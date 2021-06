Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Sánchez, utilidad pública es que te vayas, no los indultos”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los indultos acaparan la tertulia de los oyentes. Jorge de Barcelona cree que “el mayor problema es que cuando se les trata como adultos, se les juzga y se les encarcela, al final siempre viene el lado buenista que los vuelve a tratar como a niños. Y al independista ya va siendo hora que dejemos de tratarlos como niños malos”.

“Pedro Sánchez ha metido la patita en la judicatura, en la abogacía del estado, para poder ir haciendo sus tropelías. La que ha hecho en Cataluña, hablando solo con una parte de los catalanes, los que le dan su voto para poder seguir estando ahí”, opina Cuca, también desde Barcelona.

Francisco de Badalona dice: “Si esto es muy sencillo, todos estos catalanes constitucionalistas que están tan desangelados, que se han sentido tan insultados con el tema de los indultos, que sigan votando al PSC cuando lleguen las elecciones autonómicas. Si esto es tan sencillo como eso. Seguid, seguid”.

Pepe de Alginet explica que “este señor está haciendo lo que él pronosticó cuando no le votamos los españoles. Este señor no está devolviendo la pelota que los españoles en dos veces le dijimos que no lo queríamos de presidente”.

“Subestimamos a Sánchez, es una simplicidad decir que solo quiere permanecer en la Moncloa, que sí, pero es para romper la nación que él dirige y ¿para qué? Para luego crear la nación de naciones y darle una patada al rey. Los catalanes simplemente se lo están poniendo a huevo, es mucho más sibilino el plan”, aclara Juan Lorenzo de Cartagena.

“Pedro Sánchez en cuanto a los indultos dice que son de utilidad pública, no habría mayor utilidad pública que se fuera él a su casa antes de que destruya este país”, lanza Fernando de Alicante.

Antonio de Cáceres vaticina que “si el Gobierno ha dicho que no habrá referéndum en Cataluña, nos vamos preparando porque va a haber referéndum. Siempre hacen lo contrario de lo que dicen. ¡Atajo de mentirosos!”.

“Felicito al señor Pujol por el apartheid lingüístico que ha marginado a esas hordas de charnegos que invadieron Cataluña y que a pico y pala levantaron gran parte de lo que hoy es catalilania. Aplaudo también al señor Sánchez por vender España por un plato de lentejas, muchas gracias señor Presidente, y, por último, felicito a los independentistas catalanes porque pronto no tendrán que convivir con esos analfabetos españoles, donde vieron la luz Cervantes, Velázquez o Lorca y también, Dalí”, dice Juan desde Torre del Mar.

Por último, Antonio de Petrel es muy contundente. “Los catalanes constitucionalistas en este momento tienen lo que se merecen porque el presidente no les diga nada, que estén viendo lo que están viendo, que el independentismo avance en Cataluña y que en las anteriores elecciones se quedaran en casita tranquilamente y no fuesen a votar para cambiar esto…”, opina.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.