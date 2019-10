Naranjo III: "El PSOE supo construir puentes pero Sánchez es más de cavar trincheras"

NO ME DIGAS QUE AÚN SE PUEDE DECIR ALGO DE FRANCO....

Hoy El Mundo cuenta esto: el 70% de los ciudadanos sufre el llamado síndrome del farsante, según sesudo estudio científico. Sienten o saben que no han hecho lo que ellos mismos dicen que han hecho. Y sueñan con ello: que les falta una asignatura, que no son buenos padres o, tal vez, que reconciliar se les da en realidad fatal. No sabemos si Pedro Sánchez es un caso de libro de esta dolencia, pero sí que otros socialistas ilustres hubieran hecho estas cosas tendiendo puentes en lugar de excavando nuevas trincheras. Oigan a uno de ellos, hace apenas 5 años, hablando de la transformación del Valle de los Caídos. Es Ramón Jáuregui:

A VER SI ME CLAVAS ALGO DE LA EPA QUE NO SEPAMOS....

Ya sabemos que estamos en cifras de creación de empleo tan bajas como las de 2012, pero todavía es peor de lo que parece. Entonces estábamos fatal, pero añadan ahora esto para completar el paisaje: hay más deuda pública, el Reino Unido está en pleno Brexit, la presión fiscal no ha dejado de subir, Europa tiene en general menos ganas de rescatar a nadie, Alemania está más débil y añadimos el conflicto en Cataluña en su clímax. Pero nada, a subir el Salario Mínimo para unos puestos de trabajo placebo que, simplemente, no existen.

UN CLAVO PARA MEJORAR ESTO

En el debate organizado ayer por Cope, que pueden ver en cope.es, se habló de Educación y con Educación y aunque los consensos son tan raros en España como un perro verde de seis patas, llegaron a uno: hay que reducir entre todos la tasa de abandono escolar. El fracaso afecta a los niños, pero pone colorados a los políticos. Y al menos asumen que la solución les compete a ellos.