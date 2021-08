¿Sabes qué hacer frente a la ola de calor? Te enseñamos a combatirla

Hidratarse sin esperar a tener sed, llevar ropa ligera y de color claro, tomar comidas livianas, limitar la exposición al sol y evitar hacer deporte en las horas centrales del día son algunas de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para hacer frente a la primera ola de calor de este año.



Y es que España afrontará a partir de mañana, miércoles, una olade calor que, según las predicciones meteorológicas, será la más intensa y duradera en lo que va del verano, con temperaturas de hasta 45 grados en algunos puntos del sur, y que se prolongará al menos hasta mediados de la semana que viene.



Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, al igual que el Ministerio de Sanidad y otros organismos como la OCU, han elaborado una serie de recomendaciones, entre ellas piden que se esté atento a los grupos de riesgo (bebés, niños pequeños, ancianos, personas solas o enfermos crónicos).



Para evitar golpes de calor, se recomienda beber agua para estar hidratados, no abusar de las bebidas con cafeína ni de refrescos azucarados y evitar el alcohol, que favorece la deshidratación; vigilar las comidas, con platos ligeros (ensaladas, frutas o sopas) y protegerse del sol con cremas solares.



Junto a estas medidas, se aconseja a los ciudadanos permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados, reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día, al igual que vestir con ropa ligera, holgada y de tejidos transpirables.



Igualmente se advierte de que nunca se debe dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado o cerrado (especialmente a niños, ancianos o enfermos crónicos) y de que las medicinas deben mantenerse siempre en un lugar fresco, para que no les afecte el calor.



Las autoridades sanitarias advierten también de que hay que acudir al médico si aparecen síntomas que pueden haber sido provocados por las altas temperaturas (sequedad, piel enrojecida, pulso débil y/o acelerado, dolor de cabeza, malestar general, confusión, etc.).



Por otra parte, Protección Civil recuerda que las altas temperaturas facilitan los incendios forestales y para prevenirlos pide que se preste especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.



Tras recordar que las negligencias provocan gran parte de los incendios forestales, este organismo que depende del Ministerio del Interior pide a los ciudadanos que eviten tirar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.



Recuerda que está prohibido encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos y que solo se puede acampar en zonas autorizadas, puesto que estas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación, y que hay que avisar al 112 inmediatamente si se descubre un fuego.



Otra de las recomendaciones de Protección Civil es que en caso de verse sorprendido por un incendio, hay que ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible, evitando así adentrarse en el monte o el bosque.