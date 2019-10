"Si Sánchez denuncia los impuestos de Madrid, ¿Qué va a hacer con los del País Vasco?"

Un día más en ‘La tertulia de los oyentes’ con Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en COPE’.

Víctor Luís de Madrid, le toma la palabra a Pedro Sánchez cuando habla y critica el ‘dumping’ fiscal para recordarle que “cuando se habla de armonización fiscal, ¿se incluye también al País Vasco? Porque le puede interesar al PNV.”

Juan Luis desde Viladecans, nos ha contado que ayer estuvo en el mitin de Sánchez y como votante socialista, después de escuchar a Iceta confiesa que “me estaba planteando volver a votar al PSOE el 10N, pero cuando le escuché otra vez hablar de autogobierno dije: hasta luego María Luisa.”

Tampoco se ha librado Pablo Casado ya que un oyente considera que “no sabe hablar, utiliza el presente de indicativo en vez del presente de subjuntivo, lo he escuchado varias veces y vosotros ni caso, no os enteráis.”

María José desde Valencia, “si se ve una gráfica de las votaciones españolas la gran mayoría son PP y PSOE, entonces digo yo ¿qué problema hay para que lleguen a un pacto de Estado con respecto a pensiones, educación y sanidad? No puedo entenderlo y es la base de este país y lo que nos está llevando a tantos problemas, especialmente la educación.”

Por otro lado, uno de nuestros contertulios también ha recibido un mensaje “me encanta escuchar a Fidalgo, es un señor muy coherente con las ideas muy claras, me encantan los jueves, si algún día no está me enfado.”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder, “Herrera, ¿qué te pasó a ti en Halloween para que eches tanta peste?”

