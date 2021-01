González Ferrari: "Illa prometió una vacunación rápida y asistimos al mezquino show de un reparto político"

Miro el desbarajuste que se ha instalado en nuestro país desde que Sánchez acuñó, desde el mayor de los cinismos, el término cogobernanza para quitarse de encima de la gestión de la pandemia que amenaza, no ya con una tercera ola, sino con un tsunami según alertan los epidemiólogos solventes.

El ministro a media jornada y candidato sanchista a las próximas elecciones catalanes, anunció a bombo y platillo que no habría 17 Navidades, y las ha habido, creando un caos entre la población que ya estamos pagando en número de contagios e ingresos hospitalarios que amenazan con colapsar el sistema como si hubiéramos regresado al malhadado marzo del pasado año.

El candidato Illa prometió una vacunación lo más rápida posible y estamos asistiendo al mezquino espectáculo de un reparto con criterios políticos que ha puesto en pié de guerra a buena parte de los presidentes autonómicos a los que Sánchez observa con desinterés desde su pedestal Monclovita.

Entre las voces que se han escuchado en los últimos días me ha resultado especialmente patética la de Susana Diaz queriendo hacer méritos para no ser definitivamente defenestrada, sumándose al deporte nacional de la izquierda de atizar a Isabel Diaz Ayuso, desde Televisión Española, ahora que ya no ordena y manda en la autonómica andaluza a pesar de haberle dejado una herencia tan ruinosa como sectaria a Moreno Bonilla y su gobierno.