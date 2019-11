Naranjo III: "La Davis ha conseguido nacionalizar español a Piqué"

¿QUÉ PASA CON LA NEGOCIACIÓN CON ERC?

Un clavo con memoria para el paripé de la negociación entre el PSOE, Podemos y ERC: todo el mundo sabe que está hecho. La única duda es el precio. Pero que nadie duda de que no será precisamente bajo. Nos va a quedar una foto maravillosa: un presidente dependiente de un vicepresidente que no cree en la Transición ni en la Constitución y se emociona al recordar a Lenin y un Gobierno deudor de un señor encarcelado por querer desestabilizar la misma España cuya estabilidad dependerá ahora de él. No soy yo quien advertía esos peligros, era Sánchez hace nada. ¿Qué puede salir mal, Herrera?

EL SEGUNDO CLAVO DEL DÍA

Un clavo rotundo y admirado para el tenis. Muy bien Nadal, enorme Bautista y grande España, pero a quien hay felicitar de verdad es a Gerard Piqué, que además de organizar un gran negocio, perdón un gran torneo, ha logrado en estos días las nacionalidad española de repente. Y nos ha enseñado el camino para reconducir a independentistas y equidistantes: si quieren que se pongan de politono hasta el Himno de España, déjenles hacer caja en nombre de España. Se nacionalizan en 3 minutos y te cambian Els Segadors por el Mi Carro en menos que Nadal tumba el solito a Canadá entera. Junqueras Selección.

TERCER CLAVO

Un clavo por ellas. El asesinato de mujeres es un fenómeno terrible e imparable sobre el que conviene despolitizar. Las matan con gobiernos de la izquierda y del centroderecha, y sus peores años coincidieron con Zapatero en Moncloa y leyes nuevas promulgadas para combatirlo. Nadie tiene la fórmula, pues, pero pueden empezar por algo: que no lo politice nadie ni se crea mejor que su rival ni le reproche nada. Porque en esto, todos son iguales: han fracaso con estrépito. Y el ruido barato no las ayuda a ellas. Siguen siendo asesinadas.

UN CLAVO VIAJERO RÁPIDO....

Pues sí, a un grupo de estudiantes de Cambridge que ha pedido la retirada de un cuadro en su facultad porque trata de la caza. Ellos alegan que son veganos, pero crecen las apuestas de que en realidad lo que son es bobos.