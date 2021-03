Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Pablo Iglesias no va a rascar nada en Madrid"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy tiene que ver con las palabras de Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Después de días sin apenas entrar en materia, ahora ha sacado un vídeo en el que dice que cree en un Madrid libre, en el Madrid que dice no a la ultraderecha y en el Madrid del 15-M.

El primero de los bloques temáticos que más han interesado a nuestros oyentes, una vez más, son las vacunas y los retrasos en la campaña de vacunación. Eva de Valencia comenta que “esto es una vergüenza. Un año que llevamos de pandemia, ahora ya tenemos la vacuna desde diciembre y ahora resulta que Europa no tiene vacunas. ¿Pero esto qué es? Son unos ineptos. ¿En manos de quién estamos? Nos estamos jugando la vida de mucha gente. La gente joven está perdiendo su juventud y estos, ¿a qué juegan? ¿Pero esto que vergüenza es?”.

Alberto desde Algeciras se cuestiona que “¿cuántas vacunas de Pfizer se podrían haber comprado con lo que se ha subvencionado a la compañía esta? Plus Ultra, creo que es, la compañía esta venezolana”.

Benigna de Zaragoza no entiende que “el mercado de las vacunas esté súper tensionado. Y yo me pregunto, ¿por qué no se ayuda más al CSIC para que salga pronto la vacuna nuestra española? Que parece ser, es fiable al 100%”.

El segundo de los bloques de hoy sigue tratando sobre la vacuna, pero ya con una orientación política. Sobre esto, Margarita desde Cataluña comenta que “mientras no haya inmunidad de grupo, mientras no estemos todos o la gran parte vacunados pues tenemos la escusa perfecta para seguir alargando el Estado de Alarma, seguir gobernando como les da la gana, tocarnos las narices, soltar decretos, tener a toda la población fastidiada y privándonos de libertad”.

Juan de Valladolid cree que “vamos retrasados en las vacunas no por falta de ellas, sino por que el dinero se utiliza en memeces en vez de comprar vacunas. Además, también se gobierna muy bien con el pueblo humillado y aborregado con el bozal puesto y sin poder hacer nada”.

Por su parte, Eloísa de Valdemoro tiene claro que “por mi edad, llega el 2025, el virus ojalá se haya pasado y yo seguiré a las puertas de la vacuna. Esto es un cachondeo, no tienen vergüenza”.

La preguntita de hoy, con un toque de retranca, la envía Inmaculada desde Galicia y dice así: “Herrera, qué ves más próximo, ¿qué me vacunen o que el Betis gane la Champions?”.

El tercer y último bloque tiene como protagonista a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Y más concretamente, a dos de sus candidatos, la popular Isabel Díaz Ayuso, y el podemita Pablo Iglesias.

Así, Miriam de Castellón comenta que “oye, por qué no dejáis ya de hablar de Ayuso y lo de la cárcel, que es lo que el aprendiz este de chequista quiere. Hablad más bien del caso Neurona, de su gestión de las residencias de la tercera edad durante la pandemia, no sé, estas cosas… Es que el otro, lo que quiere es eso, publicidad”.

Isabel de Madrid teme que “primero irán a por Ayuso, después a por los socialdemócratas y después vendrán a por nosotros”. Por último, Rubén, un murciano desde Suecia, opina que “este discurso guerracivilista y esto de decir si vamos a meter a Ayuso en la cárcel y no sé qué… es para cuatro gatos, por eso no va a triunfar. En Madrid ese perfil no existe o es muy reducido, así que pienso que van a tener un resultado catastrófico”.

