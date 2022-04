Javier González Ferrari: "Rusia es el paradigma de la corrupción mundial"

Miro con curiosidad si Zelenski le habrá preguntado a Sánchez por las cosas que hacen sus aliados en el gobierno, omitiendo toda mención a Putin como si la guerra en Ucrania se hubiera producido por generación espontánea.

El manifiesto de los podemitas, que se ha guardado muy mucho de firmar Yolanda Díaz, es un bodrio más de esa izquierda hipócrita y mezquina, de la que se rodea Sánchez desde las elecciones de noviembre del 19.

La visita de Sánchez a Kiev

Sánchez, que ha manifestado públicamente su horror por lo que ha visto, que es muy poco, de la masacre rusa, debería explicarles a sus coaligados que aquí no hay más canalla que el que lleva 20 años amañando elecciones, torturando cuando no directamente asesinando a quienes se atreven a oponerse a su dictadura, y enriqueciéndose junto a sus amigos y cómplices, quitándole el pan de la boca a no pocos de sus súbditos, que no hay que confundir con conciudadanos.

Rusia es el paradigma de la corrupción mundial. Ocupa el número uno en el podio, sin que por eso debamos aparcar la que también afecta a los países occidentales. Aquí en casa hay bastante tela que cortar, y no toda es del mismo tejido como intentan hacernos creer el PSOE y sus compinches. De ese debate, en el que unos a otros se tiran los familiares a la cabeza, huye como el gato del agua fría, Feijóo.

Su tarea de colocar otra vez al PP en el centroderecha es un reto difícil. Sobre todo cuando nuestro carnavalesco presidente, que empieza a ver la puerta de salida, intenta por todos los medios disfrazarse de centrista.

