Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Ya tengo miedo, los políticos no pueden estar en la Guerra Civil”

Nuestros oyentes comienzan la semana hablando de la campaña de las elecciones a la Presidencia de Madrid. “Yo tengo miedo, Carlos. Porque los políticos se están portando muy indecentemente. Están sacando el guerracivilismo y eso no es bueno por muchas cosas, pero, sobre todo, por una. Porque la sociedad tiene muchos problemas y hay mucho tarado mental que se cree todo lo que dicen unos y otros”, dice Mercedes de Madrid.

“¿Qué van a hacer de aquí al 4 de mayo para armarla gorda y que parezca que Ayuso o la señora Monasterio tengan la culpa de todo?”, pregunta Vicente de Miranda.

“Nunca he visto una campaña tan rastrera y ruin que la que está haciendo el tándem Iglesias-Sánchez. Por cierto, Iglesias, el pack que ha recibido por supuesto que es condenable. Tiene que dar mucho miedo recibirlo, pero sus amigos, los de ETA, esos enviaban el pack completo. Balas, pistolas y personas que detonaban esas balas”, opina Rocío de Madrid haciendo alusión a los sobres que han recibido Iglesias, Marlaska y la directora de la Guardia Civil.

Y es que precisamente sobre esas amenazan han girado el grueso de los mensajes de los oyentes. Fran de Burgos cree que es algo “muy reprochable. Eso no tiene que estar permitido. Pero sean las amenazas de unos o de otros. Las amenazas son algo intolerable. Y no se queje el señor Iglesias de que no le creen porque él engañó con el tema del móvil de su compinche para unas elecciones”.

Daniel de Madrid hace alusión a unos comentarios que el Ministro de Interior realizó en un mitin. “El único condenado por terrorista es el señor Otegi, aliado del señor Sánchez. Que pena que el señor Marlaska que es juez diga que el Partido Popular es una organización criminal”, dice.

“A Pablo Iglesias habría que preguntarle sobre el jarabe democrático. A por ellos como en Paracuellos. O habría que preguntarle por arderéis como en el ‘36. ¿Qué fue de todo aquello?”, lanza Mauro desde Sevilla.

“Hemos visto más a Iglesias y a Sánchez en los medios estos días que en todo un año de pandemia. Es increíble como viven de propaganda. Nunca gestión. Solo propaganda, propaganda… Tensión, radicalidad, propaganda, propaganda”, opina Alberto de La Coruña.

La preguntita del día para Herrera la lanza Paco de Gandía: “¿Tú crees que si Vox hubiera dicho que no debatía con Podemos porque no condenaba las agresiones concretas que han sufrido sus candidatos La Sexta y Televisión Española hubieran suspendido los debates?”.

“Pues sí. La señora Monasterio lo puso a huevo al señor Iglesias. Y se olvidó de que esta izquierda comunista es capaz de todo para desestabilizar”, opina Evelyn sobre el debate de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En esa línea va el mensaje que envía José desde Murcia, sobre el abandono de Iglesias. “La verdad se defiende hasta el final. Y normalmente, cuando una persona cree que lo que está diciendo es verdad, lo defiende. No se ofende, ni se levanta, ni se va. Simplemente defiende su verdad porque tiene argumentos suficientes para defenderse”, explica.

Desde Labuerda, Huesca, Antonio pone el toque de humor. “Deberíamos presentar esta película para los Goya. Mejor película, El sobre. Mejor actor principal, Pablo Iglesias por su drama. Mejores actores de reparto, Ángel Gabilondo y Mónica López, la pistolitas. Yo creo que podrían acceder a un buen premio, ¿no?”, bromea.

