Barbosa: "¿Los valores son lo primero que deben abordar los colegios?"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este miércoles 11 de agosto de 2021.

Comienza un nuevo día, después de que la noche se haya quedado ideal para estar al raso y contemplar las perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Ese, desde luego, era un buen plan para que el que pudiera hacerlo. Porque es verdad que, en la mayor parte del país, lo de meterse en la habitación a tratar de dormir, con la ola de calor que acaba de comenzar como que no apetecía mucho.

Nos espera un semanita de temperaturas que pueden llegar a los 47 grados en algunos puntos, con noches tropicales que no bajarán de 22. Vamos, va a ser una ola de calor lo que se dice “full equip”con todos los extras incorporados: bolsa de aire caliente africano, polvo en suspensión, etc, etc, etc...Así que nada, a ver quién es el guapo que no pone el aire acondicionado, ni que sea un ratito. Y eso, sabiendo además que la próxima factura de la luz amenaza con salir del buzón directamente pegando bocados.

UNA LUZ DE RÉCORD

No habíamos encajado en este mes de agosto pagando la luz tres veces más cara que el año pasado y ya llevamos, con este de hoy, tres días consecutivos de récords históricos. Hoy la marea llega a los 114 euros el megavatio-hora, y no tiene pinta de que esto vaya a bajar de forma inmediata. Y ya no sólo porque lo digan los que conocen los vericuetos técnicos del sistema energético. Es que la intuición del ciudadano de a pie que cuando el gobierno empieza con lo de “y tú más”, es que la cosa está fastidiada.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ha dado una vuelta por Cádiz y cuando los periodistas se le han acercado a tocarle la moral con el recibo de la luz, en plena ola de calor y todo eso, se ha dicho a sí misma: “Espérate, que os vais a enterar”. ¿Y qué es lo que hace un político ibérico cuando no sabe para dónde tirar? Pues el instinto primario le dice que lo mejor es pedir el comodín del público y culpar a los de enfrente. Es decir, en este caso, la culpa es del Partido Popular, por no haber alicatado en su momento España entera de placas solares. Y, claro, ahora dependemos del gas natural y de las energías fósiles, y la culpa la tienen Aznar y Rajoy, y Casado también como se descuide.

El problema de ese argumento es que no acaba de explicar todo lo que está pasando. Porque Alemania o Francia no son plenamente verdes, no tiran sólo de placas solares y molinos de viento, y tienen la luz mucho más barata que nosotros. Prácticamente a la mitad.

Y luego están los expertos, que aseguran que aquí el problema de base es el margen de beneficio que se llevan las eléctricas, y ese sistema tan curioso que hace que paguemos toda la energía al precio de la más cara de generar. Debate, ese de sentarse a hablar con las compañías de energía para cambiar realmente el modelo, en el que ningún gobierno se quiere meter. Ni siquiera el actual. Lo decía en estos micrófonos el experto en energía Jorge Morales de Labra, hace falta sentarse y replantear el sistema energético de este país, sin demagogias, que de eso nos sobra, y con valentía, que, por lo que se ve, de eso nos falta.

LOS DATOS DE LA PANDEMIA

Bueno, ¿y la pandemia qué tal? ¿Cuándo va ser el día que salgan ustedes por la mañana en la radio y nos digan que el coronavirus ha pasado a la historia? Pues, de verdad, se lo digo de corazón, créame que más ganas que nosotros, no tiene nadie pero, de momento, lo que toca es seguir haciendo la crónica de cómo está la situación en estos momentos.

¿Y cómo estamos? Pues más o menos en la línea de las últimas semanas. Baja la incidencia otros 21 puntos, para situarse en 528 casos por cada cien mil habitantes. Pero los fallecidos en un sólo día han superado el centenar: 102 y Andalucía ha registrado el día con más muertos por culpa del covid desde el 11 de mayo.

Nos insisten desde los hospitales que esta quinta ola se está llevando principalmente a gente no vacunada, o que no vacunada al completo o que sí están vacunados pero sufren otras patologías. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que se redoblen las medidas de seguridad en muchas residencias de mayores.

El caso es que también tenemos una señal positiva que ojalá sea el comienzo de una nueva tendencia: la ocupación de las UCI ha bajado por primera vez en un mes, ni que sea medio puntito para situarse en el 21,54% de ocupación. Eso de media nacional, porque en Cataluña tienen las UCI a la mitad de su capacidad.

Ya sabemos que no hace falta tener las UCI al 100% de covid para tener un problema. Unas UCI que sólo tienen la mitad de su espacio para el resto de problemas que no sean covid, es un sistema sanitario demasiado estresado. Así que, qué quieren que les diga. Sí, la cosa va mejor pero hay que seguir remando.

LEY EDUCATIVA

Y, por lo demás, este miércoles nos va a tener entretenidos también con el ser o no ser de nuestro sistema educativo. Porque en el fondo eso es lo que subyace en la guerra cultural que se está trasladando a las Leyes Educativas. ¿Los colegios deben enseñar conocimientos y los valores se tienen que quedar en casa? ¿Los valores son lo primero que deben abordar los colegios, incluso en detrimento de los conocimientos?

Se diría que estamos en una batalla entre el ser y el sentir, ahora que parece que nos quieren cambiar los derechos humanos por los derechos sentidos. Claro, el ser es más sencillo, una cosa es o no es. El sentir, en cambio, lo aguanta todo.

La pregunta es si hasta en las Matemáticas hay que meter la variable psico-eomocionalque plantea el nuevo borrador de Primaria. Hay profes de Matemáticas que, desde luego, no lo ven nada claro. Era la reflexión de Beatriz Barrasa, profesora de matemáticas que se está temiendo que más que conocimientos sobre su materia van a tener que hacer casi de psicólogos, en esa educación tan emocional que plantea el Gobierno.

Y que busca, ante todo, evitar que el alumno se enfrente a la frustración cuando, queramos o no, el mundo es una frustración continua porque en el mundo real, la mayor parte del tiempo, no tenemos lo que queremos en el momento en el que lo queremos. Hay que cultivar la paciencia y la perseverancia, en lo que conseguimos nuestros objetivos. De hecho, es lo primero que les enseñamos a nuestros hijos cuando son pequeños.Así que, entre unas cosas y otras, colectivos como la Confederación de Asociaciones de Padres esperan que el gobierno recapacite y se siente a dialogar.

Hay colectivos de padres y profesores que coinciden con los partidos de la oposición, es decir, que sospechan que la asignatura de Valores Cívicos que deberán cursar los alumnos de entre 10 y 12 años mete de lleno a los chavales en eso que se ha venido llamar la guerra cultural. Hasta el punto de no esconder que pretende involucrar a los críos como agentes del cambio ecosocial, todo con ese barniz ecologista, feminista, multicultural que, visto asépticamente podría tener un paso.

Vamos, en el humanismo cristiano ya les digo yo que no encontrarán ningún mensaje contrario a eso. Pero como ya nos conocemos y sabemos que del consenso básico a la propaganda pura y dura hay solo un paso pues, no faltan los que se temen que algunos quieren hacer de los colegios las canteras del futuro buen progresista.

Porque aquellos campos en los que se hace especial énfasis coinciden, curiosamente, con los temas en los que incide especialmente la agenda política de los partidos de izquierda.

Así que ya tenemos la polémica abierta de par en par. Con Pablo Casado anunciando ayer que, en cuanto lleguen al gobierno, cambiarán otra vez la ley educativa.

¿Qué promete el PP?

Libertad de elección

Calidad con pruebas nacionales

Inspección contra el adoctrinamiento

Unidad estatal con MIR educativo

Castellano vehicular

Y más materias comunes, inglés y STEM

Que saben que el STEM son las nuevas tecnologías, muy ligadas a las ingenierías. Aquí el drama no es que estemos cambiando de ley educativa cada dos por tres y que en esta última ocasión el PSOE ni se haya molestado en consultar con la comunidad educativa, es que los bandos ideológicos tienen una concepción absolutamente diferente de lo que necesitan nuestros chavales para pelear el mundo del futuro.

Y en el mundo de ahí fuera hay puestos de trabajo que todavía ni se han inventado, hay europeos y asiáticos, que el que no corre vuela, y sí, hay frustración y competitividad y a todo eso hay que enseñarles a manejarlo. Si con un 40% de paro juvenil, no somos capaces de darles las herramientas para salir adelante, no tendremos perdón posible.

MESSI, EN EL PSG

Y luego ya, si quieren, hablamos de Leo Messi, exiliado en París, pero que parece que ya se le ha pasado la pena. La pena la tiene ahora el fútbol español. Lo último es que el Real Madrid se ha querellado contra el presidente de la LIGA, Javier Tebas, por querer vender el 10% del patrimonio de la liga, para ayudar al Barça a retener a Messi pero sin contar con la opinión de clubes como el Madrid, que consideran que esa operación era ruinosa para todos a largo plazo.

Tebas ya ha respondido acusando a Florentino de ir por ahí amenazando a todo el mundo. En Barcelona, acusan a Laporta de haberse dejado convencer por Florentino, que lo único que buscaba con la marcha de Messi a París es que en París suelten a Mbappé.

En fin, que también seguiremos a vueltas con el tema para averiguar quién ha sido, haciendo nuestro el lenguaje florentiano, el gran ‘tolili’ de esta historia.