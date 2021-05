Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Pobres socialistas de bien que les he tocado este presidente”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes no han pasado por alto las declaraciones de Iván Redondo, director del gabinete del presidente, en las que asegura que se tiraría a un barranco por Sánchez y que estará con él hasta el final. A Francisco de Gandía le han sonado poco creíbles estas afirmaciones. “A ver Iván, lo del barranco sería más creíble si no te llevarás todos los años ciento y pico mil euros, más coche oficial, más escoltas, más el poder que te da Pedro Sánchez. Eso como decía el torero, esos huevos en Despeñaperros”, dice.

“Parece mentira que el señor Iván Redondo lleve tantos años siendo jefe de gabinete y no se haya dado cuenta que la labor de un jefe de gabinete no es tirarse por un barranco por un jefe. Sino hacer que ese jefe no se tire nunca por un barranco. Y por ende que no lo hagamos los españoles”, explica Marta de Ferrol.

Por otro lado, sigue la sombra de los posibles indultos a los presos del procés. “Sánchez, para nuestra desgracia, no da puntada sin hilo. Lo que yo creo que está pasando es que precisamente parece que se va a dar el indulto, que se crea todo el mundo que va a dar ese indulto y entonces luego, cogerá y no lo dará y será el salvador de España”, dice Santiago de Alicante.

José Antonio, camionero del Levante, cree que “no hay mayor insulto a la corona que dejar que alguien golpeé tu país, lo indultes y encima sea jefe de estado el que tiene que firmar”.

“Qué vergüenza para los socialistas de bien. Realmente es que se tienen que sentir… ¿Pero por qué no le pegan una patada en el culo? Pobre Rey lo que tiene que estar aguantando”, añade María de Navalcarnero.

“Si a pesar de los informes de la Fiscalía y el Tribunal Supremo, indultan a los políticos sediciosos. ¿El Gobierno prevaricaría?”, pregunta Javier de Valladolid.

Juan Manuel desde Jaén considera que “los terroristas de Barcelona van a ser condenados a 53 años, pero, ¿qué miedo tienen? Que luego pidan un indulto como es en Barcelona y que se lo den a ellos. Es lo mismo que lo del procés”.

Los oyentes tampoco han querido pasar por alto la defensa del expresidente Zapatero a los indultos. “Un hombre de bien que defiende un régimen genocida como el de Maduro. Un hombre que ha implantado en España el guerracivilismo. Un hombre que implantó la Ley de Memoria Histórica que solo contempla la victimas de un bando. ¿Esto es un español de bien? Pues así nos va”, explica Pepi de Andújar.

Desde Barbastro (Huesca), Sergio se muestra indignado con las palabras del expresidente. “Yo cada vez que habla Zapatero, me quito el sombrero. Pero me lo quito para sudar la gota gorda. ¿Cómo puede decir que esto de los indultos no va a solucionar todo cuando fue el primero que dijo que también iba a solucionar el estatuto?”, pregunta.

“El señor Zapatero cuando dice que los españoles de bien deseamos el indulto. ¿Qué esta queriendo decir? ¿Que los que no queremos los indultos y creemos en la justicia no somos españoles de bien? Anda ya, Zapatero”, añade Tino de Asturias.

Por último, como cada viernes, llega la preguntita de Alberto Herrera que hoy apunta a la polémica de Correos. “Hombre, llamadme loco, pero yo creo que asociar el color de piel de una persona al valor de un sello les ha quedado, cuanto menos, un poquito supremacista. Mi pregunta es: ¿crees que ese afán que tenemos de exterminar los estigmas, institucionalmente, con este tipo de acciones lo que consiguen es totalmente lo contrario?”, le pregunta al líder.

