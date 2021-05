Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Si Vox hiciera lo de Podemos, ¿no lo ilegalizarían?”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La sección comienza con un recorte de Les Luthiers que rescata Naranjo y que con toda la crispación que vivimos, podría funcionar perfectamente como respuesta a algunos políticos. “Recibo vuestro homenaje, conmovido, porque se que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra «o» que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido. Organización, orden, honestidad”. Entonces otro miembro del grupo responde: “Perdone que le corrija doctor, organización va con «h»”.

Tras esta pincelada, comienzan los mensajes de nuestros oyentes. Carmen desde Granada cree que “es curioso, el asistente de Echenique contratado en negro. Pero los matones de Podemos, si que estaban dados de alta en Seguridad Social. Yo es que ya no entiendo nada”.

El toque de humor, lo rescata Ramón de Santander con un chiste. “Se abre el telón. Pablo Iglesias no dice nada de los atentados contra Vox. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El silencio de los podemos”, dice.

Sobre la detención de los escoltas de Pablo Iglesias por agredir presuntamente a los policías en el mitin de Vox en Vallecas, Alex de Alicante envía: “Ay Iglesias, Iglesias. Que poco por vivir tiene un agitador de masas tan poco valiente que necesita a matones. Y, sobre todo, que conciencia tendrá para no fiarse de la policía”.

“Métodos que no son ni del fascismo, ni del comunismo, ni del nacismo, ni del mahoismo, ni cualquier otro tipo de ismo, ni siquiera de Panamá. Son métodos de la mafia napolitana… «É vero Roberto, que parezca un incidente. È un mondo difficile e pericoloso». ¡Por dios, que desahogo y que vergüenza!”, opina Juan de Valencia.

“Escucho con estupor la detención de estos dos elementos de la guardia pretoriana de Pablo Iglesias. A partir de ahora, don Vito de Galapagar. Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué habrá pasado o qué va a suceder a los policías de dicha detención? Acordaros del caso de los Cobos”, lanza Antonio de Labuerda (Huesca).

En esta línea, Francisco de Burgos explica: “No entiendo cómo se sorprenden ustedes con el señor Marlaska después de todas las cosas que está haciendo en su ministerio. De traer presos de ETA, acercarlos a País Vasco, de ocultar datos, de engañar, de mentir… No es raro lo que está haciendo y menos con estos temas”.

Por otro lado, este lunes la preguntita de la semana la hace Paco de Gandía. “¿Qué cree que hubiera pasado si son dos miembros del equipo de seguridad de Abascal y de Vox los que revientan un mitin de Podemos? ¿Crees que se hubiera perdido la ilegalización del partido Vox?”, le lanza a Herrera.

Y a un día de que abran las urnas en la Comunidad de Madrid, Nacho de Cáceres deja clara su opinión: “Me ha encantado la intervención al recibir la cruz de Nacho Cano. Chapó de verdad. Es como si estuviera hablando toda la hostelería, todas las empresas, todas las pequeñas tiendas… Ojalá hubiéramos tenido en todas las comunidades una Ayuso, de verdad. En Extremadura nos han hecho la vida imposible”.

“Imagino que ahora cuando gane la presidenta Ayuso las elecciones por barrida total, imagino que tendrá preparado también el delegado de Gobierno a la policía y antidisturbios para que el fascista, comunista de Pablo Iglesias no rodeé el Congreso, no rodeé Cibeles, no rodeé Neptuno”, cuestiona Jorge desde Elche.

Por último, Isabel de Madrid dice que “los que rodearon el parlamento andaluz cuando ganó las últimas elecciones el PP, son los que ahora piden a la derecha que respeten el resultado de las urnas en la Comunidad de Madrid. Para partirse de risa”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.