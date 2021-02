Una oyente a Carlos Herrera: "¿Para qué voy a ir a votar?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy tiene que ver con el independentismo catalán, cuyo origen es tan absurdo que se asemeja a una escena de Les Luthiers en la que se inventan un problema fronterizo con Noruega.

Las elecciones catalanas son el tema estrella del día, con mensajes tanto de preocupación, como de reivindicación. María de Barcelona le agradece a Herrera su apoyo y defiende que “hay que salir a votar para que de una vez por todas volvamos a ser protagonistas. Quiero que Cataluña sea la Cataluña que fue”.

Fernando de Badajoz se queja del sistema electoral, defendiendo que “el voto de la gente de Mataró, Sabadell o Barcelona valga uno, y el voto de una persona de Vic o de Gerona valga uno, no veinticinco. Si no, siempre ganará el independentismo”.

María de Badalona se muestra desganada, ya que dice que “mi voto no vale nada, no voy a ir a votar. Si me dijeran que se juntan los constitucionalistas se les podría echar, pero si no quiere el PSC, ¿para qué voy a ir a votar?”.

En torno a los partidos y a los candidatos, también ha habido disparidad de opiniones entre nuestros oyentes. José de Albacete alucina con que “haya gente que se crea que no van a pactar o a cumplir lo que dicen. Esta gente miente hasta cuando duermen, miren lo que decía Sánchez…”

José de Barcelona dice que “iré a votar contra la banda del nefrítico, piedras hasta en el riñón”. David de Tarragona se cuestiona “¿para qué votar a Arrimadas y a su partido si después se van a Madrid?”, mientras que Jesús de Majadahonda dice que “me da pena escuchar el discurso de Arrimadas o de Alejandro Fernández y que la gente vote al independentismo”.

Nuestros oyentes también se han acordado de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Merche de Valencia comenta que “Sánchez es un infiltrado de Podemos, un señor que no cree en la democracia”. Ignacio de Sanlúcar se pone poético para recitarle a Iglesias aquello de “¿Y tú me hablas de anomalía democrática? Anomalía democrática eres tú”.

Gabriel de Valencia se acuerda del manifiesto y dice que “me gustaría verlo firmado por diputados en el congreso y ver cómo, atendiendo a su honorabilidad como socialistas, son capaces de abstenerse en votaciones de Bildu o ERC”.

La preguntita de Alberto Herrera a su padre tiene como protagonista el famoso rótulo de TVE contra la Princesa Leonor, ya que “es uno de los temas de la semana. Está claro que es una metedura de pata de alguien que no distingue entre información y opinión. ¿Tienes alguna metedura de pata que recuerdes especialmente?”.

Sobre este tema también han opinado nuestros oyentes. Emilio de Valencia no entiende que “haya tanta polémica con que Leonor se vaya a estudiar al extranjero. ¿Acaso el Rey no se fue a Canadá a estudiar? Se meten con ella a pesar de ser menor de edad de una forma canallesca”.

Marco de Madrid dice que “el hecho de que se vaya no es antipatriota. ¿Cómo se va a quedar si se ataca a la concertada y a la privada? Además, la pública está ideologizada”.

Por último, Juan de Granada dice que “no hay que preocuparse del becario de TVE, lo recolocarán y será niñero de no sé quién, ganando 100.000 euros al mes”.

