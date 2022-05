González Ferrari, sobre Sánchez: "Quizá llegue un día que no quede más que su cabeza para colocar en bandeja"

Miro cómo Sánchez, a base de entregar cabezas y concesiones que rayan la indecencia a los independentistas, quizá llegue un día que no le quede más que la suya para colocar en la bandeja, que quien se la va a exigir no son los Aragonés, Junqueras y Rufián.

El cese de Paz Esteban

La sucesión de incongruencias escandalosas no es que haya alcanzado la velocidad de crucero, sino la de la luz, incluida la de los hogares y empresas. Hasta la semana del 25 no tiene la intención de ir al Congreso a dar explicaciones, seguramente aderezadas con no pocas gotas de falsedad, sobre el caso del espionaje que se ha cobrado, como estaba cantado, la cabeza de la hasta ahora jefa de los espías, la funcionaria intachable hasta hace una semana, defendida a capa y espada por la ministra Robles que, al final, se ha plegado a cambiar cromos con su señorito que ha consentido una sucesión al gusto de Robles, la ministra bifronte que en privado simula ser una sanchista de perfil bajo, pero que ayer le faltó ponerle por las nubes.

Nunca sabremos la verdad sobre este espionaje salvo que algún compañero de los que han despedido con aplausos a Paz Esteban, haga lo mismo que Sánchez, que permitió revelar públicamente lo que debería ser un secreto de Estado para calmar a la banda que le sostiene en el alambre. Los nacionalistas, como en todo, seguirán subiendo la apuesta hasta borrarle la falsa sonrisa al señor Presidente.

