Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Una vergüenza que nos asocien con Maduro"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Sobre la entrevista de esta mañana del Líder al presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas, Alberto Núñez Feijóo; María desde Castilla y León se muestra de acuerdo con sus palabaras “que acertado ha estado Feijóo explicando por qué Ciudadanos quiere apropiarse de parte del electorado del PP. Ya está bien, esta gente no es nadie que tienen 10 diputados en el Congreso y en Galicia ninguna representación, no entiendo lo de reactivar el voto de Ciudadanos”

Rafa desde Andalucía encuentra un camino intermedio “yo soy votante del PP y simpatizante de Ciudadanos, aquí no vamos a hablar de que si en el pasado no nos hicieron caso, sumamos o cambiar nombres, yo lo veo muy sencillo ¿En Galicia gobierna el PP? Pues Partido Popular más Ciudadanos, si ya están unidos y no se pierde nombre ninguno”

María Jesús desde Madrid también está de acuerdo con el presidente de la Xunta de Galicia “yo lo entiendo perfectamente, si se trata de lealtades, con Ciudadanos no puedes contar, entonces tratar de solucionar este problema cuando no te aporta nada y luego en cuanto puede te la pega. Ese es el problema de Ciudadanos que en cuanto puede te la cuela”

Por otro lado, sobre Venezuela y la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, Evelyn de Valencia afirma que “es una auténtica vergüenza que este Gobierno nos esté asociando con el de Venezuela, con el del señor Maduro, es una vergüenza para España y para el mundo, así nos va”

