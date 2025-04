Investigadores italianos, atónitos ante lo que han descubierto debajo de una pirámide de Egipto: "Detectaron..."

Vamos a sorprendernos con algo nuevo. Nos lo cuenta Javier Sierra, en este caso, en 'Lo Misterioso'. El colaborador de 'Herrera en COPE' explica que se revitaliza siempre que se sienta frente a nuestro micrófono. Pero, más allá de eso, habla de lo siguiente: un grupo de investigadores dicen que debajo de la pirámide de Kefrén existen un profundo entramado de galerías y conductos.

Esto se presentó en una rueda de prensa internacional. Pero claro, a esa conferencia no fueron los grandes medios. Fueron youtubers y gente del mundo de internet. Por tanto, "convirtieron el anuncio en algo absolutamente viral. Lo que decían es que un grupo de italianos, utilizando satélites de su país con tecnología nueva y que es capaz de penetrar en cualquier cosa sólida y cientos de metros bajo el suelo, dicen que detectaron conductos enormes debajo de la pirámide de Kefrén".

Investigadores italianos, atónitos ante lo que han descubierto debajo de una pirámide de Egipto: "Desafío"

Aseguran que el radar había detectado como "una red de pasadizos que se extendía hasta 10 veces la superficie de las pirámides".

Así, Sierra indica que estamos ante un anuncio increíble. Dicen que esos laberintos tienen que ser "el más allá del que hablaban los textos antiguos. En uno de ellos, se divide el paso del sol por el más allá durante las 12 horas de la noche. Y en la cuarta y quinta hora, el sol se mete en pirámides con pasadizos y cámaras subterráneas".

El caso es que esto salta a los medios a los pocos días. Y provocó reacciones.

El problema es que "una tecnología capaz de detectar subterráneos de esas características, podría estar en manos de los militares. Estados Unidos podría detectar los túneles de Hamás en Gaza. O te podrías ir con esa tecnología al Amazonas y saber dónde están las grandes bolsas de petróleo". Hay, de este modo, una enorme controversia sobre lo que están manejando realmente estos científicos. Uno de ellos "era asiduo a los congresos de ovnis, pero es un científico. Trabaja en la universidad de Pisa".

Pero nada de esto se presenta en una universidad. Se hace un anuncio que no está respaldado por una publicación científica. Y esto "debería hacernos reflexionar. Le estamos dando naturaleza de gran noticia a cosas que no tienen un respaldo. Me ha dado pie a un intenso debate".

"en la zona hay pasadizos naturales y también están pendientes de explorar"

Sierra se ha juntado con egiptólogos para hablar sobre ello, con Iker Jiménez, y recuerda que es un tema muy serio.

Hay otra cosa que se ha dicho muchísimo sobre las pirámides. Se dice que no las construyeron los egipcios. ¿Esto es cierto? Responde el colaborador de 'Herrera en COPE' que... quién sabe. Podría ser.

De hecho, cuenta que "la gran pirámide, por ejemplo, tiene una orientación perfecta hacia los puntos cardinales. Se necesitan instrumentos de gran precisión, pero son monumentos que han sufrido el deterioro del tiempo". Es como si, por ejemplo, "alguien se encuentra un teléfono móvil, dentro de 500 años, en una tumba. Ya no tiene batería y no tienes el cargador. Esa es la sensación de los ingenieros en Egipto".

Por último, y volviendo a la noticia que comentábamos, se ha "construido sobre algo que está en el ambiente. En la zona hay pasadizos naturales, y también están pendientes de explorar".

