González Ferrari: "Sánchez se desplazará hasta la Puerta del Sol para su prio rescate"

Miro y veo que Sánchez, recién empezado el curso, ya tiene hechos los deberes. Los suyos, los estrictamente partidistas. Los otros, los de gobernar, siguen criando telarañas, pero cuando llegue el momento, que llegará, sabremos si tras el marketing hay o no un hombre de Estado. El PP, tras el mazazo de la Kitchen se asemeja a un boxeador sonado, aunque tiene tiempo para evitar el KO si reacciona con firmeza, que no significa romper con el pasado, sino reivindicar los años de gobierno en los que enderezó los destrozos del PSOE, que no fueron pocos y, eso sí, poner la casa en orden sin que le tiemble el pulso a Casado para afianzar un liderazgo todavía vacilante. La tarea no es fácil cuando el adversario actúa como un enemigo sin escrúpulos.

El baluarte de Madrid ya ha roto a hervir en ese caldo de cultivo del estigma de Comunidad a la cabeza de Europa en número de contagios por COVID y con el sistema sanitario a punto de reventar, dato que niegan desde el gobierno regional al que no ayudó la torpeza del número dos de la consejería de Sanidad anunciando, por su cuenta y riesgo, posibles confinamientos de localidades del sur de la región donde sus habitantes, al menos los que salen en las televisiones, han comprado la munición para disparar contra Ayuso. Hasta su despacho de la Puerta del Sol se desplazará Sánchez al rescate. Al suyo. Ya lo verán.