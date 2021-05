Los oyentes de 'Herrera en COPE':"Sánchez quiere diseñar la España de 2050 y no sabe lo que va a hacer mañana"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La agenda 2050 que presenta hoy el ejecutivo de Sánchez es el tema por el que comienzan nuestros oyentes. “Pedro Sánchez viene de Raticulín en una nave del futuro y él ya sabe lo que va a pasar en el 2050. Todos calvos menos los que hayan ido a Turquía”, dice Fernando de Tenerife imitando a Carlos Jesús, el fenómeno televisivo de los 90.

“Hoy nos ilustra su Sanchidad con la agenda 20-50. Pero es 20:50 de esta noche. Nueve menos diez. No veis que no tiene más que el conocimiento justo para pasar el día, no puede mirar más allá”, bromea Roberto de Alicante.

“A ver qué dice este de 2050. Yo estoy parado, cobro 450 euros. Y no se cómo voy a llegar a final de mes y este me va a hablar del 2050. La pechada de palomitas que me voy a tomar escuchándolo”, explica Antonio desde Algeciras.

Charo de Toledo tira de humor para explicar la intervención del presidente. “Sánchez va a hacer hoy lo del chiste. Sánchez el adivinador dice ‘pastillas para adivinar, pastillas para adivinar’… Y dice uno ‘sabe a mierda’ y dice, ‘otro que adivinó, otro que adivinó’. Pues eso va a hacer Sánchez hoy”.

“Es curioso, pero tenemos un presidente del gobierno al que parece que solo le preocupa lo que ocurrió en el ‘36 y lo que puede que ocurra dentro de 50 años. ¿Y si Sánchez deja ya las fantasías discursivas y aborda de verdad los problemas que hoy tenemos los españoles?”, lanza Mariano de Barcelona.

“Si desembarca un tonto en Bilbao, en Algeciras se cae otro más porque en España no coge nadie más. Creo que la dijo hace más o menos 100 años un tal Herrera. El problema es que el tonto autóctono español muta como el covid. Se ha hecho indetectable y en España ya ha colonizado hasta el gobierno. Deberíamos sacar la bandera blanca y rendirnos. Son demasiados”, dice Juan desde Andalucía.

“Carlos, tú siempre negativo, nunca positivo. Deberías estar contento de saber que en la cabeza de este hombre España sigue existiendo en 2050”, añade David de Málaga.

La preguntita del día la lanza Amalia desde Vitoria. “Carlos, ¿crees que en 2050 Jordi Hurtado seguirá en Saber y Ganar?”.

Los oyentes también comentan la crisis de Marruecos. “Qué pena da ver lo que el gobierno de Marruecos ha hecho con esta pobre gente. La ha utilizado de carnaza. Pero es que pena da también pensar que, a la vuelta a Marruecos, los van a moler a palos. Porque allí es lo que utilizan. Allí no utilizan bolas de foam o defensas de caucho flexible. Allí utilizan estacas de madera, la culata del fusil y hasta la hebilla de metal del cinturón”, explica Pedro de Valencia.

Iván de Cantabria se fija en la gestión de los menores que han cruzado la valla y pregunta a Herrera: “¿Crees la ministra Celaá dirá que en ningún caso los niños son de sus padres, aunque los reclamen?”.

Por último, Rosa de Zaragoza señala a Puigdemont y su opinión sobre el Sáhara. “El considera que Marruecos tiene razón, que son marroquís. Lo mismo que para España, Cataluña es España. Pertenece a España. Entonces, ¿qué va diciendo de independentismos? Espabilado”, dice.

