Los oyentes de 'Herrera en COPE': “¿Para qué indultarlos si no se arrepienten y quieren volverlo a hacer?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los planes del Gobierno de indultar a los presos del procés siguen en la mesa de debate de nuestros oyentes. “Esto es como si el ladrón roba la joya, echa la culpa al joyero porque es muy tentador el artículo y luego cuando tiene la denuncia le dice que es revanchista”, explica Alfredo desde Aranda.

“Creo firmemente que Sánchez ha hecho suya la frase de prometo y prometeré que lo que prometo no cumpliré. Porque vamos, ahora resulta que los indultos son una manera de mirar para delante de una persona que no hace nada más que mirar para atrás y revisar la historia”, añade Analía de Valencia.

Nelo desde la Albufera tiene claro los motivos del ejecutivo. “Digo yo que como no tienen fallas en Cataluña, quieren indultar algo y no saben cómo. Y Pedro Sánchez les canta esto: me siento unido a ti, encadenado a ti”, dice.

“¿Qué estamos diciendo? ¿Se han arrepentido ellos de algo? No, porque te están diciendo que lo volverán a hacer. Entonces, que indulto ni que indulto”, lanza Rosa de Zaragoza.

Esteban de Barcelona cree que “esta vez Redondo se ha pasado mil pueblos con lo de la revancha y venganza. Yo creo que todos los españoles de bien tenemos que crear una presión tal para que el Rey repita el 3 de octubre de 2017. Cuando un discurso de 5 minutos, paró al fascismo pedorro amarillo”.

“Ya está bien. Parece que España solamente es Cataluña y de vez en cuando, el País Vasco. Y el resto, Castilla León, Castilla La Mancha, Andalucía, Valencia… No existen. Ya está bien. Si los catalanes quieren convivir con esa gentuza, que convivan pero que nos dejen en paz al resto”, dice Francisco desde Castilla y León.

La preguntita del día la lanza Laura desde Gerona. “Herrera, ¿existe quizá alguna posibilidad de enmienda en ERC, aunque gobierne con Puigdemont?”, dice.

“Hablando de generosidad, magnanimidad, de revanchismo… El pollo este es el mismo que ha promovido la ley de memoria historia. ¿Eso no es revanchismo, magnanimidad?”, se cuestiona Bruno de Elgóibar.

“Tiene mucha gracia que el señor Sánchez reniegue de la venganza y estas cosas que dice cuando él ha desenterrado a Franco. Ahí lo dejo”, dice Ana de Lérida.

Ana de Villalba considera que “es increíble. Y lo que me alucina es que estemos todos calladitos. Y sigo insistiendo, el silencio de los corderos. El pueblo, los españoles, que estamos viendo como poco a poco este tío aprovecha la pandemia, aprovechando todo, es que es bochornoso, por seguir en el poder”.

