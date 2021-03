Un oyente de 'Herrera en COPE': "¿Cómo pueden aplaudir en el Congreso la aprobación de la ley para la muerte?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy tiene que ver con la Ley de Eutanasia y su aprobación en el Congreso, con aplausos y vítores a pesar de tratarse de un tema tan sensible. Sobre esto versa también el primer tema del día, sobre el que han opinado gran parte de nuestros oyentes.

Yolanda de Navarra comenta que “que aplaudan con satisfacción la Ley de Eutanasia es inmoral. Da pena ver esa imagen. Pero bueno, al final se convertirá en un negocio muy lucrativo”.

El contrapunto lo pone Rafa de Sevilla, que dice que “en el caso de Ramón Sampedro, ese hombre no necesitaba cuidados paliativos, lo único que quería era morirse. ¿Por qué? Porque estaba en una situación que no era vida. Y, sin embargo, ¿qué cuidados paliativos se le dan a ese hombre? Ninguno, que se quiere morir y ya está. Por favor, no confundamos las cosas”.

Guillermo de Burgos cree que “es una tristeza que impere la muerte digna sobre la vida digna. Y que sea más fácil gastar dinero en ministerios inútiles que en medicamentos paliativos. Es como si este Gobierno, con 100.000 muertos, le parecieran pocos”.

Por su parte, José de Badalona reflexiona con que “la Seguridad Social a partir de ahora estará obligada a administrar la eutanasia, pero no está obligada a arreglar una caries. Muy bien. País moderno”.

Paulina de Madrid comenta que “señores del Gobierno y señores diputados, ¿no les han bastado 100.000 muertos para que aprueben la ley y sigamos muriendo? Me parece que en este congreso y en este Gobierno hay muchos mengeles y mengelas”.

Antonio de Toledo dice que “sinceramente Carlos. Imagínate que estás postrado en una cama y no puedes ir a tu Feria, ni puedes ir a tu Semana Santa. Y no te puedes tomar tus vinitos porque te están dando 800 pastillas para aliviarte los dolores. Y tu cabeza está nítida, tu cabeza está sana. Y no te puedes mover de una cama, te tienen que venir a mover, tienes que estar ahí quieto… No sé, hay que pensarlo”.

La preguntita de hoy, como cada viernes, la lanza Alberto Herrera: “Para mí todos los días es el Día del Padre, pero como es el día oficial aprovecho aquí para decirte que te quiero mucho y que la mayor de las suertes que he tenido en mi vida ha sido que me tocaras tú, precisamente. Siempre le estaré agradecido a Dios por brindarnos la relación que tenemos que es maravillosa. Pero yo voy por otro lado. Sabes que a mi dentro de poco, me quedará ya relativamente no mucho tiempo para ser padre. ¿Qué es lo que más odias de ser padre? ¿Qué es lo que más odias individualmente de Rocío y de mí? Vamos, mójate”.

