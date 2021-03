Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Si Sánchez es tan feminista, que deje a una mujer de presidenta"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El primero de los bloques temáticos de hoy versa sobre la pandemia y las vacunas, así como las nuevas medidas del uso de la mascarilla en espacios públicos como la calle, la playa o la montaña, a pesar de la distancia de seguridad. Aunque eso sí, entre nuestros oyentes ha habido opiniones dispares.

Así, Cuca de Barcelona comenta que “me parece muy bien que sea obligatorio llevar la mascarilla. Aún por Barcelona se ve a mucha gente fumando y con la mascarilla bajada, o simplemente andando en grupos de amigos en los que unos la llevan y otros no”.

Nacho de Madrid se muestra contrariado y pregunta “¿alguien me puede explicar por qué ahora hay que llevar mascarilla cuando no se mantiene la distancia de seguridad y sin embargo la gente que sale a correr puede ir sin mascarilla? Aunque algunos ya la empiezan a llevar, la mayoría no la lleva y encima no se separan del resto de la gente”.

Encarna de Valencia, con cierta ironía, se cuestiona si “¿para dormir también tengo que llevar la mascarilla? Es que yo duermo con la ventana un poquito abierta y no sé, es por si también la tengo que llevar. Que me lo diga este Gobierno, que es muy listo pero que muy listo”.

Mientras, Antonio de Madrid comenta que “yo trabajo en el campo y como ustedes comprenderán, solo que estoy en el campo, no me voy a poner la mascarilla. Parece que están tontos. ¿Ustedes creen que solo una persona se va a poner una mascarilla en el campo? Estos están tontos”.

El segundo bloque del día tiene que ver con la vacuna de AstraZeneca y todas las dudas y polémicas que la rodean. Marina desde Canarias cuenta que “volvéis a insistir en que es poco el número, no son demasiados, pero lo que yo me pregunto, que me he preguntado días atrás es sí en las demás vacunas también hay casos de este tipo, aunque sean pocos. ¿Se dan también con las demás vacunas? ¿O solo con AstraZeneca?”.

Domingo de Castellón reflexiona que “no hay nada que justifique una muerte, ¿vale? Eso de que nos la pondríamos y que el porcentaje es bajo en cuanto a incidencias de trombo y tal, eso está muy bien, pero a las familias que les toca no le comenten eso”.

Alberto de Madrid tiene claro que “¿Qué riesgo corro poniéndome la vacuna? ¿Un 0,006% de que tenga un efecto secundario? Bueno, es asumible. ¿Qué riesgo tengo de contagiarme de covid si no me la ponen? ¿Un 30, un 40, un 50…? Con este bicho nunca se sabe”.

La remodelación del Gobierno sigue dando que hablar, y más tras los actos de ayer. Por ello, es el tercer bloque temático de hoy. Javier de Málaga comenta que “si yo pudiera hacerle ahora una pregunta a Pedro Sánchez, sería la siguiente; Cuando usted se mira al espejo por la mañana y piensa lo que va a decir durante el día, ¿usted mismo también se lo cree?”.

Mar de Logroño cuenta que “me parto de risa, dice el presidente del Gobierno: ‘somos un Gobierno feminista, el único del mundo con cuatro vicepresidentas’. Y yo me pregunto, ¿no seremos el único Gobierno del mundo con cuatro vicepresidencias?”.

Alejandro de Alicante piensa que “aquí a nuestro excelentísimo presidente del Gobierno español, tan feminista y tan paritario. A ver, ¿por qué no cede la presidencia a una mujer siguiendo el ejemplo de su excelentísimo vicepresidente? Y nos deja a todos tranquilos, por favor”.

Sobre Pablo Iglesias se sigue hablando largo y tendido, por lo que es el protagonista de nuestro cuarto bloque temático de hoy. Benigna de Móstoles comenta que “señores tomen nota, es muy productivo. Los 400 y pico días que ha estado Iglesias en vicepresidencia han sido muy fructíferos para sus arcas. El patrimonio personal que su esposa y él han conseguido en 400 y pico días…”.

Por su parte, Maricarmen de Murcia cree que “digo yo que, puesto que al irse el señor Iglesias han tenido que reestructurar el Gobierno, pues podía haber eliminado a algún ministro o a algún vicepresidente de plantilla, así nos podríamos haber ahorrado algo de dinero”.

Por último, Mari Ángeles de Esplugas comenta que “al Pablito este le va a quedar una paga vitalicia después de haber estado estos 400 días sin hacer nada, porque no ha hecho nada. Lo único que ha hecho, es que no sé si ha dormido Pedro Sánchez, pero los españoles hemos tenido unas pesadillas con él que tela marinera”.

