“Piden 300 euros por una mascarilla cuando te la puedes hacer en casa con un trozo de tela y unas gomas”

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

El coronavirus continúa siendo el tema que más preocupa a nuestros oyentes, Manolo de Barcelona se muestra sorprendido por el aislamiento masivo de Tenerife “si el el virus este se contagia por la saliva o por las manos, en vez de tener a la gente encerrada en un hotel ¿Por qué no los ponen una mascarilla y que estén el tiempo que haga falta con ella puesta”

Cristina desde Málaga “que pidan 300 euros por una mascarilla por Internet es un robo, cuando te la puedes hacer en casa con un trozo de tela y unas gomas”

Sobre cómo están tratando el tema los medios de comunicación, Isabel desde San Sebastián “dos médicos han dicho que es muchísimo más peligroso una gripe que se contagia y que muere la gente mayor y aquí están alarmando a la gente todos los periodistas aparte del Gobierno. Da vergüenza en manos de quien estamos”

Por otro lado, Álvaro desde Levante se muestra muy escéptico con la democracia “yo no sabía que esto era gobernar en contra de la Constitución pero tampoco sabía que la democracia es que gobierne la minoría, lo mismo me he confundido de país”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder que la mando Nacho desde Madrid “Carlos, ¿No conocerás tú a cuatro diputados socialistas con la suficiente dignidad como para evitar estas locuras?”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor