famosos grupos burbuja o grupos de convivencia que podrán extenderse más allá de segundo de primaria. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos metro y medio. La mascarilla será obligatoria a partir de los seis años, independientemente de la distancia. Se tomará la temperatura a los alumnos, ahora, las autonomías tienen que decidir si se hace en el colegio o si lo hacen los padres en casa. Habrá un responsable COVID. Se tendrán que ventilar las clases al inicio y al final de la jornada y los niños tendrán que lavarse las manos al menos cinco veces al día.

Están son algunas de las medidas que se han acordado para intentar minimizar el riesgo de contagio porque como dice el doctor Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, nos tenemos que hacer a la idea de que el riesgo cero no existe.

Lo cierto es que desde Educación no han cambiado demasiadas cosas respecto al protocolo que presentaron el 22 de junio a pesar de que la situación EPIDEMIOLÓGICA de entonces es muy diferente a la de ahora. En esa fecha estábamos iniciando la llamada nueva normalidad y ahora estamos en plena segunda ola.

Educación deja cuestiones sin aclarar

Y les decía que había algunas cuestiones sin aclarar. Por ejemplo, NO han decidido si habrá que hacer PCR en los centros educativos ni se ha acordado un protocolo común de absentismo escolar. Se ha dicho que si hay un caso positivo se pondrá en cuarentena a todo su grupo de convivencia y sólo se cerrara el colegio si un brote está descontrolado, pero no se ha especificado exactamente qué se entiende por brote descontrolado si sería más de dos casos, más de tres, más de cuatro… Tampoco han aclarado cómo va a ser la conciliación.

Pues más vale que no tarden mucho en ponerse de acuerdo porque el curso empieza la semana que viene y es un asunto importante. Los padres tienen que saber cuánto antes si van tener derecho a una baja médica o a un permiso retribuido si no pueden ir a trabajar porque sus hijos están en cuarentena.

Y una cosa más, se ha dejado en manos de la comunidades autónomas el bajar la ratio de alumnos por clase que era precisamente una de las cosas que le exigió el otro día Pablo Iglesias a Isabel Celaá cuando discutieron en el Consejo de Ministros. Y también serán las autonomías las que decidan sobre la contratación del personal docente.

¿Y cómo ven todo esto profesores y padres?

Gloria Suárez es la directora del colegio “Paraíso Sagrados Corazones” de Madrid y cree que hoy tenemos más certezas que ayer. Y, ¿están los padres más tranquilos? Pues parece que el tema de las mascarillas es una preocupación por lo menos para los que tienen hijos más pequeños como Carlos Salazar, que tiene tres niños de 4, 6 y 8 años.

Por cierto dos curiosidades de esa rueda de prensa. Una fue el ligero enfado de Salvador Illa que es un hombre moderado, muy templado con buen talante, cuando le preguntaron por posibles sanciones a padres que llevan a sus hijos al colegio sabiendo que están infectados por COVID. Vamos todos sabemos que hay padres a los que alguna vez en la vida no les ha quedado más remedio que dar un poco de Dalsy al niño y mandarlo al cole porque no tienen con quién dejarlo en casa, y ellos no pueden faltar al trabajo.

Pero si es verdad que ahora la situación es diferente. Estamos hablando de un virus que se contagia con gran facilidad asi que, esperemos que prime el sentido común y la responsabilidad.

Y la segunda cosa que llama la atención es que esa rueda de prensa comparecía también la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, que la verdad mucho no se prodiga, y ayer lo hizo para soltar, en medio de la comparencia donde se estaban exponiendo las medidas de la vuelta al cole, un publi-reportaje de la conferencia que va a dar Pedro Sánchez. Está claro que en propaganda a este Gobierno no hay quien le gane.

3.800 nuevos casos

Los últimos datos que tenemos de coronvarius son 3.800 casos nuevos y ahora mismo, hay algo más de 6.000 personas ingresadas en hospitales de nuestro país. Dice Fernnado Simón que esto NO es una presión hospitalaria excesiva.

Entre esos ingresados se encuentra Ángel. Tiene 70 años y ha pasado 158 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Casi habíamos olvidado esos aplausos que durante los meses duros de la pandemia escuchábamos tan a menudo cuando un paciente abandonaba la UCI. Ángel llevaba ingresado desde el pasado 17 de marzo, prácticamente desde que se decretó el estado de alarma, más de cinco meses. Tenía una patología cardiaca previa y la COVID le provocó una neumonía bilateral. Lo ha pasado mal, muy mal. Ha estado en varias ocasiones en estado crítico como ha contado su hija Cristina.

Afortunadamente Ángel superó ese y otros momentos críticos y desde ayer está ya en planta. Impresionan sus grandes ojos azules y también que apenas se puede mover. Los más de cinco meses que ha pasado en la UCI le han dejado secuelas muy incapacitantes. Casi tetrapléjico… es duro escuchar estas palabras.

Pero si Ángel entró andando en el hospital y hoy no se tiene en pie porque ha perdido toda la masa muscular y porque pasar todo ese tiempo postrado en una cama le ha dejado serias secuelas de movilidad. Ahora tiene por delante una dura rehabilitación motora, física y psícquica. Su situación es muy vulnerable y le queda mucho camino por delante, por ejemplo, para volver a andar. Pese a todo ello, Ángel es afortunado, es un superviviente. Otros, sin embargo, en su misma situación no han tenido tanta suerte.

Sus médicos han querido que conozcamos su historia para que veamos las graves consecuencias que puede tener este virus y para que nunca, nunca bajemos la guardia".