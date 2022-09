González Ferrari: "No es fácil esquivar el sentir de la calle, aunque la llenes de amiguetes subvencionados"

Miro las encuestas a un día del esperado cara a cara, o cara a jeta, del líder del PP y el Presidente del gobierno en el Senado. Nada nuevo bajo el sol desde la llegada de Feijóo a Génova y después de la insensata huida hacia su izquierda de Sánchez.

El sentir de la calle

Ninguna encuesta, ni siquiera las que se elaboran a pie de urna en cualquier jornada electoral, llevan el sello de calidad del acierto. Pero no es menos verdad que las tendencias, prolongadas en el tiempo, tienen un valor notable para conocer el pulso de los electores. El comienzo de la gira del líder socialista para vender lo que sus propagandistas han dado en llamar el “gobierno de la gente”, ha sido poco prometedor para darle la vuelta a esa tendencia.

A pesar del casting de adictos, hubo algunos abucheos en su debut sevillano del sábado. El nuevo jefe de la clac socialista, Óscar López, tiene un marrón de aúpa. No es fácil esquivar el sentir de la calle, aunque la acotes y la llenes de amiguetes subvencionados. Sánchez no ha conseguido ser un líder popular. Atesora en su mochila cada vez más contradicciones, falsedades, volantazos y pésima gestión, y eso no se esconde montando un teatrillo itinerante para salir en los telediarios a vender promesas que terminan en humo, e insultos al PP.

Que viene el lobo

Eso de que viene el lobo, o sea la derecha, sólo sirve para los muy cafeteros. Hablen ustedes, si tienen ocasión, con no pocos alcaldes socialistas que se ponen lívidos, sólo de pensar que en la próxima campaña se presente Sánchez para echarles una mano... al cuello, naturalmente.