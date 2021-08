Así afecta la ley LOMLOE desde la óptica de un docente: "Llegan a la ESO sin saber las tablas de multiplicar"

La nueva ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ya ha facilitado a la comunidad educativa el borrador de la nueva ley educativa LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá' en honor a su antecesora en el cargo, y que fue aprobada el pasado mes de diciembre.

Ahora, para que la Ley Celaá sea una realidad en las aulas es necesario que se aprueben los llamados reales decretos de currículo básico o enseñanzas mínimas.

En los borradores de estos decretos, a los que ha tenido acceso COPE, aparece la necesidad de modificar la educación para promover el desarrollo sexual y personal en las primeras etapas de la educación y la perspectiva de género en asignaturas como Matemáticas.

Pero ¿qué dicen los profesores sobre el borrador del Decreto para Primaria? En 'Mediodía COPE' ha estado Beatriz Rabasa, catedrática de Matemáticas y profesora en un instituto de Valencia quien ha asegurado que le parece “un despropósito” las medidas que propone la nueva ley educativa.

“Responde a una estrategia perfectamente diseñada por el planteamiento de la LOMLOE, es decir, por 'Ley Celaá'”, ha declarado la profesora. “Es una ley que se tramitó en plena pandemia sin contar con los miembros de la comunidad educativa. Tampoco tuvieron en cuenta el dictamen del Consejo de Estado. Un dictamen que, a pesar de no ser preceptivo, siempre ha sido considerado por las demás leyes orgánicas de educación y ahora han decidido sentarse este método de control democrático”, según ha subrayado en COPE.

Rabasa ha denunciado también que el Gobierno ha sacado este borrador en verano porque es el momento más complicado “para movilizar a los profesores”. “El nivel de matemáticas ha bajado muchísimo y los niveles educativos están en mínimos”, ha recalcado.

A secundaria sin saber las tablas de multiplicar

Bajo el punto de vista de la profesora, llama la atención que en el borrador de la nueva ley puedan afirman que “los contenidos memorísticos deben de perder peso. ¿Pero qué contenidos memorísticos hay en matemáticas en estos momentos? Si los alumnos llegan a primero de la ESO sin saber las tablas de multiplicar. Si los alumnos llegan a bachiller sin conocer la fórmula de la ecuación de segundo grado”, ha denunciado.

“Lo más sorprendente sobre las matemáticas, que son las ciencias exactas, las ciencias duras por antonomasia, se habla de que va a haber un saber básico que es el saber 'socioemocional' con el que tienen que desarrollarse las destrezas para reconocer las fuentes del estrés, desarrollar la resiliencia...”, ha subrayado. “Los alumnos no están acostumbrados a concentrarse. Dicen que las matemáticas no hay que estudiarlas, y es todo lo contrario. Se necesita de un proceso de reflexión que para quienes son capaces de alcanzarlo le reporta una sensación muy gratificante. Esto no lo vamos a conseguir si hacemos lo que pretenden, que es que demos aprobados generales”.

Además, Beatriz Rabasa ha recordado que es un error considerar que “que repetir curso estigmatiza al alumno” o que se trata de un “hecho elitista”, y ha querido recordar las declaraciones de “nuestro ínclito ministro de Universidades Manuel Castell” para declarar que “el bachiller a la carta denota un claro descenso en los niveles educativos”.